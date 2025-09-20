  • Megjelenítés
Váratlan támadás miatt összeomlott a repülőtéri rendszer az EU-s irányítás legfontosabb helyén
Váratlan támadás miatt összeomlott a repülőtéri rendszer az EU-s irányítás legfontosabb helyén

Kibertámadás érte a repülőtéri bejelentkezési és beszállási rendszerek egyik szolgáltatóját, ami több európai repülőtér működését megzavarta, különösen a brüsszeli légikikötőben okozva járatkéséseket és törléseket – számolt be a Reuters. 

A brüsszeli repülőtér közleménye szerint a támadás következtében az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak kézi bejelentkezési és beszállási eljárások alkalmazhatók.

"Ez jelentős hatással van a járatok menetrendjére, és sajnos késéseket, valamint járattörléseket fog okozni" - olvasható az Európai Unió adminisztrációs központját jelentő Brüsszel repülőterének üzemeltetőjének honlapján közzétett nyilatkozatban.

A közlemény szerint

a szolgáltató aktívan dolgozik a probléma megoldásán, és igyekszik azt a lehető leggyorsabban elhárítani.

A repülőtér arra kérte a szombatra járattal rendelkező utasokat, hogy a repülőtérre indulás előtt egyeztessenek a légitársaságokkal utazásuk részleteiről.

Mivel az EU fővárosa lényegében Brüsszel, a probléma rengeteg uniós tisztviselőt is érint a turisták mellett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

