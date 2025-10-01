Dugába dőlt Putyin nagy terve, ezt már Moszkvában sem tudják kimagyarázni

A volt szovjet tagköztársaságban, Moldovában egyértelmű győzelmet aratott, és egyedül is parlamenti többséget szerzett a nyugatos elnök, Maia Sandu pártja, a PAS. Moldova ezzel tovább haladhat a 2030-ra kitűzött EU-s csatlakozás útján. Az oroszbarát erők, amelyek a vártnál rosszabbul szerepeltek, nem ismerik el a végeredményt, de Moszkvából egyelőre olyan nyilatkozatok érkeztek, melyek alapján úgy tűnik, az orosz vezetés beletörődik az elég egyértelmű Nyugat-párti győzelembe. A Putyin-párti ellenzék ugyanakkor kedden megtámadta a választás végeredményét, és bejelentette, utcai tüntetésekkel kényszerítené ki annak megváltoztatását.

Meglepetésszerű eredmény

Brüsszelben, Kijevben és más európai városokban fellélegeztek a vezető politikusok, mikor megismerték a vasárnapi moldovai parlamenti választások végeredményét. Ugyanis hogy mire lehetett számítani, senki sem tudta, annyira szórtak a közvélemény-kutatások: valamelyik sima győzelmet jósolt az eddig kormányzó, nyugatos Cselekvés és Szolidaritás Pártjának (PAS), más viszont már az oroszbarát, a szocialista és kommunista pártokból szerveződő Hazafias Blokk vezetését mutatta. Ehhez képest a PAS 50,2 százalékkal sima győzelmet aratott (792 557 szavazat), míg a Hazafias Blokk ennek kevesebb mint felét érte el, 24,17 százalékot (381 505 szavazat).

A parlamentbe jutott még az inkább oroszbarát Alternatíva Blokk (7,96 százalék), az inkább nyugatos Mi Pártunk (6,2 százalék), illetve a Demokratikus Otthon Párt (5,72 százalék), amely Moldova és Románia egyesülését akarja elérni. A 101 tagú törvényhozásban a PAS-nak 55 mandátummal megvan az abszolút többség, a Hazafias Blokk 26 képviselői helyet szerzett, az Alternatíva Blokk 8-at, a két legkisebb parlamenti párt pedig 6-6-ot.

A szavazatok területi megoszlása nem tartogat nagy meglepetéseket. A leginkább oroszbarát régiókban, a Gagauz Autonóm Területen, illetve a szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságban a Hazafias Blokk győzött (előbbiben 82,35 százalékkal, míg a PAS mindössze 3,19 százalékot szerzett, utóbbiban 51,02 százalékkal), illetve a legészakibb megyékben is az oroszbarát erők diadalmaskodtak. Az ország lakosságszámához képest relatíve nagy diaszpórában viszont elsöprő eredményt ért el a PAS: 78,61 százalékot szerzett, míg a Hazafias Blokk csak negyedik lett 5,03 százalékkal. Az oroszpárti erők nem meglepő módon csak az oroszországi és a fehéroroszországi diaszpórában verték meg a PAS-t.

A Maia Sandu államfő mögött álló párt a 2021-es választásokon 52,8 százalékot szerzett, a visszaesés tehát mindössze mindössze 2,6 százalékpontos, ami különösen meglepő annak fényében, hogy a tavaly megrendezett EU-s csatlakozási népszavazáson éppen csak győztek az igenek (a diaszpóra szavazatainak köszönhetően), és Sandu újraválasztása is rögösebb volt a vártnál. Az erőteljes orosz befolyásolási kampányról érkező hírek nyomán arra lehetett számítani, hogy sokkal szorosabb eredmény születik, és veszélybe kerülhet a nyugatos erők többsége, ezért tekinthető meglepetésszerűnek a végső eredmény.

Az orosz befolyásolási kampányról még a választások előtt írtunk, itt:

Fellélegzett a Nyugat

A PAS győzelme után fellélegző európai politikusok nagy része gratuláló üzenetében éppen azt emelte ki, hogy Moszkva törekvései ellenére sikerült győzelmet aratnia az EU-csatlakozást támogató pártnak.

Moldova, megint megcsináltad. Semmilyen félelemkeltő vagy megosztó kísérlet nem tudta megtörni az elhatározásotokat. Világossá tettétek a választásotokat: Európa. Demokrácia. Szabadság. Az ajtónk nyitva áll. És minden lépésnél veletek leszünk. A jövő a tiétek

– írta az X-en az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.

Hasonló üzenetet fogalmazott meg az Európai Tanács elnöke, António Costa, illetve az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas is.

Emmanuel Macron francia elnök románul, Moldova hivatalos nyelvén is közzétett X-üzenetében azt írta:

A beavatkozási és nyomásgyakorlási kísérletek ellenére a Moldovai Köztársaság népe erőteljesen érvényesítette választását. Franciaország kiáll Moldova mellett az európai projektben, valamint a szabadság és szuverenitás iránti törekvésében.

Friedrich Merz német kancellár ugyancsak románul is közzétette gratuláló sorait.

Gratulálok a Moldovai Köztársaság polgárainak a szavazásukhoz, amellyel határozottan a demokrácia mellett döntöttek. Nagyra értékeljük, hogy a választásokat az orosz beavatkozás ellenére békésen bonyolították le

– írta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán azt írta, beszélt Sandu elnökkel, és gratulált neki a választások eredményéhez.

Ezek a választások megmutatták, hogy Oroszország destabilizáló tevékenysége kudarcot vallott, míg Moldova Európában győzelmet aratott. Az orosz felforgatás, a folyamatos dezinformáció – semmi sem működött. Fontos, hogy Moldova hatékonyan megvédte magát a fenyegetésekkel szemben, mindazok segítségével, akik segítettek neki

– írta.

Moszkva nem örül, de egyelőre beletörődni látszik az eredményekbe

Oroszországból természetesen egészen más hangokat lehetett hallani. Ilan Șor, hazájában csalásért körözött, jelenleg Moszkvában élő moldovai oligarcha, aki állítások szerint az orosz befolyásolási műveletek egyik irányítója volt, az orosz közszolgálati televízióban hétfőn azt mondta, a moldovai ellenzék nem ismeri el a választások végeredményét, mert szerintük csalás történt. Igor Dodon, az oroszbarát Hazafias Blokk vezetője, volt államfő hétfőn szintén azt mondta, nem ismerik el az eredményt. Kedden a pártszövetség megtámadta a választások végeredményét, és kijelentették, az ellenzék utcai tüntetésekkel próbálja megváltoztatni azt.

A Kreml nevében Dmitrij Peszkov reagált a moldovai választásokra. A szóvivő szerint az értékelést később kell elvégezni, de utalt rá, hogy a moldovai ellenzék jogsértésekről beszél, és nem ismeri el az eredményeket. Peszkov szerint több százezer Oroszországban élő moldovait fosztottak meg a szavazás lehetőségétől, mivel egész Oroszországban csak két szavazóhelyiségben szavazhattak. A szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságra (Transznisztria) utalva azt mondta, a helyzet most nyugodt, de nem zárható ki provokációk lehetősége. Szerinte a jelenlegi moldovai vezetéssel nem lehet tárgyalni a transznisztriai rendezésről.

Leonyid Szluckij, az Állami Duma külügyi bizottságának elnöke „pirruszinak” nevezte Sandu győzelmét.

E választások eredményeképpen Moldova még inkább megosztottá válik. Sandu rendszere Ukrajna útjára vezeti Moldovát

– fogalmazott.

Az erős kijelentéseiről ismert külügyi szóvivő, Marija Zaharova a moldovai választásokról szóló beszámolójában hosszan sorolta, hogy szerinte milyen eszközökkel csalt a kampányban és a választásokon a kormánypárt. Szavai ugyanakkor arra is utalnak, hogy Moszkva beletörődik a választások eredményébe.

Remélhetőleg a moldovai parlament új tagjai és a választások után megalakuló kormány mindazonáltal levonják a helyes következtetéseket, és munkájuk során nem fognak saját népük érdekei és jövője ellen cselekedni. A történelemből tudjuk, hogy a valóban stabil és biztonságos jövő a minden országgal való egyenlő partnerség kialakításában rejlik. A saját országunknak a NATO oroszellenes függelékévé és a bűnöző kijevi rezsim utánpótlásának logisztikai bázisává való átalakítása olyan út, amely nem vezet sehová

– fogalmazott Zaharova.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden szólalt meg, mondván, a moldovai választásokat nyilvánvalóan manipulálták. Részletezni azonban nem részletezte véleményét.

Az EBESZ választási megfigyelőinek egyik koordinátora, Paula Cardoso úgy vélekedett, hogy a voksoláson valóban versenyhelyzet volt, ugyanakkor voltak bizonyos tényezők, amelyek ezt korlátozták. A megfigyelő utalt arra, hogy két pártot illegális pártfinanszírozás miatt napokkal a választás előtt kizártak a megmérettetésből, és nem hagytak nekik időt a jogorvoslatra. E két kisebb párt kizárása azonban önmagában aligha befolyásolta a szavazás végső kimenetelét.

Címlapkép: A PAS hívei felvonulnak Chisinauban a választások előtt, szeptember 26-án. Forrás: STR/NurPhoto via Getty Images