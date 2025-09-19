Állítja az orosz hadsereg: újabb ukrán településeket foglaltak el

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a középső hadseregcsoport egységei "folytatták támadó hadműveleteiket" a Donyeck és a Dnyipropetrovszk régió térségében, melynek során elfoglalták Muravka települést.

Az oroszok közleménye szerint a keleti hadseregcsoport az elmúlt hét során "mélyen behatolt az ellenséges védelmi vonalakba", és állítólag ellenőrzése alá vonta Novoivanivkát is, ami Ukrajna Zaporizzsja régiójában található.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images