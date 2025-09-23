  • Megjelenítés
Titkos részletek derültek ki: rengeteg Moszad-ügynököt vetettek be, így készült elő Jeruzsálem a háborúra
Titkos részletek derültek ki: rengeteg Moszad-ügynököt vetettek be, így készült elő Jeruzsálem a háborúra

Az izraeli Channel 13-as csatorna készített dokumentumfilmet a júniusi összecsapásokról Irán és Izrael között, ebből több, eddig ismeretlen részlet is kiderült.

2025 júniusában a Közel-Kelet két katonai hatalma mintegy 12 napon keresztül tartó háborút vívott egymással. Jeruzsálem azt akarta elérni, hogy a síita hatalom területén található rakétaindító rendszereket, légvédelmi egységeket hatástalanítsák, majd ezt követően a nukleáris létesítményekre mérjenek csapást. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és stábja attól tartott ugyanis, hogy Teherán hamarosan nukleáris fegyverhez juthat, ezzel pedig lényegében a túlélésében lesz fenyegetett Izrael.

A dokumentumfilm egyik legfontosabb új információja, hogy

az izraeli szolgálatok mintegy 100 Moszad-ügynököt telepítettek Iránba.

Az egyik feladatuk az volt, hogy a legnagyobb titokban rakétarendszereket telepítsenek az ellenséges területen. Ezeket később arra használták, hogy a meglepetés erejével élve követlen közelről semmisítsék meg az irániak védelmi rendszereit, ezzel jelentősen hozzájárulva Jeruzsálem küldetésének sikeréhez. A Channel 13 magas rangú miniszterekkel készített interjúkat, ebből kiderültek a célok mellett a nehézségek is: így a felszerelések becsempészése komoly kihívást jelentett, emellett kifejezett cél volt, hogy a parancsnok struktúrákat meggyengítsék, ne csak az infrastruktúrát.

A másik, eddig még ismeretlen részlet a Netanjahu és a Donald Trump amerikai elnök közötti párbeszéd egy részlete volt, amikor a politikusok egyetértettek abban, hogy a „meg kell csinálniuk”. A filmbő az is kiderül, hogy komolyan fontolóra vették a legmagasabb vezető, az iráni ajatollah megtámadását, de erre végül nem került sor. Maga az izraeli miniszterelnök egyébként kifejezetten merész kijelentéseket is tett:

A lehető legjobban meg fogjuk semmisíteni az iráni atomprojektet. Nem várunk zöld utat az Egyesült Államoktól, és nem számít, ha nemet mondanak.

A megszólalók elmondták, hogy a tervek már egy ideje készen álltak, de a titoktartás elemi fontosságú volt. Gideon Szaár külügyminiszter például arról mesélt, hogy egy ismerőse esküvőjét tervezgették nagyban, miközben tudta, hogy mindez éppen az akció idejére esik, ezért nagy valószínűséggel halasztani kell majd azt.

A két ország közötti feszültség évtizedes múltra tekint vissza, de az eddigi lenagyobb közvetlen összecsapásra 2025 elején került sor. Akkor Trump Teheránnak adott 60 napos ultimátuma lejárt, másnap pedig azonnal csapásoktól zengett „fél Irán”. A kilencedik napon az Egyesült Államok is beszállt, nukleáris létesítményeket támadt meg stratégiai lopakodó bombázók segítségével, amelyek a legnagyobb bunkerromboló rakétákat vetették be a célpontok ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

