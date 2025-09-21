Kiakadt Izrael: válaszlépések jönnek az ősellenségük elismerése miatt

Netanjahu elutasítja a palesztin állam elismerését azok után, hogy Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália bejelentette diplomáciai lépését.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália döntése a palesztin állam elismeréséről "hatalmas jutalom a terrorizmusnak". A kormányfő hangsúlyozta:

Nem fog megtörténni. Palesztin állam nem jön létre a Jordán folyótól nyugatra.

Netanjahu közölte, hogy

Izrael válaszlépéseit az Egyesült Államokból való hazatérése után fogja bejelenteni, ahol Donald Trump elnökkel találkozik.

A három ország vasárnap koordinált lépésben ismerte el a palesztin államot, amit a gázai háború miatti frusztrációval és a kétállami megoldás előmozdításának szándékával indokoltak. A döntés felháborodást váltott ki Izraelben. Várhatóan további országok, köztük Franciaország is hasonló lépést tesznek a következő napokban.

Keir Starmer brit miniszterelnök a bejelentéskor kiemelte:

Ma, hogy újraélesszük a béke reményét a palesztinok és izraeliek számára, valamint a kétállami megoldást, az Egyesült Királyság hivatalosan elismeri Palesztina Államot.

Mark Carney kanadai miniszterelnök hozzátette:

Kanada elismeri Palesztina Államot, és partnerséget kínál egy békés jövő ígéretének felépítésében mind Palesztina Állam, mind Izrael Állam számára.

Mahmúd Abbász palesztin elnök üdvözölte a lépést, hangsúlyozva, hogy ez lehetővé teszi "Palesztina Állam számára, hogy Izrael Állam mellett éljen biztonságban, békében és jó szomszédságban".

Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete szerint "az üres nyilatkozatok, amelyek figyelmen kívül hagyják a valóságot és régiónk baljós erőit, nem visznek előre semmit". Hozzátette, hogy a túszok visszatérése és a Hamász legyőzése az elsődleges feladat.

Bazalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter keményebben fogalmazott:

Azok a napok, amikor Nagy-Britannia és más országok meghatározták jövőnket, véget értek

Jair Lapid izraeli ellenzéki vezető bár egyetértett azzal, hogy a palesztin állam "egyoldalú" elismerése a terrorizmus jutalmazása, részben a Netanjahu-kormányt is hibáztatta a diplomáciai válságért.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images