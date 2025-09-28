  • Megjelenítés
Busás haszonnal kecsegtet, ha így használod az elektromos autód
Busás haszonnal kecsegtet, ha így használod az elektromos autód

Miközben az európai autóipar példátlan kihívásokkal néz szembe elsősorban az elektromos autózás terjedésének Kína által hajtott trendje miatt, az elektrifikációt és a megújulók térnyerését pedig a hálózati szűk keresztmetszetek (is) lassítják, az autógyártók és a hálózati társaságok azért időről időre előállnak az európai versenyképességet is fokozó újdonságokkal is. Ezt tette a BMW és az E.On is, amikor piacra dobták az elektromos járművek akkumulátorából a hálózatra való visszatáplálást (vehicle-to-grid, V2G) Németországban elsőként lehetővé tevő úttörő megoldásukat. Azok az ügyfelek, akik villanyautójuk akkumulátorát a fali töltőn keresztül a hálózat rendelkezésére bocsátják, akár 720 eurós éves bónuszban is részesülhetnek, ezen felül kompenzációt kapnak a hálózatba visszatáplált energiáért is. Az elsősorban a magas időjárásfüggő áramtermelési arányok mellett hasznos V2G hamarosan Magyarországon is megjelenhet.

Az E.ON és a BMW három évvel ezelőtt kezdte el a kétirányú töltési megoldás tesztelését háztartások bevonásával, és a szeptemberi müncheni autóshow-n (IAA MOBILITY 2025) már mint Németország első kereskedelmi forgalomban kapható V2G megoldásaként mutatták be közös fejlesztésüket - számolt be a pv magazine. Az új megoldás alkalmazásával az autógyártó elektromos modelljei lényegében az árampiac aktív részévé válnak.

A fali töltőre csatlakoztatott villanyautó nagyfeszültségű akkumulátora nem csak arra képes, hogy a hálózatból villamos energiát vegyen fel a felhasználó szándékainak megfelelően, hanem az elektromos hálózat számára is rendelkezésre áll, és ha a rendszer szükségletei azt diktálják,

besegíthet a többlet megújuló villamos energia elraktározásába vagy akár a hálózatba való visszatáplálásba is.

A visszatáplálást is lehetővé tevő vezérlőrendszert az autógyártó a közműcéggel közösen, egy speciálisan kifejlesztett V2G tarifarendszer és szoftver alkalmazásával valósítja meg.

Azok az ügyfelek, akik villanyautójuk akkumulátorát a fali töltőn keresztül a hálózat rendelkezésére bocsátják,

akár 720 eurós (aktuális árfolyamon mintegy 280 ezer forint) éves bónuszban is részesülhetnek,

ami jó néhány ezer kilométernyi autózási lehetőséget jelent további költségek nélkül.

A bónusz értéke minden olyan óra után emelkedik, amikor a villanyautó a szolgáltatás keretében csatlakoztatva van a töltőre, és a hálózat rendelkezésére áll. Előírt minimális csatlakozási idő nincs, és az autósok továbbra is teljes mértékben kontrollálhatják a töltés célját, vagyis a felhasználó döntése felülírhatja a hálózati szempontokat - igaz, ez mérsékelheti a bónusz nagyságát.

A bónuszon felül az ügyfelek egy, a szolgáltatást nyújtó vállalatok által "méltányosnak" nevezett

kompenzációs összeget is kapnak a hálózatba visszatáplált energiáért.

A BMW és az E.On szerint az alkalmazott intelligens védelmi funkció azt is biztosítja, hogy a kétirányú töltés ne csökkentse az akkumulátor élettartamát. Az ajánlatot első körben a BMW iX3 tulajdonosok vehetik igénybe, de elérhetőségét később az autógyártó további elektromos modelljeire is kiterjesztik. A hosszú távú tervek között az is szerepel, hogy a terméket integrálják egy szélesebb energiaplatformba, amely összekapcsolja a töltőinfrastruktúrát, a fotovoltaikus rendszereket, a hőszivattyúkat és az okosotthon-rendszereket.

Kulcsfontosságú támogatás a hálózatnak

A digitalizációnak köszönhetően egyre több helyen elérhető V2G technológia azon intelligens megoldások bővülő körébe tartozik, amelyek képesek hozzájárulni a villamosenergia-hálózat rugalmasságának napjainkban kulcsfontosságú feladattá vált fokozásához.

A klímacélok mellett költség- és ellátásbiztonsági megfontolások miatt is egyre terjedő időjárásfüggő megújulóenergia-termelő (nap- és szél-) erőművek termelését ugyanis jóval kevésbé lehet a fogyasztói igényekhez igazítani, mint a fosszilis erőművekét, márpedig a villamosenergia-rendszeren belül a keresletnek és a kínálatnak minden pillanatban meg kell egyezni az egyensúly, ezáltal az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.

Ennek a célnak a teljesülését érdemben képesek támogatni az olyan rugalmassági megoldások, mint az energiatárolók és az úgynevezett fogyasztó oldali válasz megoldások (DSR), melynek legismertebb példáját Magyarországon a vezérelt ("éjszakai") áramtarifa, illetve a villanybojlerek ezáltal a fogyasztási csúcsidőszakon kívüli bekapcsolása nyújtja.

A rugalmassági megoldások közös jellemzője, hogy alkalmazásukkal a fogyasztók, illetve a (például napelemekkel és/vagy akkumulátorokkal is rendelkező) termelő-fogyasztók bizonyos anyagi ellentételezés felében önként vállalják, hogy a hálózat stabilitásának fenntartása érdekében fogyasztó és/vagy termelő berendezéseik kapacitásának egy részét a hálózati társaságok rendelkezésére bocsátják.

Az ennek keretében a hálózatnak nyújtott szolgáltatások lényege leegyszerűsítve az, hogy ha a hálózatba az igényeket meghaladó többlet energiamennyiség kerülne (jellemzően a vártnál nagyobb megújuló-termelés miatt), akkor a felhasználó a fogyasztását fokozva segít eltüntetni a rendszerből a fölös energiát, míg ellenkező esetben energiafelhasználása visszafogásával növeli a hálózati kínálatot. A V2G megoldás alkalmazásában együttműködő felhasználók

az elektromos jármű akkumulátorát mint energiatároló kapacitást bocsátják a hálózat rendelkezésére,

igény szerint áramot visszatöltve a hálózatba, vagy kivonva abból.

Magyarországon is megnyílhat az út a V2G előtt

A vehicle-to-grid megoldás alkalmazásában a legnagyobb lehetőségeik az árammixükben magas időjárásfüggő megújuló aránnyal rendelkező országoknak vannak, de mivel a nap- és szélenergia aránya világszerte emelkedik, a V2G várhatóan újabb és újabb országokban jelenik majd meg a következőkben. (A V2G jelentősége az ellátásbiztonság szempontjából még nagyobb olyan országokban, mint a földrengés által gyakran sújtott Japánban.)

Mivel az e-mobilitás terjedése szinte az összes közlekedési formát érinti, ezért a V2G alkalmazása a közúti járművek mellett más területeken, például a vízi közlekedésben is megjelenhet.

A BMW és az E.ON bejelentése mellett más vállalatok is a V2G szolgáltatás bevezetésére vonatkozó terveket ismertettek a müncheni autóshow-n, vagyis úgy tűnik, hogy

a német V2G piac jelentős lendületet vehet az előttünk álló időszakban.

Magyarországon tudomásunk szerint egyelőre nem elérhető a V2G szolgáltatás, de a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének szeptember 15-én hatályba lépett rendelete az energetikai szabályozási tesztkörnyezetről egyéb új technológiák mellett a vehicle-to-grid megoldás hazai fejlesztését és megjelenését is elősegítheti.

