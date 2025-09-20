  • Megjelenítés
Még soha nem rendezett ekkora katonai díszszemlét déli szomszédunk
Még soha nem rendezett ekkora katonai díszszemlét déli szomszédunk

MTI
Az ország történetének legnagyobb katonai díszszemléjét tartotta meg a szerb kormány szombaton a főváros Új-Belgrád városrészében, ahol több mint tízezer katona felvonulása mellett harckocsikat, rakétarendszereket és vadászgépeket is bemutattak.

Aleksandar Vucic államfő a szemle megtekintésekor azt mondta: a felvonulás bizonyítja, hogy

Szerbia képes megvédeni függetlenségét és szuverenitását, valamint elrettenteni minden külső támadót.

A bemutatón a

  • hazai gyártású fegyverek mellett
  • izraeli PULS rakéta-sorozatvetőket,
  • az Egyesült Arab Emírségektől beszerzett drónokat,
  • orosz harckocsikat és
  • külön járművekre szerelt, HQ-22 típusú kínai légvédelmi rakétarendszereket is felvonultattak, és
  • külön figyelmet kapott, hogy a francia légierő Rafale típusú vadászgépei is bemutatkoztak a rendezvényen, mivel a szerb kormány további 12 gépet rendelt ebből a típusból.

A szakértők figyelmét leginkább a PULS rakéta-sorozatvetők keltették fel, amelyek

300 kilométeres hatótávolságukkal a legtöbb balkáni ország fővárosát is elérnék.

A parádét bírálatok is érték: az ellenzék politikai eszközként emlegette a hadsereg felvonultatását, miközben jogvédők szerint állami dolgozókat buszokkal vittek a rendezvényre, a tiltakozókat pedig a rendőrség távol tartotta az esemény helyszínétől.

