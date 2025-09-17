Egy új jelenség ütötte fel a fejét, ami több milliárd embert fenyeget

Az új jelentés szerint az emberi egészség védelme és a gazdasági termelékenység fenntartása érdekében célzott szakpolitikai intézkedésekre van szükség a munkahelyi hőstressz ellen, különös tekintettel a középkorú, idősebb és beteg emberekre. Ma már világszerte több mint 2,4 milliárd munkavállaló van kitéve a szélsőséges hőség negatív hatásainak, ami közel 23 millió munkahelyi sérülést okoz évente.
A magas környezeti hőmérséklet káros következményeit ennél is jóval többen, jelenleg a világ népességének már körülbelül a fele tapasztalja.
A negatív hatások különösen a fejlődő országok legkiszolgáltatottabb polgárainak egészségét és életminőségét befolyásolják, akik közül a gyerekek, idősek és szegénységben élők vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve az extrém hőség által okozott betegségek és halál szempontjából.
A WHO szerint külön is foglalkozni kell a munkahelyi hőstressznek nap mint nap kitett több millió fizikai munkás által tapasztalt jelentős negatív egészségi és termelékenységi hatásokkal. Ezek a hatások az egyének megélhetését és a családi jövedelmet is kedvezőtlenül befolyásolhatják, és különösen azokban a régiókban, amelyek nagymértékben függenek a fizikai munkától, illetve a primer szektortól (például a mezőgazdaságtól, az építőipartól és a halászati ágazattól) akár a szegénység felszámolását is veszélyeztethetik.
A klímaváltozás miatt a környezeti hőstresszel kapcsolatos
egészségügyi kihívás intenzitása a következő években várhatóan tovább fokozódik,
közvetlen és közvetett negatív hatásai pedig egyre több térségben jelentkezhetnek.
Számos tanulmány szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy a munkahelyi hőstressz közvetlenül veszélyezteti a munkavállalók lehetőségét az egészséges és produktív életre, valamint hogy súlyosbodó szegénységhez és társadalmi-gazdasági egyenlőtlenséghez vezet. Azok, akik gyakran dolgoznak forró beltéri és kültéri körülmények között, jelentős fiziológiai terhelésnek, valamint a megbetegedés fokozott kockázatának vannak kitéve. Ezek közé tartozik a hipertermia (túlhevülés), a rendellenes vesefunkció, a kiszáradás és a neurológiai diszfunkció.
Ráadásul 20 Celsius-fok felett minden 1 foknyi további melegedés (a páratartalmat és a napsugárzást is figyelembe vevő úgynevezett Wet Bulb Globe Temperature - WBGT - mérőszámban mérve)
2-3%-kal csökkenti a munkások termelékenységét.
A jelentés alábbi ábrája a havi átlagos WBGT hőmérsékleti értékeket mutatja árnyékban az év legforróbb hónapjában világszerte, az 1981-2010-es időszak adatai alapján.
A hőhatás elkerülése vagy a fizikai aktivitás csökkentése ugyan mérsékli az egészségi kockázatokat, ez azonban nem egyeztethető össze az egészséges és produktív életvitellel, ráadásul az egyéni jövedelemre, valamint a nemzetgazdaságra és a jólétre nézve is vannak következményei.
Ma már egyre több országban működnek figyelmeztető rendszerek és megelőző programok, melyek célja az, hogy megvédjék a lakosság kiszolgáltatott csoportjainak egészségét a szélsőséges hőség időszakaiban. Ezek azonban gyakran csak korlátozott relevanciával rendelkeznek az érintett munkavállalók tömegei számára, mivel a dolgozóknak általában fenn kell tartaniuk valamilyen szintű termelékenységet, illetve a gazdasági aktivitást.
Ezért a munkavállalók védelme érdekében további testreszabott intézkedésekre és szabályozásokra van szükség - hangsúlyozza a jelentés, melynek egyik fő célja épp az, hogy ehhez támogatást és tájékoztatást nyújtson.
A probléma kezelésének első lépéseként a munkáltatók, a közintézmények vagy az e célra létrehozott munkacsoportok kvalitatív és kvantitatív értékelést készíthetnek a munkahelyi hőstressz kockázatának felmérése céljából, amely alapján aztán elindulhat egy intézkedési program kidolgozása és végrehajtása.
Az egészségügyi döntéshozók, a munkáltatók, a munkavállalók, valamint az egészségügyi és meteorológiai szolgáltatók egy sor fontos intézkedést tehetnek a munkahelyi hőstressz kezelése és az emberi egészségre és a termelékenységre gyakorolt negatív hatásainak enyhítése érdekében.
Ezek a következők:
- Munkahelyi hő-egészségügyi szabályzatok, tervek és tanácsok kidolgozása a helyi időjárási jellemzők, valamint a munkaköri és munkavállalói sajátosságok figyelembevételével, a leginkább érdekelt felek és a lakosság bevonásával.
- Munkahelyi hő-egészségügyi politikák és programok kidolgozása, amelyek enyhítik a hőstresszt, figyelembe véve a javasolt stratégiák gyakorlati megvalósíthatóságát, gazdasági életképességét és környezeti fenntarthatóságát is.
- Kiemelt figyelem fordítása bizonyos, a munkahelyi hőstressz okozta fiziológiai megterhelésnek erőteljesebben kitett csoportokra, például a középkorú és idősebb emberekre, a gyenge fizikai kondícióban lévőkre és a krónikus betegségben szenvedőkre.
- Az egészségügyi dolgozók, a munkáltatók és a munkavállalók képzése a munkahelyi hőstressz enyhe és súlyos egészségi következményeinek felismerésére. Bár a legtöbb ilyen állapot kezelési módja jól ismert, gyakran tévesen diagnosztizálják vagy nem ismerik fel őket, ami súlyos negatív hatással lehet a betegek egészségére.
- Technológiai megoldások alkalmazása a munkabiztonság és a termelékenység növelése érdekében.
- A munkahelyi hő-egészségügyi intézkedések hatékonyságával kapcsolatos kutatások és a vonatkozó politikák végrehajtásának támogatása.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Négy hónapja csak romlik a japán export
A kérdés az, hogy ez mennyire látszik majd meg a gazdaságon.
Növekvő veszély leselkedik az európai utakon közlekedőkre - sürgősen lépni kellene?
Az EU-USA kereskedelmi alku miatt.
Az EU átlépi Vlagyimir Putyin vörös vonalát – már fenyegetőzik a Kreml
Soha nem látott döntésre készülnek Brüsszelben.
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ
Mindent megtudhatsz, amit a vállalati finanszírozásról tudni akartál.
Tovább szárnyal a magyar tőzsde két sztárpapírja
A tőzsdéken általánosságban kivárás van.
Megszólalt a fogyókúrás csodaszer gyártója: egy lottószelvény van a kezükben
Az Alzheimer-tesztekkel kapcsolatban.
Újra beindult az adok-kapok az UniCredit és a Commerzbank között
Már 29%-os részesedése van az olasz banknak, a német fél szerint ez barátságtalan közeledés.
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod