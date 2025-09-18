  • Megjelenítés
Elkotyogta magát a fegyvermágnás: titkos fegyverhez jutott Ukrajna
Elkotyogta magát a fegyvermágnás: titkos fegyverhez jutott Ukrajna

Egy új típusú lopakodódrónt mutatott be nagyközönség előtt a német Rheinmetall fegyvergyár Londonban – írja a Defense Express.  A gépet a német fegyvermulti úgy reklámozza, mint egy „csatában kipróbált” eszköz, pedig eddig hivatalosan nem is létezett – hívja fel a figyelmet a lap.

Az említett fegyver FV-014 névre hallgat, először Londonban találkozhatott vele a nagyközönség a DSEI védelmi expón.

Egy 100 kilométeres hatótávolságú, 5 kilogrammos páncéltörő robbanófejjel felszerelhető drónról van szó, amely elsősorban könnyen páncélozott járművek megsemmisítésére való. A drón elvileg képes GPS-kapcsolat nélkül is célba találni, rendelkezik lopakodóképességgel és drónraj-konfigurációban, más drónokkal együttműködve túl tudja terhelni az ellenséges légvédelmi rendszereket.

Csatában próbált, skálázható és bizonyított”

– így reklámozza a Rheinmetall az eszközt X-oldalán, holott

hivatalosan ezidáig nem is adtak hírt a létezéséről.

A Defense Express úgy látja: a fegyvert nagy valószínűséggel titokban, az ukrajnai harctéren próbálták ki, az orosz haderő ellen, sok más, kísérleti NATO-fegyverhez hasonlóan.

Ha nem ez történt, lehet, hogy egyszerű marketing-fogásról van szó – írja a lap, a Rheinmetall csak arra számít, hogy később használják majd élesben a fegyvert a harctéren. Ebben az esetben azonban a marketing-szlogen igazságtartalma nem feltétlen állja meg a helyét.

