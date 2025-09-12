Tévedtünk, amikor azt hittük, kimaxolták az oroszok a sufnituningot - Bemutatkozik a sünbuhanka

Három és fél évnyi háború után őszintén hittük, hogy mindent láttunk már, amit sufnituning jelige alatt az orosz és ukrán katonák csinálhatnak a járműveikkel: drónvédő gumiabroncs, hajóágyú pszh-n, frankentank, satöbbi. Most megjelent egy videó a közösségi médiában, ami alapján kénytelenek vagyunk kijelenteni: messze álltunk az igazságtól.

Kezdjük rögtön a kellemetlen ténnyel: a Buhanka néven ismert orosz UAZ-452-es kisbusz hiába népszerű az orosz fegyveres erők körében, nem igazán alkalmas a frontszolgálatra. Lassú, nem épp jó a terepjáró képessége, ráadásul totálisan védtelen nagyjából bármi ellen, ami pisztolykalibernél nagyobb.

Az utóbbi problémát az oroszok többször próbálták meg sikertelenül orvosolni. Ez általában úgy testesült meg, hogy extra páncéllemezeket pakoltak a kisbuszra, ami így lehet, hogy mondjuk egy kalasnyikov-sorozatot túlélt volna, de az egyébként sem fényes menettulajdonságok tovább romlottak (a rosszabbik opció az volt, amikor reaktív páncélt eszkábáltak a páncélozatlan járművekre, ezek a tömbök ugyanis pont tudnak akkorát robbanni, hogy rapid módon szétszereljék a hordozójukat). Erre jött most a legújabb kiváló ötlet:

Igen, az oroszok valóban betonacél rudakat pakoltak a Buhankára, megalkotva a kaktuszbuszt.

Bár általában relatíve gyorsan ki tudjuk okoskodni, hogy egy-egy harctéri fejlesztésnek mi lehet a lényege, itt eltartott egy darabig, mire rájöttünk, hogy ez valamilyen drónvédelem lesz.

Az oroszok valószínűleg azért ütötték bele az acélrudakat szegény kisbuszba, hogy ezzel megakadályozzák az ukrán FPV-drónokat abban, hogy közvetlenül a kasznin robbanjanak fel. A problémánk ezzel a trükkel mindössze annyi, hogy továbbra sem vagyunk meggyőződve róla, hogy a korosodó UAZ kasznija a robbanás energiáját elbírná. A legvalószínűbb előrelépés itt az lehet, hogy a drón becsapódása után a kisbusz nem atomjaira hullik, csak mondjuk négy-öt darabra.

Címlapkép forrása: Konflikty.pl via Wikimedia Commons