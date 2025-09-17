Növekvő veszély leselkedik az európai utakon közlekedőkre - sürgősen lépni kellene?

Az augusztus 21-én közzétett EU-USA kereskedelmi megállapodás szerint az EU és az USA „kölcsönösen el kívánja fogadni és ismerni egymás autókra vonatkozó szabványait”. A T&E értékelése szerint az EU tervezett „behódolása” a járműkereskedelmi szabályok területén

súlyos következményekkel jár és emberéletekbe fog kerülni az európai utakon

- állítja a T&E.

Balesetek alkalmával ugyanis a magas motorháztetős városi terepjárók és pick-upok a hagyományos autókhoz képest jellemzően jóval nagyobb, súlyosabb sérüléseket okoznak a balesetben érintett többi közlekedőnek. A városi terepjárók és pick-upok gyakran a létfontosságú szerveket találva ütik el a gyalogosokat, és nagyobb a valószínűsége annak, hogy előre és lefelé lökve őket áthajtanak rajtuk.

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy ütközés esetén a nagyméretű pick-upok közel háromszor nagyobb valószínűséggel okozzák az érintett gyalogos vagy kerékpáros halálát, mint egy normál autó. A kockázat különösen nagy az átlagosan kisebb testmagasságú nők, illetve a gyerekek esetében, de nem csak a gyalogosokra és kerékpárosokra, hanem a többi autóban ülőkre is fokozott veszély leselkedik.

A statisztikák alátámasztani látszanak a nagyméretű városi terepjárók és pick-upok veszélyességét. Az adatok szerint az autók növekedésének trendjét vezető Egyesült Államokban

arányaiban háromszor annyi gyalogos veszíti életét halálos közúti balesetekben, mint az EU-ban,

pedig másfél évtizede még körülbelül ugyanakkora volt a két mutató.

Ráadásul az egészségre és biztonságra gyakorolt ​​kedvezőtlen hatások mellett a gépkocsik méreteinek folyamatos növekedése felhajtja a nyersanyag- és energiafogyasztását, a légszennyezést és a klímaváltozást súlyosbító emissziót, továbbá az egyre nagyobb járművek a közterületeket - így az amúgy is egyre kritikusabb parkolási lehetőségeket - is egyre inkább leszűkítik az európai utakon és utcákon.

A T&E szerint így a "katasztrofális" paktum végrehajtása lényegében az összes uniós polgár elárulását jelentené, és azt, hogy az elmúlt 20 évben elfogadott, a közúti biztonság növelését célzó valamennyi intézkedést el kellene törölni.

Ugyanakkor - a kereskedelmi megállapodás más részeihez, például az energiabeszerzésekre vonatkozó elemeihez hasonlóan - az Európai Bizottság mozgástere itt is korlátozott, mivel a vonatkozó törvényeket a tagállamoknak és az európai parlamenti képviselőknek kellene megsemmisíteniük.

Az értékesítési adatok szerint már a kereskedelmi paktum előtt is jelentős számú, 2024-ben 7 000 darab hatalmas ("monster") amerikai SUV-t (városi terepjárót) értékesítettek az EU-ban.

Ráadásul az új EU-USA kereskedelmi megállapodás

olcsóbbá is teszi az amerikai járművek értékesítését az EU-ban.

A T&E becslései szerint egy RAM pick-up eladási ára 6 000 euróval csökkenhet az alacsonyabb vámtarifa eredményeként.

A nagyméretű amerikai pick-upokat anélkül importálták és regisztrálták, hogy megfeleltek volna az európai biztonsági, légszennyezési vagy klímaelőírásoknak, amit az egyedijármű-jóváhagyás néven ismert kiskapu tett lehetővé.

A tavaly az EU-ba importált legnépszerűbb RAM pick-upok szén-dioxid-kibocsátása (347 g/km) több mint háromszorosa az új autók átlagának (106,8 g/km), de még az új furgonok emisszióját is csaknem kétszeresen meghaladja (185,4 g/km). A RAM-ok uniós értékesítései 6%-kal körülbelül 5 200-ra nőttek tavaly, ezzel az Európa útjain közlekedő állományuk mintegy 25 000-re bővült.

A RAM pick-upok motorházteteje körülbelül 130 centiméter magas, ami majdnem kétszerese a közepes méretű családi autóké, például a VW Golfé (kb. 75 cm).

A RAM motorházteteje olyan magas, hogy

a közvetlenül a jármű előtt álló legfeljebb kilencéves gyereket a pick-upban ülő átlagos méretű sofőr egyáltalán nem is látja.

A RAM pick-upok tehát nem rendelkeznek típusjóváhagyással az EU piacán történő értékesítésre, hanem az egyéni forgalmi engedélyt biztosító kiskapu keretében importálják őket, látszólag egyszeri vagy „egyedi” alapon történő értékesítésre, azonban a T&E szerint a szabállyal nyíltan visszaélnek a német és a holland típusjóváhagyó szervek, amelyek az EU-ba hozott RAM-ok 69%, illetve 30%-át hagyják jóvá.

Az óriásautókkal kapcsolatos aggályokra tekintettel

az Európai Bizottság a közelmúltban javaslatot tett a szabályozási kiskapu bezárására,

de ezt veszélyezteti az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi alku, amely kimondja, hogy az EU és az USA „szándékában áll elfogadni és kölcsönösen elismerni egymás autókra vonatkozó szabványait”. A T&E szerint sürgős intézkedésre van szükségünk annak érdekében, hogy a túlméretezett, szabálytalan amerikai pick-upokat kívül lehessen tartani az EU határain.

A szervezet által elemzett közúti halálozási statisztikák alátámasztják, hogy az EU közúti biztonsági szabványai jelentős védelmet nyújtanak az uniós polgároknak. Az EU szabályai kiterjednek a járművek elején található gyalogosvédelemre is, amelyet 2009 óta Európában tovább erősítettek, de az Egyesült Államokban nem kötelező. Az Egyesült Államokkal ellentétben az EU az újonnan értékesített személygépkocsik és furgonok esetében automatikus vészfékezést (AEB) is előír, valamint a biztonsági öv alkalmazására a figyelmet felhívó emlékeztetőt is kötelezővé teszi.

Nagyrészt a városi terepjárók és pick-upok terjedésének következtében az EU-ban, az Egyesült Királyságban és Norvégiában újonnan értékesített új autók átlagos motorháztető-magassága évente megközelítőleg 0,5 centiméterrel növekszik. Az ebből eredő problémák miatt több mint 30 civilszervezet a közelmúltban nyílt levelében arra kérte az Európai Bizottságot, hogy kezdjen el dolgozni egy olyan jogalkotási javaslaton, amely határértékeket határoz meg az új személygépkocsik méreteire, különösen a szélességükre és a motorháztető magasságára vonatkozóan - vagyis lényegében felszólította az Európai Bizottságot, hogy korlátozza az EU-ban forgalomba kerülő új autók méreteit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images