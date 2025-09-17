Kirk-gyilkosság: durván kiakasztotta a jobboldali véleményvezéreket Trump minisztere

J.D. Vance amerikai alelnök hétfőn arra buzdította az amerikaiakat, hogy jelentsék, ha bárki Kirk meggyilkolását ünnepli.

Amikor látod, hogy valaki ünnepli Charlie meggyilkolását, szóljatok rá. És a fenébe is, hívjátok fel a munkáltatóját

- mondta Vance a megölt Kirk egykori műsorában, melynek aznap ő volt a házigazdája.

Mint arról beszámoltunk, az amerikai külügyminisztérium múlt héten kilátásba helyezte azon Amerikában tartózkodó személyek vízumának felülvizsgálatát, akik "dicsőítik az erőszakot és a gyűlöletet".

Donald Trump amerikai elnök nemrég kijelentette, fontolóra venné az Antifa belföldi terroristacsoportnak történő nyilvánítását. A republikánus zászlóvivő emellett vizsgálatok indítását helyezte kilátásba a baloldali csoportokkal szemben.

Pam Bondi igazságügyi miniszter mindeközben nagy port kavart, amikor arról beszélt, hogy

abszolúte utána megyünk azoknak, akik gyűlöletbeszéddel céloznak meg bárkit,

és külön fenyegetést intézett az Office Depot nevű üzletlánc felé, amiért egy — azóta kirúgott –alkalmazottjuk megtagadta olyan plakátoknak a kinyomtatását, amelyek egy Kirk emlékére rendezett virrasztást népszerűsítettek.

Bondi később finomította a gyűlöletbeszédre vonatkozó kijelentéseit,

miután a kijelentését egymás után bírálták prominens konzervatív kommentátorok, rámutatva, hogy Amerikában általánosságban véve a gyűlöletbeszédet is védi a szólásszabadságot garantáló első alkotmánykiegészítés.

Nem, hölgyem. Nem ez a törvény

- reagált Erick Erickson jobboldali rádiós műsorvezető.

A konzervatív körökben népszerű Fox News vezető politikai elemzője, Brit Hume azt írta az X-en,

valakinek el kellene magyaráznia Ms. Bondi-nak, hogy a "gyűlöletbeszédnek" nevezett megnyilvánulások – bármennyire visszataszítóak is – az első alkotmánykiegészítés védelme alatt állnak. Ezt tudnia kellene.

Someone needs to explain to Ms. Bondi that so-called https://t.co/y9UqEjZkeb — Brit Hume (@brithume) September 16, 2025

Az a gyűlöletbeszéd, amely erőszakos fenyegetésbe csap át, már NEM tartozik az első alkotmánykiegészítés védelme alá

- pontosított ezután Bondi az X-en egy hosszas bejegyzésben.

Megyn Kelly jobboldali podcaster mindenesetre úgy summázta a véleményét arról az interjúról, amit Katie Miller, Stephen Miller fehér házi kabinetfőnök-helyettes felesége készített Bondival, hogy

le fogtok csapni a gyűlöletbeszédre? Mi a f---? Ez nem egy olyan kérdés, amit egy konzervatív feltenne. És hogy aztán Pam Bondi erre nem mondta azt, hogy "Álljunk csak meg, barátosném, mi a jobboldalon nem csapunk le a gyűlöletbeszédre, mi nem hiszünk ebben a baromságban" [...], az eléggé elképesztő volt.

A múlt szerdán megölt Kirk egyébként maga is úgy vélte, hogy "gyűlöletbeszéd törvényi szempontból nem létezik Amerikában".

Van durva beszéd, van gusztustalan beszéd, van gonosz beszéd – és mindegyiket védi az első alkotmánykiegészítés. Tartsuk meg Amerikát szabadnak

- vélekedett a 31 éves meghalt jobboldali aktivista a közösségi médiában tavaly.

Hate speech does not exist legally in America. There's ugly speech. There's gross speech. There's evil speech.And ALL of it is protected by the First Amendment.Keep America free. — Charlie Kirk (@charliekirk11) May 3, 2024

