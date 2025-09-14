Dani Rodrik: Amerika autoriter fordulatot vett, miközben Európa fénye is megkopott

Isztambulban felnövő tinédzserként szerencsés voltam, hogy egy olyan generációhoz tartozhattam, amelynek közelben akadtak demokratikus példaképei. Az olyan európai országok, mint Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Svédország táplálták a jólét és a demokrácia iránti törekvéseinket, és reményt adtak saját tökéletlen államformánk jövőjére nézve. Ezeknek az országoknak a tapasztalatai azt mutatták, hogy a gazdasági növekedés, a társadalmi igazságosság és a politikai szabadság nemcsak hogy összeegyeztethetők, de kölcsönösen erősítik egymást.
De vajon a mai fiatalok honnan meríthetnek hasonlóan reményteljes üzenetet?
A liberális demokrácia egykor a jövő hullámának tűnt. Ma azonban a demokratikus visszacsúszás globális jelenség, amelynek leglátványosabb és legdrámaibb példája Donald Trump Amerikája. A 2010-es évek eleje óta az „választási autokráciák” – olyan rezsimek, amelyek időnként választásokat tartanak, de átható elnyomás közepette – váltak a világ domináns kormányzati formájává. 2012-höz képest ma közel 220 millióval kevesebb ember él liberális demokráciában.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- A demokráciák visszacsúszása a világban
- Amerikai fordulat, európai problémák
- Miért nem ragyognak már úgy a demokráciák?
- Merre vannak az új demokratikus csillagok?
