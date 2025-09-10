Váratlan fordulat: Mexikó is beszáll a kereskedelmi háborúba Kína ellen

Mexikó 50 százalékra emeli a Kínából és más ázsiai országokból származó gépjárművekre kivetett vámot a korábbi 20 százalékról Marcelo Ebrard gazdasági miniszter bejelentése szerint.

"Már most is vannak vámok" - nyilatkozta a Reuters hírügynökség szerint Ebrard újságíróknak a Kínára vonatkozó importtételekkel kapcsolatban. "Amit most teszünk, hogy a megengedett maximális szintre emeljük a vámokat" - tette hozzá.

A miniszter úgy vélekedett:

bizonyos szintű védelem nélkül szinte lehetetlen versenyezni.

A Világkereskedelmi Szervezet által megengedett határértéken belül maradó intézkedés célja a mexikói munkahelyek védelme, mivel a kínai autók a "referenciaárak alatti áron" kerülnek be a helyi piacra - magyarázta Ebrard.

Különösen a könnyűgépjármű- és autóalkatrész-ágazatokat érintik hátrányosan az alacsonyabb kínai árak - tette hozzá a miniszter.

Az intézkedés olyan időszakban születik, amikor az Egyesült Államok arra ösztönzi a latin-amerikai országokat, hogy korlátozzák gazdasági kapcsolataikat Kínával, amellyel versenyben áll a régióban való befolyásért.

Ebrard korábban az év elején még a vámemelések ellen foglalt állást, mondván, hogy azok ellentétesek a gazdasági növekedéssel és az infláció alacsonyan tartásával.

