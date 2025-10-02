Eljött a fordulat: hatalmas segítséget kap Ukrajna Donald Trumptól

Donald Trump amerikai elnök nemrég hagyta jóvá, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek és a Pentagon segítséget nyújtsanak Kijevnek az Oroszország elleni csapásokhoz. Ez az első alkalom, hogy az orosz energetikai célpontok elleni nagy hatótávolságú, mélységi rakétatámadásokat támogatni fogja a Trump-adminisztráció.
Az amerikai tisztviselők szerint a kibővített hírszerzési együttműködésnek hála
Ukrajna a mostaninál hatékonyabban támadhat majd az ukrán-orosz határtól távol eső olajfinomítókat, csővezetékeket és erőműveket,
azzal a céllal, hogy megfosszák a Kremlt azoktól a bevételektől és nyersanyag-forrásoktól, amelyek a háborút segítik.
Washington emellett Tomahawk és Barracuda típusú rakéták, valamint más, körülbelül 800 kilométeres hatótávolságú föld- és levegőből indítható rakéták szállítását is mérlegeli.
A döntés ezek kapcsán még nem született meg.
Az adminisztráció nemrég kiterjesztett hatótávolságú támadó lőszerek (ERAM) eladását hagyta jóvá Ukrajnának, amelyek 240-450 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. A Tomahawk cirkálórakéták körülbelül 2400 kilométeres hatótávolságúak.
A Wall Street Journal kiemeli, hogy a hírszerzési együttműködés — ezekkel a fegyverekkel kombinálva — jóval komolyabb hatást válthat ki, mint Ukrajna eddigi oroszországi csapásai, jelentősebb károkat okozva Oroszország energiainfrastruktúrájában és lekötve az orosz légvédelmet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten árulta el, hogy Tomahawk rakétákat kért Trumptól. J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap megerősítette, hogy az USA fontolóra veszi Ukrajna kérését.
Moszkva mindeközben visszafogottan reagált.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn közölte, hogy gondosan elemzik az Egyesült Államok nyilatkozatait.
Az európai tisztviselők üdvözölték a lépést. Németország mintegy 350 millió dollárt fektetett be Ukrajna ipari kapacitásának fejlesztésébe, hogy nagy hatótávolságú csapásmérő eszközöket gyártson.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
