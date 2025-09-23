Bejelentést tett az európai nagyhatalom: évtizedek óta megrekedt békefolyamatot élesztenének fel

Franciaország az izraeli és a palesztin nép közötti béke érdekében elismeri a palesztin államot - jelentette be hétfőn ünnepélyesen az ENSZ-ben mondott beszédében Emmanuel Macron francia elnök.

Eljött az idő

- hangoztatta Macron a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón, amelyen a kétállami megoldást vitatják meg.

Történelmi felelősség nehezedik ránk. Mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük még a két állam – Izrael és Palesztina – egymás mellett békében élő államának a lehetőségét is

- tette hozzá.

A francia elnök közölte: egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának a feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.

Macron szerint annál is fontosabb a béke megteremtése, mert "néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük annak lehetőségét".

"Eljött az idő, hogy kiszabadítsák a Hamász által foglyul ejtett túszokat. Eljött az idő, hogy leállítsák a háborút, Gáza bombázását, a tömeggyilkosságokat és a lakosság menekülését" - sorolta a francia elnök, aki kérte Izraelt, ne tegyen semmit, ami akadályozná az erre irányuló tárgyalásokat.

Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminisztérium felszólított minden országot, hogy ismerje el a palesztin államot, hozzájárulva ezzel a kétállami megoldáshoz, ami lehetővé teszi a békét, a stabilitást és a jólétet.

António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.

Mahmúd Abbász palesztin elnök felszólította a Hamászt, hogy tegye le a fegyvert, és elítélte a terrorszervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadást.

A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke, akinek videóra felvett beszédét sugározták a tanácskozáson, miután nem kapott beutazási engedélyt az amerikai hatóságoktól, kijelentette:

a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban, a Hamásznak és más csoportoknak le kell adniuk a fegyvereiket a palesztin hatóságnak.

"Elítéljük továbbá a polgári személyek megölését és fogvatartását, beleértve a Hamász 2023. október 7-i tetteit is" - mondta a palesztin vezető.

Franciaország mellett Belgium is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek hivatalosan elismerték a palesztin államot.

A kezdeményezéssel továbbra is támogatjuk a nemzetközi jogot, különösen a népek önrendelkezési jogát

- jelentette ki Bart De Wever belga miniszterelnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által összehívott, közel-keleti konfliktusról szóló konferencián, amelyet New Yorkban rendeztek az ENSZ Közgyűlése előtt.

A konferenciát azzal a céllal szervezték, hogy új lendületet adjon a kétállami megoldásnak,

amely megalapozná Izrael és egy független, demokratikus palesztin állam békés egymás mellett élését.

A kétállami megoldás nem halt meg

- hangsúlyozta De Wever. "Sérült, de újra lehet éleszteni, és ezt meg is kell tenni mindkét nép érdekében" - fogalmazott a belga kormányfő.

A kétállami megoldás az 1993. évi oslói megállapodások által lezárt béketárgyalások alapeleme volt. A folyamat azóta mindkét oldalon megrekedt.

Világszerte már mintegy 150 ország ismerte el a palesztin államot, vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália, valamint Portugália tett így. II. Albert monacói herceg szintén bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot, és erre készül Luxemburg, Málta, Andorra and San Marino is a BBC szerint.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy

nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Lukas Coch