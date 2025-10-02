Kimondta Putyin: az egész NATO harcol ellenünk – Moszkva ukrán atomerőműveket támadhat bosszú gyanánt

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön arra figyelmeztette Ukrajnát, hogy
veszélyes játékot folytat a zaporizzsjai atomerőmű környékének támadásával,
és jelezte, hogy Moszkva válaszlépésként akár célba veheti az ukrán ellenőrzés alatt álló nukleáris létesítményeket.
Mint a Portfolio is megírta, az Európa legnagyobbjának számító zaporizzsjai erőmű több mint egy hete külső áramellátás nélkül működik, és vészhelyzeti dízelgenerátorok biztosítják a hűtését. Ukrajna és Oroszország kölcsönösen egymást vádolja az áramellátás megszakításával és a térség támadás alatt tartásával, ami ellehetetleníti a helyreállítást.
Putyin idiótaságnak nevezte azt a feltételezést, hogy Oroszország lövi az általa ellenőrzött atomerőművet, és kijelentette, hogy a létesítmény körüli helyzetet összességében kontroll alatt tartják.
Az orosz elnök ugyanakkor kalózkodásnak minősítette Franciaország fellépését egy olyan tartályhajó feltartóztatása ügyében, amelyet az orosz "árnyékflotta" részének gyanítanak.
Putyin szerint nem biztos, hogy a hajó bármilyen módon kapcsolódik Oroszországhoz, és azzal vádolta Franciaországot, hogy az incidenst az ország nehéz belpolitikai helyzetéről való figyelemelterelésre használja.
Dicséret Trumpnak, kritika Európának
Putyin az augusztusi alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök olyan személy, aki figyelmesen meg tudja hallgatni a másikat. Az orosz vezető elmondása szerint ugyanakkor
Trump elnökkel ott gyakorlatilag semmiről sem beszéltünk — még a kétoldalú napirendről sem. Csak az ukrajnai válság megoldási lehetőségeiről és módjairól tárgyaltunk.
Emellett "többé‑kevésbé felületesen ugyan, de beszéltünk az orosz‑amerikai kapcsolatok rendezéséről, amelyek
nemcsak zsákutcában, hanem történetük legmélyebb pontján vannak"
- fogalmazott a Kreml első embere.
Mint arról beszámoltunk, az orosz-amerikai szólva Putyin kijelentette, hogy bár a két országnak sok nézeteltérése van, a Trump-adminisztráció
közvetlenül és nyersen, de felesleges képmutatás nélkül
fogalmazza meg érdekeit, amit ő "racionális" hozzáállásnak nevezett.
Putyin az orosz-ukrán háború folytatódásáért a "hiszterikusan militarizálódó" Európát tette felelőssé, ami szerinte "tovább eszkalálja a helyzetet". Az orosz elnök úgy véli,
minden NATO‑ország harcol ellenünk, és már nem is titkolják. Sajnos a jelen lévő katonai kiképzők valóban részt vesznek harci műveletekben. Európában létrehoztak egy központot, ami alapvetően mindent támogat, amit az ukrán fegyveres erők csinálnak. Információt szolgáltat, felhasználja az űrből származó hírszerzést, fegyvereket szállít és képzést ad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
