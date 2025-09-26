  • Megjelenítés
Bejelentette Lukasenka: Putyinnak van egy visszautasíthatatlan ajánlata Ukrajna számára
Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki pénteken öt órán át tárgyalt orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, azt mondta, az orosz elnök „jó ajánlatot” tett le az asztalra, amit Ukrajnának el kellene fogadni – írja a Reuters.

Lukasenka ugyanakkor nem részletezte, mi lenne ez az ajánlat, de azt mondta, Kijevnek el kell fogadnia, ugyanis

most már nehéz lesz megállítani az orosz hadsereget, és Ukrajna a teljes területét el fogja veszíteni.

Az orosz TASZSZ hírügynökség szerint Belarusz vezetője kijelentette továbbá, ő maga is szeretne beszélni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, illetve a három keleti szláv állam vezetőinek le kell ülniük, és meg kell állapodniuk a háború befejezésében.

Címlapkép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélést tart a moszkvai Kremlben 2025. szeptember 26-án. MTI/EPA/Reuters pool/Ramil Szitdikov

