Izrael ellen fordult a térség egyik legerősebb országa - Túlment a célon Jeruzsálem?
MTI
"Ellenségnek" nevezte egy beszédében az egyiptomi elnök Izraelt, ami először fordult elő azóta, hogy a két ország 46 évvel ezelőtt békét kötött egymással - közölte egy egyiptomi kormányzati tisztségviselő.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök az Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC) és az Arab Liga rendkívüli együttes ülésén Dohában hétfőn úgy fogalmazott:

az ellenségnek fel kell ismernie, hogy a térség országai nem megosztottak, és egységes álláspontot képviselnek Izraellel szemben

- közölte Dia Rasvan, az egyiptomi állami információs szolgálat vezetője.

Rasvan szerint ez volt az első eset, hogy egy egyiptomi elnök az "ellenség" szót használta Izraelre 1977, Anvar Szadat egykori államfő jeruzsálemi látogatása óta.

Egyiptom és Izrael két évvel később, 1979-ben kötött békemegállapodást.

Rasvan az Extra News hírcsatornának azt mondta hétfő este: "egy barát nem jelent fenyegetést a másik nemzetbiztonságára". Egyiptom átléphetetlen határvonalnak tekinti a palesztinok kényszerkitelepítését a Gázai övezetből - tette hozzá.

