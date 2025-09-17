Egy új jelenség ütötte fel a fejét, ami több milliárd embert fenyeget

A felmelegedés és a hőmérsékleti szélsőségek megszaporodásának következtében a munkahelyi hőstressz napjainkra már globális társadalmi kihívássá vált, amely többé nem korlátozódik az Egyenlítőhöz közeli országokra. Ez arra késztette az ENSZ Egészségügyi Világszervezetét (WHO), hogy a Meteorológiai Világszervezettel (WMO) együttműködve elvégezze a WHO által még 1969-ben kiadott technikai útmutató a klímaváltozás miatt rendkívül időszerű frissítését.

Az új jelentés szerint az emberi egészség védelme és a gazdasági termelékenység fenntartása érdekében célzott szakpolitikai intézkedésekre van szükség a munkahelyi hőstressz ellen, különös tekintettel a középkorú, idősebb és beteg emberekre. Ma már világszerte több mint 2,4 milliárd munkavállaló van kitéve a szélsőséges hőség negatív hatásainak, ami közel 23 millió munkahelyi sérülést okoz évente.

A magas környezeti hőmérséklet káros következményeit ennél is jóval többen, jelenleg a világ népességének már körülbelül a fele tapasztalja.

A negatív hatások különösen a fejlődő országok legkiszolgáltatottabb polgárainak egészségét és életminőségét befolyásolják, akik közül a gyerekek, idősek és szegénységben élők vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve az extrém hőség által okozott betegségek és halál szempontjából.

A WHO szerint külön is foglalkozni kell a munkahelyi hőstressznek nap mint nap kitett több millió fizikai munkás által tapasztalt jelentős negatív egészségi és termelékenységi hatásokkal. Ezek a hatások az egyének megélhetését és a családi jövedelmet is kedvezőtlenül befolyásolhatják, és különösen azokban a régiókban, amelyek nagymértékben függenek a fizikai munkától, illetve a primer szektortól (például a mezőgazdaságtól, az építőipartól és a halászati ​​ágazattól) akár a szegénység felszámolását is veszélyeztethetik.

A klímaváltozás miatt a környezeti hőstresszel kapcsolatos

egészségügyi kihívás intenzitása a következő években várhatóan tovább fokozódik,

közvetlen és közvetett negatív hatásai pedig egyre több térségben jelentkezhetnek.

Számos tanulmány szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy a munkahelyi hőstressz közvetlenül veszélyezteti a munkavállalók lehetőségét az egészséges és produktív életre, valamint hogy súlyosbodó szegénységhez és társadalmi-gazdasági egyenlőtlenséghez vezet. Azok, akik gyakran dolgoznak forró beltéri és kültéri körülmények között, jelentős fiziológiai terhelésnek, valamint a megbetegedés fokozott kockázatának vannak kitéve. Ezek közé tartozik a hipertermia (túlhevülés), a rendellenes vesefunkció, a kiszáradás és a neurológiai diszfunkció.

Ráadásul 20 Celsius-fok felett minden 1 foknyi további melegedés (a páratartalmat és a napsugárzást is figyelembe vevő úgynevezett Wet Bulb Globe Temperature - WBGT - mérőszámban mérve)

2-3%-kal csökkenti a munkások termelékenységét.

A jelentés alábbi ábrája a havi átlagos WBGT hőmérsékleti értékeket mutatja árnyékban az év legforróbb hónapjában világszerte, az 1981-2010-es időszak adatai alapján.

A hőhatás elkerülése vagy a fizikai aktivitás csökkentése ugyan mérsékli az egészségi kockázatokat, ez azonban nem egyeztethető össze az egészséges és produktív életvitellel, ráadásul az egyéni jövedelemre, valamint a nemzetgazdaságra és a jólétre nézve is vannak következményei.

Ma már egyre több országban működnek figyelmeztető rendszerek és megelőző programok, melyek célja az, hogy megvédjék a lakosság kiszolgáltatott csoportjainak egészségét a szélsőséges hőség időszakaiban. Ezek azonban gyakran csak korlátozott relevanciával rendelkeznek az érintett munkavállalók tömegei számára, mivel a dolgozóknak általában fenn kell tartaniuk valamilyen szintű termelékenységet, illetve a gazdasági aktivitást.

Ezért a munkavállalók védelme érdekében további testreszabott intézkedésekre és szabályozásokra van szükség - hangsúlyozza a jelentés, melynek egyik fő célja épp az, hogy ehhez támogatást és tájékoztatást nyújtson.

A probléma kezelésének első lépéseként a munkáltatók, a közintézmények vagy az e célra létrehozott munkacsoportok kvalitatív és kvantitatív értékelést készíthetnek a munkahelyi hőstressz kockázatának felmérése céljából, amely alapján aztán elindulhat egy intézkedési program kidolgozása és végrehajtása.

Az egészségügyi döntéshozók, a munkáltatók, a munkavállalók, valamint az egészségügyi és meteorológiai szolgáltatók egy sor fontos intézkedést tehetnek a munkahelyi hőstressz kezelése és az emberi egészségre és a termelékenységre gyakorolt ​​negatív hatásainak enyhítése érdekében.

Ezek a következők:

Munkahelyi hő-egészségügyi szabályzatok, tervek és tanácsok kidolgozása a helyi időjárási jellemzők, valamint a munkaköri és munkavállalói sajátosságok figyelembevételével, a leginkább érdekelt felek és a lakosság bevonásával.

a helyi időjárási jellemzők, valamint a munkaköri és munkavállalói sajátosságok figyelembevételével, a leginkább érdekelt felek és a lakosság bevonásával. Munkahelyi hő-egészségügyi politikák és programok kidolgozása , amelyek enyhítik a hőstresszt, figyelembe véve a javasolt stratégiák gyakorlati megvalósíthatóságát, gazdasági életképességét és környezeti fenntarthatóságát is.

, amelyek enyhítik a hőstresszt, figyelembe véve a javasolt stratégiák gyakorlati megvalósíthatóságát, gazdasági életképességét és környezeti fenntarthatóságát is. Kiemelt figyelem fordítása bizonyos, a munkahelyi hőstressz okozta fiziológiai megterhelésnek erőteljesebben kitett csoportokra , például a középkorú és idősebb emberekre, a gyenge fizikai kondícióban lévőkre és a krónikus betegségben szenvedőkre.

, például a középkorú és idősebb emberekre, a gyenge fizikai kondícióban lévőkre és a krónikus betegségben szenvedőkre. Az egészségügyi dolgozók, a munkáltatók és a munkavállalók képzése a munkahelyi hőstressz enyhe és súlyos egészségi következményeinek felismerésére. Bár a legtöbb ilyen állapot kezelési módja jól ismert, gyakran tévesen diagnosztizálják vagy nem ismerik fel őket, ami súlyos negatív hatással lehet a betegek egészségére.

a munkahelyi hőstressz enyhe és súlyos egészségi következményeinek felismerésére. Bár a legtöbb ilyen állapot kezelési módja jól ismert, gyakran tévesen diagnosztizálják vagy nem ismerik fel őket, ami súlyos negatív hatással lehet a betegek egészségére. Technológiai megoldások alkalmazása a munkabiztonság és a termelékenység növelése érdekében.

alkalmazása a munkabiztonság és a termelékenység növelése érdekében. A munkahelyi hő-egészségügyi intézkedések hatékonyságával kapcsolatos kutatások és a vonatkozó politikák végrehajtásának támogatása.

Címlapkép forrása: Shutterstock