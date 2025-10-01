MÁV: új vasúti nyomvonal épül a kínai óriásgyár miatt, azt viszont nem lehet pontosan tudni, mikor készül el

Új vasúti nyomvonalat építenek, addig október 19-től Debrecen és Nagykereki között vonatpótlóbuszok szállítják az utasokat - közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel, a CATL akkumulátorgyár fejlesztéseivel indokolva a döntést.

A vasúttársaság azt írta:

kormányzati tervek szerint a térségben zajló munkahelyteremtő beruházásoknak jobban megfelelő, új nyomvonalat kap a 106-os vasútvonal.

A tájékoztatás szerint a régi nyomvonal érintett pályaszakaszának elbontása, az új nyomvonal előkészítése és megépítése idejére Debrecen és Nagykereki között október 19-től átmenetileg szünetelni fog a vonatforgalom: a vonatok helyett itt pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Kiemelték, a vonatpótló autóbuszok menetrendje illeszkedik a térségben élők utazásai igényeihez, a menetidő pedig akár fél órával is rövidülhet a korábbiakban megszokotthoz képest. A vonalon a vonatforgalom várhatóan a Debrecen-Berettyóújfalu-Biharkeresztes-Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor indul majd újra.

A vonatforgalom átmeneti szünetelését azzal indokolták, hogy a debrecen-déli gazdasági övezet következő ütemében "a CATL akkumulátorgyár a 106-os vasútvonal által használt állami földterületen is fejlesztéseket hajt végre". Az átadás feltétele a vasútvonal egy szakaszán a pálya és a töltés bontása, továbbá a rekultiváció, amelyeket októberben meg kell kezdeni, hogy az átadás határidőre megvalósuljon.

A MÁV-csoport a forgalomszüneteltetés bevezető időszakára vonatkozó buszos pótlást egyeztette a térség érintett polgármestereivel is, akik támogatták az ideiglenes közlekedési rendet

- írták.

Hozzátették: ennek megfelelően a jelenleg közlekedő átlagosan napi 20 járatot vonatpótló buszokkal váltják ki.

Október 13-tól, kora reggeltől késő estig órás ütemben fognak közlekedni a buszok Debrecen és Nagykereki vasútállomások között, de lesznek betétjáratok és gyorsjáratok is. Hajnalban és késő éjszaka is megmarad az eljutási lehetőség - ismertették.

Kitértek arra: a vonatok jelenlegi, mintegy 100 perces menetidejéhez képest a minden állomást és megállót érintő S506-os buszok menetideje 78 perc, a Derecskét nem érintő G506-os járatoké és a csúcsidőben az M35-ös autópályán közlekedő X506-os buszok menetideje 72 perc, a jellemzően csúcsidőben, rövidebb útvonalon haladó Z506-os buszok menetideje pedig csak 56 perc lesz.

A megállási helyek nem módosulnak, csak egy kivétel lesz: Konyáron a vasútállomás helyett a könnyebben megközelíthető Konyár, Sóstói utca 14. megállóban állnak majd meg a buszok.

A közlemény szerint a Debrecen-Nagykereki vonal a Debrecen-Berettyóújfalu-Biharkeresztes-Nagyvárad vasúti kapcsolat kiépítésekor éled majd újjá.

Hogy ez mikor készülhet el, arról nem közölt információt az állami vasúttársaság.

"A fejlesztésre vonatkozó tervek szerint a - részben 160 km/órás sebességre kiépítendő - nagyberuházás során a 106-os vonal is új nyomvonalat kap, ami Debrecen és Sáránd között mintegy 11 kilométeres szakaszon párhuzamosan halad a Debrecen-Nagyvárad vasútvonallal" - áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 01. Kínai óriásgyár miatt bezárják Magyarország egyik legsikeresebb vasútvonalát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images