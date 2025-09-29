Európa ujjong, a Kreml emberei dühösek – Nem Putyin várakozásai szerint alakult a sorsdöntő összecsapás

A Nyugat-barát Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS) abszolút többséggel nyerte meg a vasárnapi moldovai parlamenti választásokat. Európa és Ukrajna részéről gratuláló üzenetek érkeznek, a Kreml viszont arra utalt, hogy elcsalhatták a választást. A Moszkva-párti ellenzék, amely vereséget szenvedett, nem ismeri el a végeredményt.

A moldovai választási bizottság honlapja szerint a szavazatok 99,91 százalékának megszámlálása után a Maia Sandu nyugatos elnök mögött álló PAS a voksok 50,16 százalékát szerezte meg, míg a szocialisták és kommunisták oroszpárti szövetsége, a Hazafias Blokk mindössze 24,91 százalékot ért el. A részvétel 52,21 százalékos volt.

Ez azt jelenti, hogy Moldovát a következő négy évben is az EU-csatlakozást támogató kormány vezetheti.

Az eredményeket több európai vezető és a Kreml is értékelte.

Moldova, megint megcsináltad. Semmilyen félelemkeltő vagy megosztó kísérlet nem tudta megtörni az elhatározásotokat. Világossá tettétek a választásotokat: Európa. Demokrácia. Szabadság. Az ajtónk nyitva áll. És minden lépésnél veletek leszünk. A jövő a tiétek

– írta az X-en az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.

Hasonló üzenetet fogalmazott meg Antonió Costa, az Európai Tanács elnöke is.

Moldova már megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, a csatlakozás 2030-ra van kitűzve.

Emmanuel Macron francia elnök románul, Moldova hivatalos nyelvén is közzétett X-üzenetében azt írta:

A beavatkozási és nyomásgyakorlási kísérletek ellenére a Moldovai Köztársaság népe erőteljesen érvényesítette választását. Franciaország kiáll Moldova mellett az európai projektben, valamint a szabadság és szuverenitás iránti törekvésében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán azt írta, beszélt Sandu elnökkel, és gratulált neki a választások eredményéhez.

Ezek a választások megmutatták, hogy Oroszország destabilizáló tevékenysége kudarcot vallott, míg Moldova Európában győzelmet aratott. Az orosz felforgatás, a folyamatos dezinformáció – semmi sem működött. Fontos, hogy Moldova hatékonyan megvédte magát a fenyegetésekkel szemben, mindazok segítségével, akik segítettek neki

– írta.

Macron és Zelenszkij azokra a jelentésekre utalt, melyek szerint Oroszország aktívan kívánta befolyásolni a választásokat szavazatvásárlásokkal, provokatőrök kiképzésével és álhírek szervezett terjesztésével a Hazafias Blokk javára.

Ilan Șor, hazájában csalásért körözött, jelenleg Moszkvában élő moldovai oligarcha, aki állítások szerint az orosz hibrid műveletek egyik irányítója volt, az orosz közszolgálati televízióban hétfőn azt mondta, a moldovai ellenzék nem ismeri el a választások végeredményét, mert szerintük csalás történt.

Igor Dodon, az oroszbarát Hazafias Blokk vezetője, volt államfő hétfőn szintén azt mondta, nem ismerik el az eredményt.

A Kreml nevében Dmitrij Peszkov reagált a moldovai választásokra. A szóvivő szerint az értékelést később kell elvégezni, de utalt rá, hogy a moldovai ellenzék jogsértésekről beszél, és nem ismeri el az eredményeket.

Peszkov szerint több százezer Oroszországban élő moldovait fosztottak meg a szavazás lehetőségétől, mivel egész Oroszországban csak két szavazóhelyiségben szavazhattak.

A hivatalosan Moldovához tartozó, de gyakorlatilag orosz megszállás alatt lévő szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságra (Transznisztria) utalva azt mondta, a helyzet most nyugodt, de nem zárható ki provokációk lehetősége. Szerinte a jelenlegi moldovai vezetéssel nem lehet tárgyalni a transznisztriai rendezésről.

Címlapkép: Igor Dodon volt moldovai elnök (j) és Vasile Tarlev korábbi miniszterelnök a moldovai központi választási bizottság előtti tüntetés résztvevőihez beszél Chisinauban 2025. szeptember 28-án, a moldovai parlamenti választások estéjén. MTI/EPA/Dumitru Doru