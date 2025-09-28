Megindult az evakuálás: hatalmas vihar készül lecsapni távol-keleten

Vietnamban repülőtereket zártak be és több ezer embert evakuáltak a Bualoi tájfun közeledése miatt, amely korábban a Fülöp-szigeteken már legalább 10 halálos áldozatot követelt.

A Bualoi tájfun, amely vasárnap reggel 133 km/órás szélsebességgel haladt, várhatóan Közép-Vietnamban ér partot vasárnap este, korábban, mint azt előzetesen jelezték, mivel a vihar szokatlanul gyorsan halad - közölte a vietnami meteorológiai szolgálat.

Ez egy rendkívül gyorsan mozgó vihar, nagy intenzitással és széles hatásterülettel

- mondták el a Bualoi tájfunnal kapcsolatban a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy a vihar okozta heves esőzések, áradásokat, villámárvizeket, földcsuszamlásokat okozhatnak a part menti területeken.

Typhoon #Bualoi will bring heavy rain and strong winds to northern Vietnam and Laos as it makes landfall over the coming hours. pic.twitter.com/f1pWIIcC13 https://twitter.com/hashtag/Bualoi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Met Office Storms (@metofficestorms) September 28, 2025

A közép-vietnami Ha Tinh tartományban a hatóságok már megkezdték több mint 15 000 ember evakuálását, és több ezer katona áll készenlétben

- közölte a kormány.

Vietnamban vasárnaptól felfüggesztették négy parti repülőtér működését, köztük a danang-i nemzetközi repülőtérét is, valamint több járat indulási idejét módosították.

A Dél-kínai-tengerrel határos hosszú tengerparttal rendelkező Vietnamot gyakran sújtják halálos áldozatokat követelő tájfunok. Tavaly a Yagi tájfun mintegy 300 ember halálát okozta és 3,3 milliárd dolláros anyagi kárt idézett elő.

Forrás: Reuters

