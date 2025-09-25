Meglovasította egy ország GDP-jének 12 százalékát, jól időzítve kattant a kezén a bilincs

A NewsMaker.md moldovai hírportál élőben közvetítette, amint a gépről leszálló, hátrabilincselt kezű Plahotniucot egyenruhások kísérték egy autóhoz, amelybe beültették.
The former leader of #Moldova’s Democratic Party, fugitive oligarch #Vladimir_Plahotniuc, has been extradited from #Greece. He has been taken to Prison No. 13, where he will be held in solitary confinement. Accused of billion-dollar theft & crimes against the state… pic.twitter.com/v0v9raKMIC https://twitter.com/hashtag/Moldova?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— ️ World News ️ (@ferozwala) September 25, 2025
Az „évszázad lopásával” vádolt mágnást a vasárnapi moldovai választás előtt adta ki Moldovának Görögország, ahol elfogták.
A Moldova egyik leggazdagabb emberének tartott Plahotniuc, aki korábban parlamenti képviselő is volt,
a vádak szerint 2014-ben főszerepet játszott egymilliárd dollár elsikkasztásában a moldovai bankrendszerből. Az összeg akkor a volt szovjet tagköztársaság GDP-jének mintegy 12 százalékát tette ki.
Az 59 éves mágnás, akit az Interpol által februárban kiadott nemzetközi körözés alapján július 21-én Athénban vettek őrizetbe, amikor egy Dubajba tartó repülőjáratra akart felszállni, tagadta a terhére rótt bűncselekményeket.
Vladimir Plahotniuc 2019-ben hagyta el Moldovát, miután politikai pártja, a Demokrata Párt nem tudott kormányt alakítani. Az Egyesült Államokba menekült, ahonnan 2020-ban kiutasították, majd 2022-ben szankciós listára helyezték korrupt tevékenységek miatt. A görög hatóságok szerint 2023 óta 22 országban fordult meg.
Moldovában vasárnap tartanak parlamenti választásokat, ahol az a tét, hogy marad-e a nyugatos parlamenti többség és kormány, vagy oroszbarát fordulat lesz.
Egy szerdai felmérés szerint nagyon szoros verseny várható: a Maia Sandu államfőhöz köthető, az EU-s csatlakozás mellett elkötelezett Cselekvés és Szolidaritás Pártját (PAS) 24,9 százalékra mérik, míg az oroszbarát Hazafias Blokkot 27,7 százalékra – írja a Reuters.
A szintén Kremlhez közeli Alternatíva Blokk 7,2 százalékot szerezne, míg az inkább nyugatos Mi Pártunk 5,2 százalékot. Azonban a részvételüket ígérő választók 26,6 százaléka még nem választott magának pártot.
Dorin Recean miniszterelnök szerdán megismételte azt a vádat, hogy Moszkva több millió euró értékben akar választókat megvásárolni.
Ugyancsak szerdán Moszkvában bekérették a moldovai nagykövetet, mivel Chisinau elutasította, hogy orosz megfigyelők részt vegyenek a választásokon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
