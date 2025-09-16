Hatalmasat menetelt a szélsőjobb Európa legerősebb országában – Mekkora bajban van a kormány?

Önkormányzati választásokat tartottak vasárnap Németország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna–Vesztfáliában. A voksolás önmagán túlmutató jelentőséget kapott, mivel ez volt az első nagyobb volumenű választás azóta, hogy hatalomra lépett Friedrich Merz konzervatív–szociáldemokrata kormánya. Bár a vezető kormányerő, a CDU számára az eredmények megnyugtatóak, figyelmeztető jelek is vannak, elsősorban a szélsőjobboldali AfD megerősödése, amely majdnem megháromszorozta öt évvel ezelőtti szavazatarányát.

Észak-Rajna–Vesztfália több mint 18 millió lakosával a legnépesebb német tartomány, a tartományi jogú városokat (Berlin, Hamburg, Bréma) leszámítva pedig a legnagyobb népsűrűségű régió Németországon belül. Itt fekszik Németország nagy ipari központja, a Ruhr-vidék, ahol olyan nagyvárosok találhatók, mint Duisburg, Essen, Bochum vagy Dortmund. Észak-Rajna–Vesztfália székhelye Düsseldorf, legnagyobb városa Köln, és itt található a Német Szövetségi Köztársaság 1949 és 1990 közötti fővárosa, Bonn is.

Mivel Németország lakosságának több mint 20 százaléka lakik a nyugati tartományban, és mivel Friedrich Merz kancellári kinevezése óta ez volt az első komolyabb választás az országban, az Észak-Rajna–Vesztfáliában vasárnap tartott önkormányzati választásokat árgus szemekkel figyelték a politikusok, az elemzők és természetesen a választók is, és országos következtetéseket igyekeztek levonni belőlük. A voksolást érintő várakozások a részvételt is a magasba lökték: 56,8 százaléknyian mentek el, ami 1994 óta a legmagasabb részvételi arány volt.

Ami tisztán az eredményeket illeti, első lett a konzervatív CDU 33,3 százalékkal, második a kisebbik kormánypárt, a szociáldemokrata SPD 22,1 százalékkal, a dobogó harmadik fokára pedig a szélsőjobboldali AfD lépett fel 13,5 százalékkal. A Zöldek 13,5 százalékot szereztek, a radikális baloldali Die Linke (Baloldal) 5,6 százalékot, a liberális FDP pedig 3,7 százalékot.

Ha az előző, 2020-as önkormányzati választásokkal vetjük össze a mostani eredményt, a legfeltűnőbb az AfD menetelése:

az öt évvel ezelőtti 5,1 százalékról jöttek fel 14,5 százalékra, ezzel csaknem megtriplázták szavazatarányukat.

A legnagyobb vesztes a Zöldek, amely 6,5 százalékponttal esett vissza (a Zöldek a tartományi kormányban kisebbik koalíciós partner), de visszaesett az SPD (-2,2%), az FDP (-1,9%) és a CDU (-1%) is. Az AfD-n kívül egyedül a másik radikális párt, az országos szinten is egyre népszerűbb Die Linke tudta növelni támogatottságát (+1,8%). Vagyis

a hagyományos centrumpártok visszaestek, a szélsőséges pártok pedig erősödtek, ami beleillik az országos tendenciákba.

Bár a nagy nyertes az AfD, ők sem lehetnek feltétlenül boldogok, 14,5 százalékos eredményük ugyanis elmarad az idén februári Bundestag-választásokon bemutatott tartományi 16,8 százalékos támogatottságuktól. Persze egy tartományi önkormányzati választás más, mint egy országos választás: itt nagyobb szerepe van az inkumbenciának, és kisebb szerepe a protestszavazásnak.

Az országosan jelentősen gyengülő CDU-t Észak-Rajna–Vesztfáliában nem büntették a választók: az 1 százalékos visszaesés lényegében stagnálásnak tekinthető. Friedrich Merz kancellár és CDU-elnök számára ezért megnyugtató az eredmény, még úgy is, hogy ez a párt leggyengébb helyi önkormányzati választási eredménye a tartomány 1949-es létrehozása óta.

A CDU egyértelműen a legnagyobb erő Észak-Rajna–Vesztfáliában, és az első számú helyi párt. A problémákat szövetségi, tartományi és helyi szinten egyaránt határozottan kezeljük. A megoldásokat nem a széleken, hanem középen találjuk meg – a gazdaságunkra, a migrációra és a biztonságunkra adott válaszokkal

– fogalmazott Merz az X-en. A kormány pedig úgy nyilatkozott, a CDU és az SPD visszaesése ellenére nem látják okát, hogy irányvonalukon módosítsanak.

A tartomány CDU-párti miniszterelnöke, Hendrik Wüst ugyanakkor figyelmeztető jeleket is lát a választás eredményében.

Ez az eredmény el kell hogy gondolkodtasson minket, és nem hagyhat nyugodtan aludni. Még az én pártomat sem, amely olyan egyértelműen megnyerte ezt a választást

– nyilatkozott. Carsten Linnemann CDU-főtitkár pedig szintén pártja első helyének hangsúlyozása mellett kiemelte, hogy fontos, hogy a kormány teljesítse a belső rend visszaállítására tett ígéretét, és hogy a polgárok szubjektíve is biztonságban érezzék magukat. Linnemann ezzel azokra a főleg bevándorlók által elkövetett gyilkos merényletekre utalt, amelyek az utóbbi másfél évben megrázták Németországot, és erőteljesen hozzájárultak az AfD népszerűség-növekedéséhez.

A szélsőjobboldali párt egyes országos közvélemény-kutatásokban már beérte, sőt meg is előzte a CDU-t,

ami Friedrich Merz kormánya számára meglehetősen kellemetlen tendencia. A mostani tartományi önkormányzati választáson nem volt látványos a CDU visszaesése, ami lehetőséget ad a fellélegzésre. De azt Merzék is tudják, hogy nyugati tartományról lévén szó, itt eleve gyengébb az inkább a volt NDK területén erős AfD, és az országos átlagnál jobban szerepelnek a centrumpártok.

Germany, INSA poll:CDU/CSU-EPP: 25%AfD-ESN: 25%SPD-S&D: 14%GRÜNE-G/EFA: 12% (+1)LINKE-LEFT: 11% (+1)BSW-NI: 4%FDP-RE: 3%+/- vs. 05-08 September 2025Fieldwork: 08-12 September 2025Sample size: 1204 https://t.co/obOCVirbpF pic.twitter.com/yIraaPS6fX https://t.co/obOCVirbpF — Europe Elects (@EuropeElects) September 13, 2025

Az észak-rajna–vesztfáliai önkormányzati választások a vasárnapi körrel nem értek véget: több nagyvárosban második forduló jön a polgármesteri posztokért. Hogy az AfD mennyire gyökeret vert Nyugat-Németországban is, jól mutatja, hogy több nagyvárosban, így Duisburgban, Gelsenkirchenben és Hagenben is versenyben maradt a szélsőséges párt jelöltje. Öt évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images