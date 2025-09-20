Megalázó katonai vereséget szenvedett a világ egyik leggazdagabb állama - Ez mégis hogy lehetséges?

Katari fegyveres erőkről 1971, azaz az ország függetlenedése óta beszélhetünk. Az olajmonarchia a világ legtöbb országához hasonlóan három haderőnemet tart fent: szárazföldi haderőt, haditengerészetet és légierőt. 2020-as adatok szerint az ország aktív állománya 26 ezer fő környékén mozog, további négyezer tartalékossal, 2010-es információk szerint nagyjából 460 ezer katonai szolgálatra alkalmas lakossal (Katarban az arab országoktól szokatlan módon a nők is teljesíthetnek szolgálatot a fegyveres erőknél).
Pusztán a számadatok alapján tehát a katari fegyveres erők relatíve kicsinek tekinthető a régiós sztenderdeket figyelembe véve, ugyanakkor komoly pénzek mennek el a haderőfejlesztésre, jelenleg körülbelül a GDP 2,5%-át költik erre a célra.
A pénz nem akadály
Gazdag olajmonarchiaként Katar az elmúlt 30 évben látványos összegeket mozgósított annak érdekében, hogy a döntően Franciaországtól örökölt eszközparkját feljavítsa. Csak az amerikai MIM-104 Patriot légvédelmi rendszer beszerzésére 12 milliárd dollárt költöttek, de az amerikai védelmi minisztériumtól is vásároltak logisztikai támogatást, illetve kiképzést 400 millió dollárért.
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint Doha 2014 után kezdett el igazán bevásárolni:
2014 és 2024 között az olajmonarchia védelmi kiadásai 434%-os növekedést mutattak,
de már a 2010-2014 közötti időszakban is a világ 46. legnagyobb fegyverimportőrei voltak.
A nagybevásárlásra szükség is van, mivel Doha nem rendelkezik érdemi hadiiparral. A felszerelést és a ’know how’-t is külső partnerektől, döntően nyugati államoktól szerzik be. Mondjuk meglehetősen jó érzékkel.
Katar fő fegyverbeszállítói Franciaország, Németország és az Egyesült Államok, de Törökország is kezd előretörni a versenyben.
A monarchia páncélos erejének gerincét a német Leopard 2-es harckocsi A7+ verziója alkotja (a műszaki mentéshez használt, Leopard 2-es alapra épült Wisentekkel együtt), de a tervek szerint vásárolni akarnak majd Törökország hazai fejlesztésű Altay MBT-jéből is.
A könnybben páncélozott járművek terén mondjuk már nem ilyen jól felszerelt Doha: használnak nem éppen modern francia AMX-VCI és VAB páncélozott szállító harcjárműveket (az utóbbi adja a pszh-k gerincét), szintén francia AMX-10P gyalogsági harcjárműveket, illetve kisebb számban AMX-10RC és Morwag Piranha II-es harcjárműveket is.
Az előbbi onnan lehet ismert, hogy az ukrán fegyveres erők kapott belőlük jópár darabot, amikről gyorsan megállapították, hogy modern háborús helyzetben lényegében használhatatlanok. A svájci Piranha II-eseket 90mm-es páncéltörő löveggel szerelték fel, és bár biztosan jobb teljesítményt nyújtanak, mint a francia kollégáik, napjainkban már ezek a páncélosok is meglehetősen elavultak. A fejlesztési szándék mondjuk itt is látszódik, hiszen ismeretlen számban rendeltek LAV 6-os kanadai PSZH-kat is, bár ezek még nem lettek leszállítva.
Ezen a vonalon apró érdekesség, hogy Katar könnyű páncélozott szállítójárműve ugyanaz a török Ejder Yalcin 4x4-es MRAP (aknaálló, rajtaütés-védett) terepjáró, ami a magyar Gidrán MRAP alapját is képezi.
Tüzérségi vonalon a katari szárazföldi erők a modern, önjáró lövegekre építkező vonalat képviselik, a fegyvernem gerincét a német Panzerhaubitze 2000-esek képezik, kiegészítve a modernnek már jóindulattal sem nevezhető francia AMX F3-asokkal. Emellett rendelkeznek néhány amerikai M142 HIMARS rakéta sorozatvetővel (illetve a hozzájuk tartozó közepes hatótávolságú ATACMS rakétákkal is), valamint pár brazil ASTROS II-essel is.
A katari haditengerészet feladatköre elsősorban az ország felségvizeinek ellenőrzése, egyáltalán nem komoly hadműveletek lebonyolítása.
Éppen ezért a flotta 123 hajójának nagyobbik része kisebb méretű járőrhajókból áll, a komoly tűzerőt négy darab Olaszországban gyártott al-Zubara osztályú korvett adja. Ezek a hajók modern légvédelmi és hajóelhárító rendszerekkel vannak felszerelve.
Amiben az olajmonarchia kifejezetten jól áll, az a légierő és a légvédelem. Katar rengeteg pénzt költött arra, hogy összevásárolja a nyugati légvédelem krémjét, közepes hatótávolságra NASAMS, nagy hatótávolságra pedig Patriot PAC-3-as rendszereket használnak, de idén leadták a rendelést az Egyesült Államok csúcsmodern THAAD rakétaelhárító rendszerére is.
A légierő vegyesen repüli a francia Dassault Rafale, az amerikai F-15EX Eagle II és a német-brit-olasz-spanyol Eurofighter Typhoon merevszárnyas gépeket,
illetve az amerikai AH-64 Apache helikoptereket. Katar emellett relatíve komoly légi utántöltő és szállítóképességekkel is rendelkezik, illetve 2022 óta vásárolják az orosz-ukrán háborúban legendássá vált török TB-2 Bayraktar drónokat is.
Akkor mégis hol a bökkenő?
Az eszközparkból nagyon jól kivehető, hogy a katari fegyveres erők azonos technológiai szinten vannak a legtöbb fejlett nyugat európai országgal.
Az igazán komoly gondok két aspektusban jelennek meg: a korrupcióban és a tapasztalatlanságban.
Arról az elmúlt években több elemzés is született, hogy Doha hajlamos „rugalmasan” kezelni a haderőfejlesztésre fordított forrásokat, a valós tapasztalatok hiánya viszont egy sokkal illékonyabb probléma. Az olajmonarchia részt vett az Öböl-háború első komolyabb ütközetében két századnyi harckocsival, a líbiai repülésmentes övezet fenntartásában 2011 után, illetve a Szaúd-Arábia vezette, 2016-os jemeni katonai beavatkozásban nagyjából ezer katonával. Az utóbbi konfliktusban vált nyilvánvalóvá, hogy az Öböl-menti együttműködés államainak katonái komoly felkészültségbeli és morális problémákkal küzdenek, Doha 2017-ben ki is ugrott a szövetségből, bár erre nem a komoly veszteségek, vagy az akció relatív eredménytelensége miatt volt szükség, hanem a 2017-es diplomáciai krízis miatt, ami mélypontra repítette az olajmonarchia kapcsolatát Rijáddal.
Az mindazonáltal látható, hogy Doha igyekszik a katonák felkészületlenségét orvosolni azzal, hogy komoly összegeket költenek a Washingtonnal, Londonnal és Párizzsal való együttműködésre, a nyugati államok kiképzői rendszeresen dolgoznak együtt a katari katonákkal.
Címlapkép: katari katonák egy 2018-as parádén. A katari fegyveres erők sztenderd kézifegyvere az amerikai M4 széria. A címlapkép forrása: Ijasmuhammed via Wikimedia Commons
Megalázó katonai vereséget szenvedett a világ egyik leggazdagabb állama - Ez mégis hogy lehetséges?
Pénz és paripa akad, máshol vannak komoly gondok.
Tűzgomb borította be a horizontot Oroszországban – több száz kilométerre a határtól csapott le Ukrajna
Súlyos veszteségeket okozhattak a videók tanúsága szerint az ukrán dróncsapások.
Építőanyagok: Lázár János komoly tiltólistát tett közzé
Nagyon súlyos korlátozások jöhetnek egy tervezet szerint.
Lomborg: A klímacélokra elköltött pénz töredékéből kezelni lehetne a szegény emberek problémáját
A Copenhagen Consensus elnöke szerint a New York-i klímahéten a régi irányt folytatják majd.
Trump parancsot adott, csapást mértek a rombolók, a nukleáris tengeralattjárók és az F-35-ösök
Újabb narkoterroristák elleni műveletet kezdett az elnök.
Brutális vízumdíjat vett ki Trump
Azonnal kiakadtak az USA-ban is a lépésen.
Akkora támadást indított Oroszország, hogy egész Lengyelországot készültségbe helyezték
A légierő riadót hirdetett szombat hajnalban.
Vészjósló trend: 26 százalékkal ugrott meg a hitelfelvétel ebben az országban, a következmények már látszanak
Ráadásul a lehető legdrágább módon adósodnak el, ha legalább nem is külföldre.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?