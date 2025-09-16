  • Megjelenítés
Amerikai rakétákat vesz Hollandia
Globál

Amerikai rakétákat vesz Hollandia

Portfolio
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyta fejlett közepes hatótávolságú air-to-air rakéták eladását Hollandiának 570 millió dollár értékben - írja a Reuters.

A Pentagon kedden jelentette be, hogy az amerikai külügyminisztérium engedélyezte az

AIM-120C-8 típusú, fejlett közepes hatótávolságú levegő-levegő rakéták potenciális értékesítését Hollandia számára.

Az üzlet becsült értéke 570 millió dollár, és a fő kivitelező az RTX Corporation lesz.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
drón-izrael-közel-kelet-légierő-légvédelem-tűzszünet-irán-Irán-Izrael háború
Globál
Itt van Izrael döntése, ez mindent megváltoztathat
Pénzcentrum
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility