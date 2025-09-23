Rettegnek az amerikai vállalatok Trump új ötlete miatt - Friss részletek derültek ki a botrányt okozó javaslatról

A kedden közzétett javaslat Donald Trump elnök legújabb kísérlete a H-1B program átalakítására, amely az utóbbi időben a konzervatív körök célkeresztjébe került, mivel kritikusai szerint a vízumok birtokosai kiszorítják az amerikai munkavállalókat.
A múlt héten a Fehér Ház egy olyan rendeletet adott ki, amely 100.000 dolláros díjat vet ki az új H-1B kérelmekre az Egyesült Államokba való belépés feltételeként. A rendelet kezdetben pánikot keltett a munkáltatók és munkavállalók körében, mielőtt a kormányzat tisztázta, hogy ezt csak az új kérelmekre fogják kivetni.
Mind a szeptember 21-én életbe lépett díj, mind az új, béralapú vízumkiválasztási folyamat valószínűleg jogi kihívásokkal fog szembesülni.
A vízumprogram évente mindössze 85.000 új helyre korlátozódik, bár a felsőoktatási és kutatási szervezetek mentesülnek e korlát alól. Az éves sorsoláson kiválasztott online regisztrációval rendelkező munkáltatók folytathatják a kérelem benyújtását.
Az első Trump-adminisztráció végén véglegesített, de később Joe Biden elnök által visszavont H-1B szabályozás a bérek négy szintje alapján priorizálta volna a H-1B jelentkezéseket,
hogy visszaszorítsa a vízumok alacsonyabb fizetésű, kevésbé képzett pozíciókra történő felhasználását.
Az üzleti csoportok figyelmeztettek, hogy az első Trump-féle béralapú javaslat megszüntetné a munkáltatók lehetőségét, hogy frissen végzett, pályakezdő szakembereket alkalmazzanak amerikai főiskolákról és egyetemekről. Kifogásolták azt is, hogy a Munkaügyi Minisztérium bérszintjeit a munkavállalók képzettségi szintjének helyettesítőjeként használják.
Számos jogász figyelmeztetett arra is, hogy a javaslat törvénytelen, függetlenül attól, hogy mennyire bölcs a H-1B kiválasztást a bérekhez kötni, mivel a Bevándorlási és Állampolgársági Törvény előírja, hogy a vízumokat a kérelmek beérkezési sorrendjében kell kiadni.
Az Amerikai Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálat tavaly átalakította a sorsolási folyamatot, minden támogatott munkavállalónak egyenlő esélyt adva a kiválasztásra, függetlenül attól, hogy hány munkáltató regisztrált a nevükben. Ezt a változtatást azután hajtották végre, hogy felfedezték: egyes munkáltatók valószínűleg kijátsszák a sorsolási rendszert azáltal, hogy összejátszva több jelentkezést nyújtanak be legitim állásajánlat nélkül, ami a regisztrációk számának hatalmas növekedéséhez vezetett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hírszerzési jelentés: súlyos csapást szenvedett Oroszország
Fontos objektumot vontak ki a forgalomból.
Szomorú jelentés érkezett: lényegében tömegmészárlásokat folytat a sötét diktatúra
Aki itt börtönbe kerül, könnyen lehet, hogy sosem jut ki élve.
Bejelentették az oroszok: küszöbön a stratégiai győzelem, eleshet egy nagyon fontos város
Kupjanszknál szorul a helyzet.
Lakásfejlesztés és külföldi terjeszkedés lehet a megoldás a hazai ingatlanpiaci kihívásokra
Élénkül a finanszírozás.
Figyelem: amikor legutóbb ilyen történt, akkor menekülni kellett a tőzsdékről
Kritikus szakaszba értek a piacok.
Hiába jók a brüsszeli tervek, pocsék a végrehajtás, amiért nagy árat fizet Európa
Sem a tagállamok, sem az uniós intézményrendszer nem bírja végigvinni, amit elkezdett.
Üzenet vagy teszt? Mi Putyin célja a légtérsértő provokációkkal?
Rendre berepülnek NATO tagállamok fölé orosz drónok és vadászrepülők.
Feszültség a NATO keleti szárnyán: rendkívüli bejelentést tett Lengyelország
Itt vannak a részletek.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod