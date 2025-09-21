Kiakadt Izrael: válaszlépések jönnek az ősellenségük elismerése miatt

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália döntése a palesztin állam elismeréséről "hatalmas jutalom a terrorizmusnak". A kormányfő hangsúlyozta:
Nem fog megtörténni. Palesztin állam nem jön létre a Jordán folyótól nyugatra.
Netanjahu közölte, hogy
Izrael válaszlépéseit az Egyesült Államokból való hazatérése után fogja bejelenteni, ahol Donald Trump elnökkel találkozik.
A három ország vasárnap koordinált lépésben ismerte el a palesztin államot, amit a gázai háború miatti frusztrációval és a kétállami megoldás előmozdításának szándékával indokoltak. A döntés felháborodást váltott ki Izraelben. Várhatóan további országok, köztük Franciaország is hasonló lépést tesznek a következő napokban.
Keir Starmer brit miniszterelnök a bejelentéskor kiemelte:
Ma, hogy újraélesszük a béke reményét a palesztinok és izraeliek számára, valamint a kétállami megoldást, az Egyesült Királyság hivatalosan elismeri Palesztina Államot.
Mark Carney kanadai miniszterelnök hozzátette:
Kanada elismeri Palesztina Államot, és partnerséget kínál egy békés jövő ígéretének felépítésében mind Palesztina Állam, mind Izrael Állam számára.
Mahmúd Abbász palesztin elnök üdvözölte a lépést, hangsúlyozva, hogy ez lehetővé teszi "Palesztina Állam számára, hogy Izrael Állam mellett éljen biztonságban, békében és jó szomszédságban".
Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete szerint "az üres nyilatkozatok, amelyek figyelmen kívül hagyják a valóságot és régiónk baljós erőit, nem visznek előre semmit". Hozzátette, hogy a túszok visszatérése és a Hamász legyőzése az elsődleges feladat.
Bazalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter keményebben fogalmazott:
Azok a napok, amikor Nagy-Britannia és más országok meghatározták jövőnket, véget értek
Jair Lapid izraeli ellenzéki vezető bár egyetértett azzal, hogy a palesztin állam "egyoldalú" elismerése a terrorizmus jutalmazása, részben a Netanjahu-kormányt is hibáztatta a diplomáciai válságért.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Forrnak az indulatok Amerikában Charlie Kirk halála után, régi vita lángolt fel újra
Gyűlöletbeszéd vs. szólásszabadság.
Kiakadt Izrael: válaszlépések jönnek az ősellenségük elismerése miatt
Diplomáciai válság kezd kialakulni.
Még mindig nagy a káosz a reptereken a titokzatos hackertámadás után
Helyzetjelentés érkezett.
Megszólalt Moszkva a háború állásáról
A Kreml szerint Európa szítja a feszültséget.
Elkezdődött a nagy csata a magyarok fizetéséről - Búcsú a bérrobbanástól?
Nehezen tartható a 13%.
Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben
Tovább gyűrűzik a kibertámadás.
Kanada és az Egyesült Királyság is kimondta: elismerik Izrael ősi ellenségét
Komoly fordulat az eddigiekhez képest.
Nem nyugszanak az oroszok: most a német Eurofightereket kellett riasztani
Semleges légtérben történt az eset.
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?