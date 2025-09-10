Provokáció, vagy valami több? – Orosz drónok repültek be Lengyelország légterébe

Lengyel jelentések szerint a kora reggeli órákban több orosz katonai drón is belépett az ország légterébe. Cikkünk közlésekor a lengyel és NATO légvédelem még dolgozik a drónok megtalálásán, de azt már most lehet tudni, hogy több "madarat" lelőttek. Közelgő támadás előszele lenne az akció, vagy csak orosz provokációt láthatunk? Nézzük.

Pillanatnyilag relatíve kevés információ áll a rendelkezésünkre az incidensről, azt azonban már lehet tudni, hogy Kelet-Lengyelország légterébe – vélhetően az Ukrajna elleni éjszakai-hajnali dróntámadásokkal párhuzamosan – legalább tizenkilenc orosz pilóta nélküli repülőgép lépett be, melyekből hármat már biztosan lelőtt a lengyel légvédelem. Cikkünk megjelenésekor károkról, vagy áldozatokról nem érkeztek hírek, a hatóságok azonban kérték a régióban tartózkodó civileket, hogy ne hagyják el az otthonaikat és semmiképpen se közelítsenek meg gyanús roncsokat.

Ez mégis mi volt?

Bár Oroszország még nem adott ki hivatalos nyilatkozatot, komoly összegekben lehet fogadni rá, hogy vagy az „ukrán provokáció” kártyát húzzák elő, vagy azt fogják mondani, hogy a drónok egyszerűen eltévedtek.

Arra egyébként már számtalan példa volt, hogy meghibásodott, vagy megrongálódott orosz drónok NATO-légtérbe repültek (erre különösen a gyakran bombázott Odesszához közel fekvő romániai területeken volt példa), minimum furcsa, de inkább

teljességgel kizárható az, hogy legalább tíz orosz UAV egyszerre téved el, majd hatol be Lengyelország légterébe, három nappal az orosz-fehérorosz Zapad 2025 hadgyakorlat előtt.

Bár más haderőknél sem példa nélküli, Oroszország különösen nagy hangsúlyt fektet az úgynevezett harcérintkezéssel járó felderítésre, aminek nagyjából az a lényege, hogy kisebb alakulatokkal direkt összetűzésbe keverednek az ellenséggel, közben pedig megnézik, hogy a támadásokra hogyan reagálnak.

A legvalószínűbb forgatókönyv jelenleg is az, hogy Moszkva „csak” tesztelte, hogy a NATO keleti szárnyának legerősebb hadereje mit csinál egy hasonló berepülés esetén.

Hogyan tovább?

Attól nem igazán kell tartani, hogy az orosz haderő a következő napokban megindulna Lengyelország – vagy bármelyik másik NATO-tagállam – ellen. Ehhez egyfelől még a Zapad-ra történő átcsoportosítással sincs meg a kellő tűzerő, másfelől egy tucat drón bereptetése nem igazán tekinthető komoly felderítésnek, ráadásul a lengyel és az ukrán hírszerzés (akik egyébként elvileg figyelmeztették a lengyeleket az orosz drónokra) is arról adott ki nyilatkozatot, hogy a hasonló orosz hadgyakorlatokon megszokottnál komolyabb provokációra nem kell számítani.

Jó kérdés, hogy a NATO most hogyan fog reagálni. A már megszokott elítélő-aggódó nyilatkozatokat biztosra vehetjük, sokkal fontosabb kérdés az, hogy a Vlagyimir Putyinnak lépten-nyomon haladékokat adó Donald Trump fog-e valami erősebbet mondani (azon kívül, hogy húszadszor is csalódott az orosz elnökben, ezért ad neki két hétnyi határidőt a háború lezárására). Mivel támadás nem történt, ezért NATO-válaszcsapás biztosan nem lesz, de az már most kijelenthető, hogy

a hidegháború óta az egyik legkomolyabb orosz provokációnak lehettünk tanúi,

amit ráadásul tovább fog rontani, ha kiderül: a betévedt orosz drónokon robbanószer is volt.

Címlapkép forrása: Oleksii Samsonov /Global Images Ukraine via Getty Images