Bejelentést tett az európai nagyhatalom: évtizedek óta megrekedt békefolyamatot élesztenének fel

Eljött az idő
- hangoztatta Macron a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón, amelyen a kétállami megoldást vitatják meg.
Történelmi felelősség nehezedik ránk. Mindent meg kell tennünk, hogy megőrizzük még a két állam – Izrael és Palesztina – egymás mellett békében élő államának a lehetőségét is
- tette hozzá.
A francia elnök közölte: egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának a feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
Macron szerint annál is fontosabb a béke megteremtése, mert "néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük annak lehetőségét".
"Eljött az idő, hogy kiszabadítsák a Hamász által foglyul ejtett túszokat. Eljött az idő, hogy leállítsák a háborút, Gáza bombázását, a tömeggyilkosságokat és a lakosság menekülését" - sorolta a francia elnök, aki kérte Izraelt, ne tegyen semmit, ami akadályozná az erre irányuló tárgyalásokat.
Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminisztérium felszólított minden országot, hogy ismerje el a palesztin államot, hozzájárulva ezzel a kétállami megoldáshoz, ami lehetővé teszi a békét, a stabilitást és a jólétet.
António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.
Mahmúd Abbász palesztin elnök felszólította a Hamászt, hogy tegye le a fegyvert, és elítélte a terrorszervezet által 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadást.
A Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke, akinek videóra felvett beszédét sugározták a tanácskozáson, miután nem kapott beutazási engedélyt az amerikai hatóságoktól, kijelentette:
a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban, a Hamásznak és más csoportoknak le kell adniuk a fegyvereiket a palesztin hatóságnak.
"Elítéljük továbbá a polgári személyek megölését és fogvatartását, beleértve a Hamász 2023. október 7-i tetteit is" - mondta a palesztin vezető.
Franciaország mellett Belgium is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek hivatalosan elismerték a palesztin államot.
A kezdeményezéssel továbbra is támogatjuk a nemzetközi jogot, különösen a népek önrendelkezési jogát
- jelentette ki Bart De Wever belga miniszterelnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által összehívott, közel-keleti konfliktusról szóló konferencián, amelyet New Yorkban rendeztek az ENSZ Közgyűlése előtt.
A konferenciát azzal a céllal szervezték, hogy új lendületet adjon a kétállami megoldásnak,
amely megalapozná Izrael és egy független, demokratikus palesztin állam békés egymás mellett élését.
A kétállami megoldás nem halt meg
- hangsúlyozta De Wever. "Sérült, de újra lehet éleszteni, és ezt meg is kell tenni mindkét nép érdekében" - fogalmazott a belga kormányfő.
A kétállami megoldás az 1993. évi oslói megállapodások által lezárt béketárgyalások alapeleme volt. A folyamat azóta mindkét oldalon megrekedt.
Világszerte már mintegy 150 ország ismerte el a palesztin államot, vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália, valamint Portugália tett így. II. Albert monacói herceg szintén bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot, és erre készül Luxemburg, Málta, Andorra and San Marino is a BBC szerint.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy
nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Lukas Coch
New Yorkba érkezett Volodimir Zelenszkij: máris leült Trump jobbkezével
Ma személyesen fog Trumppal is tárgyalni.
Hírbe hozták a KBC-t az ABN Amro Bankkal, a pénzintézet cáfol
Csak egy belga biztosítót vennének meg.
Teljesen bekebelezheti hírhedt versenytársát a világ legöregebb bankja
Ezzel a tőzsdéről is kivezethetik a felvásárolt társaságot.
Megszólalt a Fehér Ház: Trump visszautasította az olajágat, ebből nem lesz egyhamar béke
Az amerikai elnök kész bármilyen eszközt bevetni.
Harctéri jelentések: Moszkva szerint újabb települést foglaltak el, megszólalt az ukrán főparancsnok
Ukrajna ellenoffenzívája állítólag rendületlen.
Súlyos incidens okozott több órás fennakadást: titokzatos drónok miatt kellett lezárni Európa két repterét
Több tucat járatot kellett átirányítani.
Az 1 milliós fizetés már nem álom Magyarországon - Hatalmasak a bérkülönbségek
Hol lehet a legtöbbet keresni?
Veszélyben a NATO, Ukrajna várhat: itt az ideje válaszolni Oroszországnak
Vincze Hajnalka elemzése.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Összehasonlítottuk őket
Nagyobb váratlan kiadás? Új tervek, megvalósítandó álmok? A finanszírozás kapcsán gyakran merül fel a kérdés: elég egy személyi kölcsön, vagy érdemes ingatlanfedezetet bevonni és szabad
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod