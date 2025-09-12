Meggondolta magát Trump? Mégsem oda vezényel katonákat, ahová eredetileg mondta

Donald Trump pénteken bejelentette, hogy hamarosan Memphisbe fogja vezényelni a nemzeti gárdát a bűnözés elleni küzdelem jegyében - írja a Reuters. Az amerikai elnök intézkedése a Washington D.C.-ben végrehajtott hasonló lépését követi.

Memphisbe megyünk. Memphis komoly gondokkal küzd

- nyilatkozta Trump a Fox News adásában.

Rendbe hozzuk, ahogy Washingtonnal is tettük

- tette hozzá.

A republikánis elnök szerint a Tennessee-i Memphis demokrata párti vezetője "elégedett" a döntéssel, de Paul Young polgármester hivatala egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

A Mississippi folyó partján fekvő 611 ezer lakosú város az FBI statisztikái szerint az Egyesült Államok egyik legmagasabb erőszakos bűnözési rátájával rendelkezik. A 100 ezer főre jutó gyilkosságok terén így nézett ki az amerikai "toplista" 2024-ben:

Memphis, Tennessee: 40,6 Baltimore, Maryland: 34,8 Detroit, Michigan: 31,2 Kansas City, Missouri: 27,6 Washington D. C.: 25,5

A memphisi lakosság 24%-a él emellett szegénységben, ami több mint kétszerese az országos átlagnak a népszámlálási hivatal adatai alapján.

Az amerikai igazságügyi minisztérium már 2020-ban, Trump első elnöksége alatt is küldött szövetségi ügynököket a városba az erőszakos bűncselekmények megfékezésére.

Trump jelezte, hogy New Orleansba is küldhet szövetségi ügynököket,

amely Memphishez hasonlóan egy demokraták vezette, de republikánus irányítású államban fekvő város. Ez azért kulcsfontosságú, mert az egyes államok nemzeti gárdái alapvetően tagállami irányítás alatt állnak, és az érintett kormányzók akarata ellenére – ahogy az Kaliforniában történt júniusban – az elnök számára nehezebb a gárdisták bevetése jogi szempontból.

Trump Korábban a demokrata párti illinois metropoliszában, chicagóban helyezte kilátásba a Nemzeti Gárda bevetését, de erre eddig nem került sor.

Címlapkép forrása: MTI