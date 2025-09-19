Új bunkerek tömkelegét építi Kelet-Európa legfőbb NATO-hatalma: a drónbetörés után ellenőrzik az óvóhelyeket

A védelmi infrastruktúra azután került górcső alá, hogy szeptember 10-én orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe Fehéroroszország felől. Bár Moszkva azt állította, nem állt szándékában megtámadni Lengyelországot, Varsó szándékos provokációnak minősítette az incidenst.

Az állami tűzoltóság a helyi építésfelügyelőkkel együttműködve már több mint 2000 ellenőrzést végzett, és több mint 1000 létesítményt találtak alkalmasnak vészhelyzet esetén történő használatra.

Az ellenőrzéssorozat a 2025–2026-os lakosságvédelmi és polgári védelmi program (OLiOC) részét képezi, amely közel 5 milliárd złotyt (körülbelül 457 milliárd forintot) fordít a meglévő óvóhelyek korszerűsítésére, újak építésére és a riasztórendszerek fejlesztésére.

Elsődlegesen a keleti régiók részesülnek finanszírozásban a Keleti Pajzs program keretében,

de a nagyobb fenyegetettségnek kitett városok is kapnak a támogatásból.

Az új jogszabály értelmében a helyi hatóságoknak azonosítaniuk kell a potenciális védelmi létesítményeket, beleértve a pincéket és az újonnan épített épületeket, míg a tulajdonosok és üzemeltetők akár 100%-os állami támogatást is kaphatnak az óvóhelyek felszereléséhez. Az iskolák is szerepelnek a tervben, a cél az óvóhelyek felújítása, hogy veszély esetén a diákok és a személyzet biztonságban lehessenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images