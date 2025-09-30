Mi az a Tomahawk és miért retteg tőle egész Oroszország?

Az orosz-ukrán háború során immáron harmadszor merült fel, hogy az Egyesült Államok Tomahawk típusú nagy hatótávolságú cirkálórakétákat küldhet Ukrajnának, ezúttal a helyzet annyira komoly, hogy JD Vance amerikai elnök nyilvánosan is elismerte, hogy mérlegelik a Fehér Házban a fegyverek átadását. A Tomahawk-rakétarendszer legújabb, Block V-ös változata már legalább 1500 kilométeres hatótávolsággal és egy 450 kilogrammos robbanófejjel van felszerelve – ez azt jelenti, hogy Oroszország európai kontinensen található fegyvergyáraiban és energiahordozó-kitermelő hálózatában ez az eszköz nagyon komoly károkat tud okozni. Nézzük meg, mit tudnak a Tomahawk-rendszerek és mi az, ami miatt még Joe Biden elnök sem volt hajlandó elküldeni ezeket a fegyvereket Kijevnek.

Mi a helyzet most a Tomahawkok körül?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még tavaly ősszel, bőven a Joe Biden adminisztráció ideje alatt nyújtott be egy „győzelmi tervet” szoros szövetségesének: ennek egyik titkos jegyzékében (melyet az amerikai sajtó kiszivárogtatott),

BGM-109 Tomahawk típusú cirkálórakétákat kért az Egyesült Államoktól.

Biden elnök ezeket a fegyvereket hivatali ideje alatt nem volt hajlandó átadni Ukrajnának, attól tartva, hogy ez visszafordíthatatlanul eszkalálná az ukrajnai háborút.

Miután Donald Trump amerikai elnök a napokban bejelentette, hogy hajlandó (bármilyen?) fegyvert eladni Ukrajnának a NATO európai szövetségesein keresztül, Zelenszkij elnök ismét a Fehér Házhoz fordult, hogy megszerezze a régóta áhított fegyvereket. Az ukrán vezető az ENSZ közgyűlésén, szeptember végén megkérte Donald Trumpot, hogy adja át Ukrajnának a Tomahawkokat, a cechet a NATO európai országai állnák.

JD Vance amerikai alelnök arról beszélt a sajtónak, hogy Trump komolyan fontolóra vette a kérdést, de egyelőre még nincs meg a végleges döntés a fegyverek átadásáról.

Ez azért is érdekes, mert ezt a kört idén nyáron egyszer már lefutottuk: Trump július közepén szintén véggiggondolta már egyszer a Tomahawk-rakéták átadását, amikor úgy tűnt, Oroszország esze ágában sincs békét kötni Ukrajnában. Ekkor az lett a döntéshozatali procedúra vége, hogy Trump egyértelműen kimondta, hogy Ukrajna nem fog nagy hatótávolságú fegyvereket kapni, aztán néhány hétre rá meghívta az orosz elnököt Alaszkába.

Most az oroszoknak lényegesen kevesebb mozgásterük van, hiszen az „elnöki személyes találkozó” ötletét már ellőtték, az időhúzásra alkalmas eszköztár egyre fogy, Trump pedig egyre inkább rá lesz utalva arra, hogy agresszív eszközökkel kényszerítse tárgyalóasztalhoz Moszkvát, ha tényleg le akarja zárni a háborút.

Miért veszélyes fegyver a Tomahawk?

A BGM-109 Tomahawk cirkálórakéta alapvetően egy amerikai haditengerészetnek fejlesztett, nagy hatótávolságú fegyver, mellyel elsősorban szárazföldi és tengerészeti célpontokra mérhet csapást a felhasználó haderő.

A fegyver alaptechnológiája nem nevezhető „szupermodernnek,” hiszen az első Tomahawk-rakéták még 1983-ban álltak hadrendbe, a rakétarendszer azonban folyamatos fejlesztéseket kapott, mely során növelték hatótávolságát, manőverezhetőségét, célkereső képességét és rombolóerejét.

A legújabb, Block 5-ös változat hatótávolságát 1600-1700 kilométer közé becsülik, 450 kilogrammos hagyományos vagy kazettás robbanófejet tud célba juttatni.

De elvileg létezik a fegyverből ennél nagyobb, 2500 kilométeres hatótávolságú változat is.

A Tomahawk cirkálórakéta képes repülés közben változtatni röppályáját, ami megnehezíti az elfogását, elhárítását. Régen volt a fegyvernek nukleáris robbanófejjel felszerelt változata is, ezt azonban elvileg kivonta hadrendből az Egyesült Államok a 2000-es években.

A Tomahawk-rakéták alapvetően hadihajókról, tengeralattjáróról indíthatók. A mögöttes koncepció az, hogy az amerikai tengerészeti eszközök a tengereken, óceánokon áthajózva szinte bárhol a világon fel tudnak bukkanni, csapást tudnak mérni adott ellenséges ország területére, majd vissza tudnak vonulni, mielőtt a másik fél viszonozni tudja a támadást. A 2020-as évek elején azonban készült a Tomahawkokhoz egy szárazföldi indítórendszer is: ez a Typhon MRC, mellyel Tomahawk cirkálórakéták mellett SM-6-os légvédelmi rakétákat is tud indítani a kezelő.

Milyen hatással lehet ez a háborúra nézve?

Typhon rakétarendszer, a Tomahawk szárazföldi indítója. Fotó: US Army / X

A legnagyobb kérdés nyilvánvalóan az, hogy mit jelent a háború szempontjából egy ilyen fegyverrendszer Ukrajnának való transzferje.

Ukrajna szinte biztosan a szárazföldi Typhon indítókat kapja meg, ha Trump elnök a transzfer mellett dönt, mivel a Fekete-tengerre nem tudnak biztonságosan kihelyezni ilyen képességet.

Az orosz hagyományos tüzérség hatótávolságán kívülről, mondjuk Kijev környékéről

az ukrán haderő könnyen be tudná lőni Szentpétervárt, Moszkvát, de még távolabbi városokat is, mint Kazán, Szamara, Jaroszlavl vagy az Uszty-Luga melletti kikötő.

Egy 450 kilogrammos robbanófej képes elpusztítani egy nagyobb üzemcsarnokot, lángra lobbantani egy iparkomplexumot, megrongálni egy reptéri irányítóközpontot, betemetni egy parancsnoki bunkert.

Fordulatot jelentene-e ez a háborúban? Önmagában nem valószínű.

Ukrajna most is rendelkezik olyan fegyverrel, amely képes teljesíteni a Tomahawk-rakéták lőtávolságát, ez az AN-196 Ljutyij-drón, amely elvileg 2000 kilométeres, de bizonyítottan legalább 1300 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. A Ljutyij robbanófeje azonban „csak” 50-75 kilogrammos robbanófejet képes célba juttatni, rombolóereje lényegesen kisebb, mint a Tomahawk-rakétáé. Mindemellett vélhetően a Tomahawk-rakéta elfogása is nehezebb.

Ukrajna számára a legnagyobb probléma az, hogy hiába szofisztikált, ütőképes és nagy rombolóerejű fegyverek a Tomahawkok,

borítékolható, hogy nem fognak annyit kapni sem cirkálórakétákból, sem Typhon-indítókból, hogy végzetes csapást tudjanak mérni az orosz háttérországra.

Ennek a fő oka az, hogy egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta minimum 100-szor annyiba kerül, mint egy Ljutyij drón, valószínűleg többek közt ezért is döntött úgy például Németország, hogy Taurus-rakéták átadása helyett inkább beszállnak az ukrán drónképesség fejlesztésébe, pénzzel, technológiával és tudással. Hasonló megfontolások alighanem a minimum 2 millió dollár / darabáron mért Tomahawk-rakétáknál is játszanak, főleg, hogy Trump elnök az Ukrajnának átadott fegyverek költségét az EU-val akarja kifizettetni.

Mindemellett, rakéták, tüzérségi eszközök, légi képesség ide vagy oda: nagyon úgy fest, hogy ez a háború a lövészárkokban és a szétbombázott kelet-ukrajnai falvakban fog eldőlni, Ukrajnának katonákra, kézifegyverekre, „buta” tüzérségi eszközökre, olcsó páncélosokra és kis hatótávolságú drónokra van szüksége elsősorban, ha nyerni akar, ezek utánpótlása, főleg a rohamlövész-állományé, pedig egyre problémásabb.

Ettől függetlenül természetesen egy ilyen fegyver megnehezítheti az orosz hadiipar, katonai infrastruktúra működését, problémákat okozhat a katonai ellátási láncok fenntartásban és az orosz energiaexporthálózat működésében is.

Még komolyabb lehet ez a csapás, ha Donald Trump a fegyverek átadását még az orosz energiaszektort érintő másodlagos szankciókkal is megtámogatja.

Ahhoz azonban, hogy Oroszország leállítsa az Ukrajna elleni katonai agressziót, további lépések lesznek szükségesek.

Mit lép Oroszország?

It has been revealed that one of the requests by Ukraine regarding the victory plan, which were kept secret but were leaked, considered BGM-109 Tomahawk cruise missiles. Even the Block II versions of that missile type has a range of 2,500 km (1,550 miles). The entire area west of… pic.twitter.com/d4PDJhW9R1 https://t.co/d4PDJhW9R1 — (((Tendar))) (@Tendar) October 30, 2024

Ha Donald Trump amerikai elnök tényleg úgy dönt, hogy Tomahawk-rakétákat ad (közvetetten) Ukrajnának, orosz részről nagyjából a következő reakciókra lehet számítani:

orosz influenszerek arról fognak beszélni, hogy Donald Trumpot megvette a mélyállam, immáron fölösleges tárgyalni Amerikával, hiszen Washington is a végtelenségig folytatni akarja a háborút.

Orosz vezetők, külügyi képviselők különféle platformokon keresztül lenyilatkozzák majd, hogy a NATO és Oroszország háborúban áll.

A „háborús héják, mint Dmitrij Medvegyev különféle atomháborús fenyegetéseket tesznek majd közzé.

tesznek majd közzé. Mindemellett nem teljesen kizárható, hogy a Kreml gyorsan felhívja a Fehér Házat, hogy most már tényleg tárgyalni akarnak a háború befejezéséről, nyerve ezzel néhány hetet a fegyvertranszferrel szemben.

Az viszont szinte kizárható, hogy a Tomahawk-rakéták átadása miatt a háború globális konfliktussá eszkalálódna.

Láthattuk ezt a fajta kommunikációt Moszkva részéről a Panzerhaubitze 2000-es tarackok, HIMARS-rakétaindítók, Leopard harckocsik, F-16-os vadászbombázók, ATACMS-rakétarendszerek esetén is – Oroszország különféle vezetői mindig világháborúval, atomháborúval próbáltak ráijeszteni Ukrajnára és partnereire. Aztán végül nem történt semmilyen katonai esemény, ami elhagyta volna a két ország államhatárait.

Oroszország valószínűleg azt reméli, hogy a folyamatos atomháborús pánikkeltés eredményeképpen egyrészt megrettennek a nyugati döntéshozók, másrészt maguk a választók is; utóbbi célcsoport pedig olyan politikusokat juttat majd hatalomra, akik nem támogatják tovább Ukrajna háborús gépezetét.

Oroszország vezetése azonban nem fogja globális szintre eszkalálni a háborút, csak akkor, ha a Kreml már tényleg úgy látja: nincs mit veszíteni. Ettől azonban nagyon távol vagyunk: Moszkva éppen azért nem akar érdemben tárgyalni a háború lezárásáról, mert úgy látják: Ukrajnában nyerésre állnak, még néhány évig dúl a háború és elérik a "különleges művelet" céljait, Tomahawk rakéták ide vagy oda.

Címlapkép forrása: 2003 Getty Images