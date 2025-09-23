Rettegnek az amerikai vállalatok Trump új ötlete miatt - Friss részletek derültek ki a botrányt okozó javaslatról

A kedden közzétett javaslat Donald Trump elnök legújabb kísérlete a H-1B program átalakítására, amely az utóbbi időben a konzervatív körök célkeresztjébe került, mivel kritikusai szerint a vízumok birtokosai kiszorítják az amerikai munkavállalókat.

A múlt héten a Fehér Ház egy olyan rendeletet adott ki, amely 100.000 dolláros díjat vet ki az új H-1B kérelmekre az Egyesült Államokba való belépés feltételeként. A rendelet kezdetben pánikot keltett a munkáltatók és munkavállalók körében, mielőtt a kormányzat tisztázta, hogy ezt csak az új kérelmekre fogják kivetni.

Mind a szeptember 21-én életbe lépett díj, mind az új, béralapú vízumkiválasztási folyamat valószínűleg jogi kihívásokkal fog szembesülni.

A vízumprogram évente mindössze 85.000 új helyre korlátozódik, bár a felsőoktatási és kutatási szervezetek mentesülnek e korlát alól. Az éves sorsoláson kiválasztott online regisztrációval rendelkező munkáltatók folytathatják a kérelem benyújtását.

Az első Trump-adminisztráció végén véglegesített, de később Joe Biden elnök által visszavont H-1B szabályozás a bérek négy szintje alapján priorizálta volna a H-1B jelentkezéseket,

hogy visszaszorítsa a vízumok alacsonyabb fizetésű, kevésbé képzett pozíciókra történő felhasználását.

Az üzleti csoportok figyelmeztettek, hogy az első Trump-féle béralapú javaslat megszüntetné a munkáltatók lehetőségét, hogy frissen végzett, pályakezdő szakembereket alkalmazzanak amerikai főiskolákról és egyetemekről. Kifogásolták azt is, hogy a Munkaügyi Minisztérium bérszintjeit a munkavállalók képzettségi szintjének helyettesítőjeként használják.

Számos jogász figyelmeztetett arra is, hogy a javaslat törvénytelen, függetlenül attól, hogy mennyire bölcs a H-1B kiválasztást a bérekhez kötni, mivel a Bevándorlási és Állampolgársági Törvény előírja, hogy a vízumokat a kérelmek beérkezési sorrendjében kell kiadni.

Az Amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálat tavaly átalakította a sorsolási folyamatot, minden támogatott munkavállalónak egyenlő esélyt adva a kiválasztásra, függetlenül attól, hogy hány munkáltató regisztrált a nevükben. Ezt a változtatást azután hajtották végre, hogy felfedezték: egyes munkáltatók valószínűleg kijátsszák a sorsolási rendszert azáltal, hogy összejátszva több jelentkezést nyújtanak be legitim állásajánlat nélkül, ami a regisztrációk számának hatalmas növekedéséhez vezetett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images