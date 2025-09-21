  • Megjelenítés
Orosz területet lőttek az ukránok
Globál

Orosz területet lőttek az ukránok

Portfolio
Halálos áldozatot követelt egy ukrán tüzérségi támadás az orosz Belgorod régióban

Egy nő életét vesztette az orosz Belgorod régióban, amikor egy ukrán lövedék eltalált egy lakóházat

- közölte Vjacseszlav Gladkov regionális kormányzó vasárnap a Telegramon.

A Belgorod régió rendszeres ukrán támadások célpontjává vált, mióta Oroszország 2022 februárjában több tízezer katonát vezényelt Ukrajnába.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

