Dani Rodrik: Amerika autoriter fordulatot vett, miközben Európa fénye is megkopott

A liberális demokrácia egykor a jövő megállíthatatlan hullámának tűnt, mára azonban világszerte visszaszorulóban van. Az Egyesült Államok Trump alatt látványosan autoriter irányt vett, Európa pedig meggyengült önbizalommal és bénító megosztottsággal küzd. Mégis akadnak váratlan sikertörténetek, amelyek azt bizonyítják, hogy a szabadság és jogállamiság lángja továbbvihető. A demokráciának ma is szüksége van példaképekre – csak máshol kell keresnünk őket, mint korábban.

Isztambulban felnövő tinédzserként szerencsés voltam, hogy egy olyan generációhoz tartozhattam, amelynek közelben akadtak demokratikus példaképei. Az olyan európai országok, mint Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Svédország táplálták a jólét és a demokrácia iránti törekvéseinket, és reményt adtak saját tökéletlen államformánk jövőjére nézve. Ezeknek az országoknak a tapasztalatai azt mutatták, hogy a gazdasági növekedés, a társadalmi igazságosság és a politikai szabadság nemcsak hogy összeegyeztethetők, de kölcsönösen erősítik egymást.

De vajon a mai fiatalok honnan meríthetnek hasonlóan reményteljes üzenetet?

A liberális demokrácia egykor a jövő hullámának tűnt. Ma azonban a demokratikus visszacsúszás globális jelenség, amelynek leglátványosabb és legdrámaibb példája Donald Trump Amerikája. A 2010-es évek eleje óta az „választási autokráciák” – olyan rezsimek, amelyek időnként választásokat tartanak, de átható elnyomás közepette – váltak a világ domináns kormányzati formájává. 2012-höz képest ma közel 220 millióval kevesebb ember él liberális demokráciában.