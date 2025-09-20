A brüsszeli repülőtér közleménye szerint a támadás következtében az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak kézi bejelentkezési és beszállási eljárások alkalmazhatók.
"Ez jelentős hatással van a járatok menetrendjére, és sajnos késéseket, valamint járattörléseket fog okozni" - olvasható az Európai Unió adminisztrációs központját jelentő Brüsszel repülőterének üzemeltetőjének honlapján közzétett nyilatkozatban.
A közlemény szerint
a szolgáltató aktívan dolgozik a probléma megoldásán, és igyekszik azt a lehető leggyorsabban elhárítani.
A repülőtér arra kérte a szombatra járattal rendelkező utasokat, hogy a repülőtérre indulás előtt egyeztessenek a légitársaságokkal utazásuk részleteiről.
Mivel az EU fővárosa lényegében Brüsszel, a probléma rengeteg uniós tisztviselőt is érint a turisták mellett.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Brutális vízumdíjat vett ki Trump
Azonnal kiakadtak az USA-ban is a lépésen.
Akkora támadást indított Oroszország, hogy egész Lengyelországot készültségbe helyezték
A légierő riadót hirdetett szombat hajnalban.
Vészjósló trend: 26 százalékkal ugrott meg a hitelfelvétel ebben az országban, a következmények már látszanak
Ráadásul a lehető legdrágább módon adósodnak el, ha legalább nem is külföldre.
Váratlan támadás miatt összeomlott a repülőtéri rendszer az EU-s irányítás legfontosabb helyén
Egy egyelőre ismeretlen eredetű művelet miatt lebénult az unió egyik legfontosabb reptere.
Történelmi ítélet született az autóvásárlásról: magyarok millióit érintheti a bírósági döntés
Ezentúl nem húzhatják át a magyarokat az autókereskedők ezzel a trükkel.
Leleplezte a terveit a felvásárló, akit a magyar kormány tiltott el az Alföldi Tejtől
A görög Hellenic Dairies komoly tervekkel érkezett.
A magyar gazdaság is kilőhetne a 200 ezer milliárd forintos tervtől, de ötlet sincs a megvalósításra a németeknél
Van miért aggódni a hatalmas gazdaságélénkítő csomag kapcsán.
Lagarde bejelentette: 50%-kal csökkent a bizonytalanság, de még mindig van körülöttünk valami veszélyes
Az Európai Központi Bank elnöke fontos helyzetképet az Európát fenyegető helyzetről.
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Superwood: a fa, amely az acéllal is felveszi a versenyt
Genetikailag módosított fa, amely új dimenziót nyithat az építőanyagok világában.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?