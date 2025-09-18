  • Megjelenítés
Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kulcsfontosságú oroszországi olajlétesítményt támadtak az ukrán drónok, ezzel folytatva az elmúlt hetekben megfigyelhető csapások sorozatát. A Baskíriában található szalavati finomító éves kapacitása mintegy 10 millió tonna, kiesése a rendszerből komoly ellátási zavarokkal fenyegeti Oroszországot. Az ukrán hírszerzés az orosz demográfiai folyamatokról szerzett meg titkos dokumentumokat, és kifejezetten borús jövőképet vázolt fel – számolt be az RBC Ukraine. A hatóságok belső levelezéséből jutottak hozzá az információkhoz, amelyben arról írnak, hogy nagyon súlyos népesedési problémák várnak a világ legnagyobb országára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Ukrán drónjelentés

Az ukrán védelmi minisztérium beszámolója szerint az oroszok 75 Sahed-típusú drónnal támadtak rá Ukrajnára az éjjel, ezek közül 48-at megsemmisítettek. A jelentések legalább 26 becsapódásról írnak hat különböző helyen.

43 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok

Kiadta a legfrissebb drónjelentését az orosz védelmi minisztérium, amelyben összesen 43 támadó ukrán fegyver megsemmisítéséről írnak. A beszámoló szerint 23 drónt a Rosztovi, 11 drónt a Volgográdi, 5 drónt a Kurszki, 1 drónt a Belgorodi régió felett lőttek le, ezen kívül további 3-at a Krím felett. Becsapódásokról vagy károkról nem számoltak be.

(TASzSz)

Kijev és Washington pénzeket különített el a nagy megállapodás beindításához

Ukrajna és az Egyesült Államok néhány hétig tartó huzavonát követően 2025 tavaszán megkötötte egymással az ásványianyag-kitermelési megállapodást. Eddig kevés konkrét lépésről lehetett tudni, de most a felek egyenlő megosztásban elkülönítettek 150 millió dollárt egy alapba - közölte Olekszij Szobolev ukrán gazdasági miniszter. Hozzátette, hogy szerinte ez az összeg elegendő az első nagyberuházás megkezdéséhez.

(Kyiv Independent)

Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Fegyvercsomagot küld Trump Ukrajnának, ellentámadás indult a fronton - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

