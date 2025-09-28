  • Megjelenítés
Megindult az evakuálás: hatalmas vihar készül lecsapni távol-keleten
Globál

Megindult az evakuálás: hatalmas vihar készül lecsapni távol-keleten

Portfolio
Vietnamban repülőtereket zártak be és több ezer embert evakuáltak a Bualoi tájfun közeledése miatt, amely korábban a Fülöp-szigeteken már legalább 10 halálos áldozatot követelt.

A Bualoi tájfun, amely vasárnap reggel 133 km/órás szélsebességgel haladt, várhatóan Közép-Vietnamban ér partot vasárnap este, korábban, mint azt előzetesen jelezték, mivel a vihar szokatlanul gyorsan halad - közölte a vietnami meteorológiai szolgálat.

Ez egy rendkívül gyorsan mozgó vihar, nagy intenzitással és széles hatásterülettel

- mondták el a Bualoi tájfunnal kapcsolatban a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy a vihar okozta heves esőzések, áradásokat, villámárvizeket, földcsuszamlásokat okozhatnak a part menti területeken.

A közép-vietnami Ha Tinh tartományban a hatóságok már megkezdték több mint 15 000 ember evakuálását, és több ezer katona áll készenlétben

- közölte a kormány.

Vietnamban vasárnaptól felfüggesztették négy parti repülőtér működését, köztük a danang-i nemzetközi repülőtérét is, valamint több járat indulási idejét módosították.

A Dél-kínai-tengerrel határos hosszú tengerparttal rendelkező Vietnamot gyakran sújtják halálos áldozatokat követelő tájfunok. Tavaly a Yagi tájfun mintegy 300 ember halálát okozta és 3,3 milliárd dolláros anyagi kárt idézett elő.

Kapcsolódó cikkünk

Legmagasabb készültségben a keleti nagyhatalom: hamarosan lecsap a Ragasa

Szupertájfun pusztít a csendes-óceáni térségben: több országban is evakuáció indult

Gyülekeznek a viharfelhők a vitatott szigeten: Amerika legnagyobb riválisa dörzsölheti a tenyerét

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ebolavirus
Globál
Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma
Pénzcentrum
Ezeknél a kasszáknál nem lehet nyugdíjas utalvánnyal fizetni: jobb, ha erre mindenki felkészül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility