Busás haszonnal kecsegtet, ha így használod az elektromos autód

Az E.ON és a BMW három évvel ezelőtt kezdte el a kétirányú töltési megoldás tesztelését háztartások bevonásával, és a szeptemberi müncheni autóshow-n (IAA MOBILITY 2025) már mint Németország első kereskedelmi forgalomban kapható V2G megoldásaként mutatták be közös fejlesztésüket - számolt be a pv magazine. Az új megoldás alkalmazásával az autógyártó elektromos modelljei lényegében az árampiac aktív részévé válnak.
A fali töltőre csatlakoztatott villanyautó nagyfeszültségű akkumulátora nem csak arra képes, hogy a hálózatból villamos energiát vegyen fel a felhasználó szándékainak megfelelően, hanem az elektromos hálózat számára is rendelkezésre áll, és ha a rendszer szükségletei azt diktálják,
besegíthet a többlet megújuló villamos energia elraktározásába vagy akár a hálózatba való visszatáplálásba is.
A visszatáplálást is lehetővé tevő vezérlőrendszert az autógyártó a közműcéggel közösen, egy speciálisan kifejlesztett V2G tarifarendszer és szoftver alkalmazásával valósítja meg.
Azok az ügyfelek, akik villanyautójuk akkumulátorát a fali töltőn keresztül a hálózat rendelkezésére bocsátják,
akár 720 eurós (aktuális árfolyamon mintegy 280 ezer forint) éves bónuszban is részesülhetnek,
ami jó néhány ezer kilométernyi autózási lehetőséget jelent további költségek nélkül.
A bónusz értéke minden olyan óra után emelkedik, amikor a villanyautó a szolgáltatás keretében csatlakoztatva van a töltőre, és a hálózat rendelkezésére áll. Előírt minimális csatlakozási idő nincs, és az autósok továbbra is teljes mértékben kontrollálhatják a töltés célját, vagyis a felhasználó döntése felülírhatja a hálózati szempontokat - igaz, ez mérsékelheti a bónusz nagyságát.
A bónuszon felül az ügyfelek egy, a szolgáltatást nyújtó vállalatok által "méltányosnak" nevezett
kompenzációs összeget is kapnak a hálózatba visszatáplált energiáért.
A BMW és az E.On szerint az alkalmazott intelligens védelmi funkció azt is biztosítja, hogy a kétirányú töltés ne csökkentse az akkumulátor élettartamát. Az ajánlatot első körben a BMW iX3 tulajdonosok vehetik igénybe, de elérhetőségét később az autógyártó további elektromos modelljeire is kiterjesztik. A hosszú távú tervek között az is szerepel, hogy a terméket integrálják egy szélesebb energiaplatformba, amely összekapcsolja a töltőinfrastruktúrát, a fotovoltaikus rendszereket, a hőszivattyúkat és az okosotthon-rendszereket.
Kulcsfontosságú támogatás a hálózatnak
A digitalizációnak köszönhetően egyre több helyen elérhető V2G technológia azon intelligens megoldások bővülő körébe tartozik, amelyek képesek hozzájárulni a villamosenergia-hálózat rugalmasságának napjainkban kulcsfontosságú feladattá vált fokozásához.
A klímacélok mellett költség- és ellátásbiztonsági megfontolások miatt is egyre terjedő időjárásfüggő megújulóenergia-termelő (nap- és szél-) erőművek termelését ugyanis jóval kevésbé lehet a fogyasztói igényekhez igazítani, mint a fosszilis erőművekét, márpedig a villamosenergia-rendszeren belül a keresletnek és a kínálatnak minden pillanatban meg kell egyezni az egyensúly, ezáltal az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.
Ennek a célnak a teljesülését érdemben képesek támogatni az olyan rugalmassági megoldások, mint az energiatárolók és az úgynevezett fogyasztó oldali válasz megoldások (DSR), melynek legismertebb példáját Magyarországon a vezérelt ("éjszakai") áramtarifa, illetve a villanybojlerek ezáltal a fogyasztási csúcsidőszakon kívüli bekapcsolása nyújtja.
A rugalmassági megoldások közös jellemzője, hogy alkalmazásukkal a fogyasztók, illetve a (például napelemekkel és/vagy akkumulátorokkal is rendelkező) termelő-fogyasztók bizonyos anyagi ellentételezés felében önként vállalják, hogy a hálózat stabilitásának fenntartása érdekében fogyasztó és/vagy termelő berendezéseik kapacitásának egy részét a hálózati társaságok rendelkezésére bocsátják.
Az ennek keretében a hálózatnak nyújtott szolgáltatások lényege leegyszerűsítve az, hogy ha a hálózatba az igényeket meghaladó többlet energiamennyiség kerülne (jellemzően a vártnál nagyobb megújuló-termelés miatt), akkor a felhasználó a fogyasztását fokozva segít eltüntetni a rendszerből a fölös energiát, míg ellenkező esetben energiafelhasználása visszafogásával növeli a hálózati kínálatot. A V2G megoldás alkalmazásában együttműködő felhasználók
az elektromos jármű akkumulátorát mint energiatároló kapacitást bocsátják a hálózat rendelkezésére,
igény szerint áramot visszatöltve a hálózatba, vagy kivonva abból.
Magyarországon is megnyílhat az út a V2G előtt
A vehicle-to-grid megoldás alkalmazásában a legnagyobb lehetőségeik az árammixükben magas időjárásfüggő megújuló aránnyal rendelkező országoknak vannak, de mivel a nap- és szélenergia aránya világszerte emelkedik, a V2G várhatóan újabb és újabb országokban jelenik majd meg a következőkben. (A V2G jelentősége az ellátásbiztonság szempontjából még nagyobb olyan országokban, mint a földrengés által gyakran sújtott Japánban.)
Mivel az e-mobilitás terjedése szinte az összes közlekedési formát érinti, ezért a V2G alkalmazása a közúti járművek mellett más területeken, például a vízi közlekedésben is megjelenhet.
A BMW és az E.ON bejelentése mellett más vállalatok is a V2G szolgáltatás bevezetésére vonatkozó terveket ismertettek a müncheni autóshow-n, vagyis úgy tűnik, hogy
a német V2G piac jelentős lendületet vehet az előttünk álló időszakban.
Magyarországon tudomásunk szerint egyelőre nem elérhető a V2G szolgáltatás, de a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének szeptember 15-én hatályba lépett rendelete az energetikai szabályozási tesztkörnyezetről egyéb új technológiák mellett a vehicle-to-grid megoldás hazai fejlesztését és megjelenését is elősegítheti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
