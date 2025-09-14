  • Megjelenítés
Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Újabb NATO-tagállam légterét sértette meg Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A hétvége folyamán újabb NATO-tagállam, Románia légterét sértették meg orosz drónok. A román védelmi minisztérium közleménye szerint két F-16-os vadászgépet emeltek a levegőbe, és figyelmeztették a Tulcea megyében, a Duna és az ukrán határ közelében élő lakosokat, hogy keressenek menedéket. Az oroszországi Baskírföldön dróntámadás okozott tüzet egy olajipari vállalat, a Basnyefty telephelyén, az éjszaka folyamán pedigt tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Kirisi létesítményben, miután egy lelőtt drón törmelékei hullottak a területre.
