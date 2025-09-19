  • Megjelenítés
Állítja az orosz hadsereg: újabb ukrán településeket foglaltak el
Globál

Állítja az orosz hadsereg: újabb ukrán településeket foglaltak el

Portfolio
Az orosz haderő jelentése szerint az elmúlt 24 órában elfoglaltak két ukrán községet, a donyecki Muravkát és a zaporizzsjai Novoivanivkát - írta meg az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a középső hadseregcsoport egységei "folytatták támadó hadműveleteiket" a Donyeck és a Dnyipropetrovszk régió térségében, melynek során elfoglalták Muravka települést.

Az oroszok közleménye szerint a keleti hadseregcsoport az elmúlt hét során "mélyen behatolt az ellenséges védelmi vonalakba", és állítólag ellenőrzése alá vonta Novoivanivkát is, ami Ukrajna Zaporizzsja régiójában található.

Kapcsolódó cikkünk

Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

