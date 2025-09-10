"Már most is vannak vámok" - nyilatkozta a Reuters hírügynökség szerint Ebrard újságíróknak a Kínára vonatkozó importtételekkel kapcsolatban. "Amit most teszünk, hogy a megengedett maximális szintre emeljük a vámokat" - tette hozzá.
A miniszter úgy vélekedett:
bizonyos szintű védelem nélkül szinte lehetetlen versenyezni.
A Világkereskedelmi Szervezet által megengedett határértéken belül maradó intézkedés célja a mexikói munkahelyek védelme, mivel a kínai autók a "referenciaárak alatti áron" kerülnek be a helyi piacra - magyarázta Ebrard.
Különösen a könnyűgépjármű- és autóalkatrész-ágazatokat érintik hátrányosan az alacsonyabb kínai árak - tette hozzá a miniszter.
Az intézkedés olyan időszakban születik, amikor az Egyesült Államok arra ösztönzi a latin-amerikai országokat, hogy korlátozzák gazdasági kapcsolataikat Kínával, amellyel versenyben áll a régióban való befolyásért.
Ebrard korábban az év elején még a vámemelések ellen foglalt állást, mondván, hogy azok ellentétesek a gazdasági növekedéssel és az infláció alacsonyan tartásával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nagyot alakít a Klarna a New York-i tőzsdén
30%-os pluszban is voltak a részvények.
Itt az újabb válaszcsapás Izraeltől, kulcsfontosságú épületekre csaptak le
A jemeni fővárost vették célba.
Váratlan fordulat: Mexikó is beszáll a kereskedelmi háborúba Kína ellen
50 százalékra emelik a tételt.
Az Európai Parlament nagyobb agrártámogatást szeretne 2027 után
És nem szabad más finanszírozási területekkel összevonni a képviselők szerint.
Itt a negyedik bank, ahol már 15 millió a személyi kölcsön felső határa
Az Otthon Start is magyarázza a megjelenését.
Nagyon megosztó Trump embere
A demokraták nem javasolták a Fed döntéshozói közé.
Eljött a vadbalesetek szezonja, a károk jó részét az autósok fizetik
Elárulták az alkuszok, mire érdemes figyelni.
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.