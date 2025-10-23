Ursula von der Leyen hatalmas muníciót kapott az egész EU-t felforgató tervéhez

Egy német egyetemi kutatás alapjaiban kérdőjelezi meg az Európai Unió egyik legdrágább politikáját, a kohéziós támogatások rendszerét, amely a szegényebb régiók felzárkóztatását hivatott szolgálni, ám alig mérhető gazdasági növekedést hoz. Az eredmények épp akkor láttak napvilágot, amikor Ursula von der Leyen bizottsági elnök történelmi léptékű költségvetési reformra készül, amihez muníciót jelenthet az elemzés. A tanulmány és a bizottsági tervek egyaránt azt sugallják, hogy az EU-nak újra kell gondolnia, mit jelent a „felzárkóztatás” a 21. század geopolitikai és iparpolitikai környezetében. A tét nem pusztán a források hatékonysága, hanem az, hogy a szolidaritás marad-e az európai integráció egyik alapköve, vagy a hatékonysági logika felülírja a történelmi küldetést.

Az Európai Unió kohéziós politikáját, vagyis a szegényebb régiók felzárkóztatását célzó támogatási rendszert alapjaiban kérdőjelezi meg a Münsteri Egyetem friss kutatása. A tanulmány szerint az uniós fejlesztési források – noha több száz milliárd eurót emésztenek fel – alig hoznak kimutatható gazdasági növekedést.

A vita ezzel egyidőben robban ki, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök átfogó költségvetési reformot készít elő, amely évtizedek óta a legnagyobb átalakítás lehet az EU pénzügyi rendszerében.

Zareh Asatryan, a münsteri egyetem közgazdászprofesszora szerint minden elköltött euró kohéziós támogatás átlagosan mindössze egyetlen eurónyi GDP-növekedést generál az érintett térségekben.

Ez azt jelenti, hogy a támogatások megtérülése gyakorlatilag nulla, azaz a felhasznált források nem eredményeznek tartós gazdasági dinamizmust.

Az elemzés – amelyet Asatryan Carlo Birkholz, a göttingeni egyetem kutatójával közösen készített – ugyanakkor elismeri, hogy a támogatások rövid távon képesek magánbefektetéseket vonzani: minden uniós euró 2–3 eurónyi magántőkét mozdíthat meg, főként az építőiparban és az ingatlanfejlesztésben.

A hatás azonban gyorsan elillan, mihelyt a támogatási időszak véget ér, és a térségek elveszítik a hozzáférést ezekhez az alapokhoz.

A kutatás időzítése a fent említett okokból nem is véletlen: az Európai Bizottság már javában készül a 2028-ban induló új többéves költségvetési ciklusra, amelyben von der Leyen radikális változtatásokat tervez. A legvitatottabb javaslat szerint a regionális fejlesztési forrásokat összevonnák a mezőgazdasági támogatásokkal, így egy közös, 865 milliárd eurós alap jönne létre.

Ez az átalakítás ugyan nagyobb mozgásteret adna a tagállamoknak a pénzek felhasználásában, de felére csökkentené a kifejezetten regionális felzárkóztatásra és fejlesztésre szánt összeget, 392-ről 218 milliárd euróra.

Az Európai Bizottság alelnöke, Raffaele Fitto szerint a régiók bevonása továbbra is elengedhetetlen: „A régiók vannak a legközelebb a valósághoz, ők ismerik a helyi igényeket, és ezt a szemléletet a jövőben is meg kell őrizni.” A regionális vezetők azonban attól tartanak, hogy a központosítás és az agrártámogatásokkal való összevonás a szegényebb térségek kárára történik majd.

A kohéziós politika az EU teljes költségvetésének mintegy egyharmadát teszi ki, és az Unió egyik legrégebbi, a Római Szerződésig visszanyúló célkitűzése: a gazdasági és társadalmi különbségek csökkentése.

Az Európai Bizottság saját számításai szerint a 2014 és 2027 közötti időszakban elköltött minden egyes euró 2030-ig 1,3 eurónyi GDP-növekedést eredményez majd, 2043-ra pedig közel háromszorosát.

Asatryan azonban ezeket a becsléseket „nagyon optimistának” nevezi, nem látja nyomát az eddigi adatokban ilyen tartós elhúzódó hatásnak.

A kutatás visszhangja nem maradt el a tagállamokban. A kelet- és dél-európai országokban, amelyek gazdasági fejlődése nagyrészt a kohéziós alapoknak köszönhető, egyenesen létkérdésnek tartják a támogatások fenntartását. „Európai források nélkül Szlovákia egyszerűen nem tudna működni” – mondta Milan Majerský, a kelet-szlovákiai Prešov régió elöljárója a múlt heti Régiók és Városok Hetén Brüsszelben, ahol a közberuházások 80 százaléka uniós pénzből valósul meg.

Nem tudnánk utakat, hidakat, iskolákat, kórházakat felújítani, sőt a helyi buszjáratokat sem tudnánk fenntartani

– tette hozzá.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Fernando López Miras, a spanyolországi Murcia tartomány elnöke is, aki szerint a régió mezőgazdasági és vízgazdálkodási fejlesztései az uniós támogatások nélkül elképzelhetetlenek lettek volna. Murcia – Spanyolország egyik legszárazabb területe – az 1986-os EU-csatlakozás óta az ország leggyorsabban növekvő regionális gazdaságává vált.

A fejlettebb északi és nyugati tagállamok ezzel szemben úgy vélik, a kohéziós források már elérték céljukat, hiszen sok egykori „felzárkózó” ország mára közepesen fejlett vagy fejlett státuszba került.

Egy a kutatásról, a Financial Timesnak nyilatkozó északi diplomata szerint „számos ország abszolút és relatív értelemben is gazdagabb lett, ami jól mutatja gazdasági fejlődésük erejét, és ezzel arányosan csökkenteni kell a kohéziós támogatások arányát”.

Úgy látja, hogy ezek az országok inkább a védelemre, a migráció kezelésére és az ipar újjáélesztésére irányítanák át az uniós forrásokat.

A kohéziós politika átalakítása már most politikai vihart kavart Brüsszelben. Október 15-én az Európai Régiók Bizottsága egyhangúlag elutasította a Bizottság javaslatát a regionális és agrárforrások összevonásáról.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 16. Felforrtak az indulatok Brüsszelben az uniós pénzek miatt – utcára mentek az emberek

A testület szerint a terv nem biztosítaná a régiók egyenlő hozzáférését, és „egy nemzeti szinten centralizált, átláthatatlan csomagot” eredményezne, amely konfliktust szítana a helyi önkormányzatok és a mezőgazdasági szektor között. A Régiók Bizottságának elnöke, Tüttő Katta felszólította az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy

állítsák meg ezt a tervet, mielőtt intézményi káoszba sodorja az Uniót.

Raffaele Fitto október 14-én egyeztetett az olasz régiók vezetőivel, és leszögezte: „kohézió a régiók nélkül nem létezhet.” A parlamenti oldalon eközben egyre többen sürgetik a költségvetési tervezet újraírását. Siegfried Mureșan, az egyik fő tárgyaló, kijelentette: „A Bizottság jelenlegi hosszú távú költségvetési terve senkinek sem felel meg, és újra kell fogalmazni. A gazdák, a vállalkozások és a polgárok egyaránt figyelik, mi történik.”

A vita mélyebb kérdéseket is felvet az EU jövőjéről. A kohéziós politika az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb eszköze: a keleti autópályáktól a déli víztisztítókig milliók életminőségét javította. Mégis, a mostani kutatás rávilágít arra, hogy a növekedési hatás gyakran csak átmeneti, a szerkezeti különbségek pedig makacsul fennmaradnak.

A kérdés tehát nem pusztán pénzügyi, hanem politikai is:

vajon a gazdagabb tagállamok hajlandók-e tovább finanszírozni a felzárkózást, miközben ők maguk egyre inkább biztonsági és iparpolitikai kihívásokkal szembesülnek?

És vajon a kevésbé fejlettek meg tudják-e győzni partnereiket arról, hogy a kohéziós források nem puszta támogatások, hanem az európai egység zálogai?

Ahogy közeledik a 2028-as költségvetési ciklus tárgyalása, egyre valószínűbb, hogy a kohéziós politika jövője lesz az egyik legmeghatározóbb törésvonal az Európai Unión belül. Az északi tagállamok a racionalizálás, a déliek a túlélés kérdését látják benne – miközben a Bizottság a kompromisszum lehetőségét keresi. A tét nem kisebb, mint hogy megmarad-e az EU egyik legfontosabb szolidaritási pillére, vagy a geopolitikai és gazdasági realitások új fejezetet nyitnak az európai integráció történetében.

Címlapkép forrása: EU