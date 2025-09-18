Baskíriában csaptak le az ukrán drónok, súlyos összeomlás fenyegeti Oroszországot – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Végzetes hibát vétett Putyin szövetségese: leleplezte a szupertitkos bázist, érkezett az ukrán támadás
Oroszország elit drónfejlesztő központjának, a „Rubicon”-nak a titkos bázisa lelepleződött, miután több videófelvétel is nyilvánosságra került a moszkvai Patriot Expo kiállítóközpontban található létesítményről - írta meg a Militarnyi.
Kiebrudalná az oroszokat a lengyel ellenzék Varsó szívéből: két jó okuk is van erre
A vezető lengyel ellenzéki párt, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek szerdán, amelyben az orosz nagykövetség helyszínének megváltoztatására szólítja fel a kormányt – írja a Notes From Poland.
Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét
Újra előkerült az oroszok Lancet drónja, ám ezúttal nem egy sikeres akció miatt, hanem egy légi üldözéses videóban.
100 évre szóló együttműködést kötött egymással Ukrajna és az Egyesült Királyság
Ukrajna és az Egyesült Királyság hivatalosan is formalizálta egymással a 100 évre szóló együttműködési megállapodásukat. A megállapodás éves katonai segítségnyújtást és széleskörű együttműködést ír elő más területeken.
Baskíriában támadtak az ukrán drónok: lángokban a kulcsfontosságú szalavati létesítmény
Kulcsfontosságú oroszországi olajlétesítményt támadtak az ukrán drónok, ezzel folytatva az elmúlt hetekben megfigyelhető csapások sorozatát.
Kiszivárgott a titkos jelentés: valóságos összeomlás vár Oroszországra
Az ukrán hírszerzés az orosz demográfiai folyamatokról szerzett meg titkos dokumentumokat, és kifejezetten borús jövőképet vázolt fel – számolt be az RBC Ukraine.
Ukrán drónjelentés
Az ukrán védelmi minisztérium beszámolója szerint az oroszok 75 Sahed-típusú drónnal támadtak rá Ukrajnára az éjjel, ezek közül 48-at megsemmisítettek. A jelentések legalább 26 becsapódásról írnak hat különböző helyen.
Russia launched 75 drones overnight, including over 40 Shaheds, from Kursk, Oryol, Millerovo, and Primorsko-Akhtarsk. Ukrainian air defenses downed or suppressed 48 of them across the north, east, and center. At least 26 drones hit targets in six locations. pic.twitter.com/B33IBcbrtk https://t.co/B33IBcbrtk— NOELREPORTS (@NOELreports) September 18, 2025
Orosz dróntámadás világított rá a gondra: a NATO hatalmának sürgősen meg kell tanulnia az ukrán módszert
Lengyel katonai delegáció érkezik Ukrajnába, hogy tanulmányozza az orosz légi támadások elleni védekezés módszereit - írta a Kyiv Independent.
Amerikai elemzőház: Putyin egyetlen lépéssel jelezte igazán, hogy folytatni fogja a háborút
Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház közzétette a legfrissebb jelentését az orosz-ukrán háborúról, amelyben Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasának menesztésérő írnak.
43 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok
Kiadta a legfrissebb drónjelentését az orosz védelmi minisztérium, amelyben összesen 43 támadó ukrán fegyver megsemmisítéséről írnak. A beszámoló szerint 23 drónt a Rosztovi, 11 drónt a Volgográdi, 5 drónt a Kurszki, 1 drónt a Belgorodi régió felett lőttek le, ezen kívül további 3-at a Krím felett. Becsapódásokról vagy károkról nem számoltak be.
(TASzSz)
Kijev és Washington pénzeket különített el a nagy megállapodás beindításához
Ukrajna és az Egyesült Államok néhány hétig tartó huzavonát követően 2025 tavaszán megkötötte egymással az ásványianyag-kitermelési megállapodást. Eddig kevés konkrét lépésről lehetett tudni, de most a felek egyenlő megosztásban elkülönítettek 150 millió dollárt egy alapba - közölte Olekszij Szobolev ukrán gazdasági miniszter. Hozzátette, hogy szerinte ez az összeg elegendő az első nagyberuházás megkezdéséhez.
Lecsapott a legendás HIMARS: hatalmas „tűzijáték” lett a vége, méregdrága fegyvert vesztettek az oroszok
Friss felvételek jelentek meg arról, hogy az ukrán HIMARS egy orosz légvédelmi rendszerre csap le.
Előkerült az orosz vezérkari főnök: minden fronton orosz nyomulásról számolt be, de van itt egy furcsaság
Az orosz hadsereg vezérkari főnöke szerint csapataik minden fronton előrenyomulnak Ukrajnában, miközben a legsúlyosabb harcok Pokrovszk térségében zajlanak - jelentette a Reuters.
Nukleáris fegyverekkel gyakorlatoztak az oroszok, Moszkva lemásolta az ukránok titkos fegyverét – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
Kiderült: súlyos százezreket bukhatsz így a lakásfelújításon
3.4% az úgynevezett kontárinfláció.
Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét
Nem gyakran látni ilyet.
Vámháború: lépett a Hyundai
2030-ra az Egyesült Államokban értékesített járműveinek több mint 80%-át Amerikában fogják gyártani.
Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban
A Future of Finance 2025 konferencián beszélt a legnagyobb alkuszcég első embere.
Hegedüs Éva: olyan forradalom dübörög a bankszektorban, amely a könyvnyomtatást is lepipálja
Mindent a feje tetejére állít a mesterséges intelligencia.
Reptereken, málnaföldeken, banki irodákban láthatjuk már, mivé változtatja világunkat a technológia
A Citi Insitute vezetője tartott erről nagyívű előadást konferenciánkon.
Elrajtolt a Mastercard fenntartható közlekedési kihívása, idén is zöld kilométerek gyűjtésére hívják a résztvevőket
A tavalyi akcióban több mint 36 tonna szén-dioxid megtakarítást értek el.
Szegeden folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Országjárásra indult a Portfolio és a Kavosz. Még lehet jelentkezni!
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.