Európa ujjong, a Kreml emberei dühösek – Nem Putyin várakozásai szerint alakult a sorsdöntő összecsapás

A moldovai választási bizottság honlapja szerint a szavazatok 99,91 százalékának megszámlálása után a Maia Sandu nyugatos elnök mögött álló PAS a voksok 50,16 százalékát szerezte meg, míg a szocialisták és kommunisták oroszpárti szövetsége, a Hazafias Blokk mindössze 24,91 százalékot ért el. A részvétel 52,21 százalékos volt.
Ez azt jelenti, hogy Moldovát a következő négy évben is az EU-csatlakozást támogató kormány vezetheti.
Az eredményeket több európai vezető és a Kreml is értékelte.
Moldova, megint megcsináltad. Semmilyen félelemkeltő vagy megosztó kísérlet nem tudta megtörni az elhatározásotokat. Világossá tettétek a választásotokat: Európa. Demokrácia. Szabadság. Az ajtónk nyitva áll. És minden lépésnél veletek leszünk. A jövő a tiétek
– írta az X-en az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.
Hasonló üzenetet fogalmazott meg Antonió Costa, az Európai Tanács elnöke is.
Moldova már megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val, a csatlakozás 2030-ra van kitűzve.
Emmanuel Macron francia elnök románul, Moldova hivatalos nyelvén is közzétett X-üzenetében azt írta:
A beavatkozási és nyomásgyakorlási kísérletek ellenére a Moldovai Köztársaság népe erőteljesen érvényesítette választását. Franciaország kiáll Moldova mellett az európai projektben, valamint a szabadság és szuverenitás iránti törekvésében.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán azt írta, beszélt Sandu elnökkel, és gratulált neki a választások eredményéhez.
Ezek a választások megmutatták, hogy Oroszország destabilizáló tevékenysége kudarcot vallott, míg Moldova Európában győzelmet aratott. Az orosz felforgatás, a folyamatos dezinformáció – semmi sem működött. Fontos, hogy Moldova hatékonyan megvédte magát a fenyegetésekkel szemben, mindazok segítségével, akik segítettek neki
– írta.
Macron és Zelenszkij azokra a jelentésekre utalt, melyek szerint Oroszország aktívan kívánta befolyásolni a választásokat szavazatvásárlásokkal, provokatőrök kiképzésével és álhírek szervezett terjesztésével a Hazafias Blokk javára.
Ilan Șor, hazájában csalásért körözött, jelenleg Moszkvában élő moldovai oligarcha, aki állítások szerint az orosz hibrid műveletek egyik irányítója volt, az orosz közszolgálati televízióban hétfőn azt mondta, a moldovai ellenzék nem ismeri el a választások végeredményét, mert szerintük csalás történt.
Igor Dodon, az oroszbarát Hazafias Blokk vezetője, volt államfő hétfőn szintén azt mondta, nem ismerik el az eredményt.
A Kreml nevében Dmitrij Peszkov reagált a moldovai választásokra. A szóvivő szerint az értékelést később kell elvégezni, de utalt rá, hogy a moldovai ellenzék jogsértésekről beszél, és nem ismeri el az eredményeket.
Peszkov szerint több százezer Oroszországban élő moldovait fosztottak meg a szavazás lehetőségétől, mivel egész Oroszországban csak két szavazóhelyiségben szavazhattak.
A hivatalosan Moldovához tartozó, de gyakorlatilag orosz megszállás alatt lévő szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságra (Transznisztria) utalva azt mondta, a helyzet most nyugodt, de nem zárható ki provokációk lehetősége. Szerinte a jelenlegi moldovai vezetéssel nem lehet tárgyalni a transznisztriai rendezésről.
Címlapkép: Igor Dodon volt moldovai elnök (j) és Vasile Tarlev korábbi miniszterelnök a moldovai központi választási bizottság előtti tüntetés résztvevőihez beszél Chisinauban 2025. szeptember 28-án, a moldovai parlamenti választások estéjén. MTI/EPA/Dumitru Doru
