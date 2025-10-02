Sürgeti a lakosságot a NATO-tagállam: gyorsabban kell háborús óvóhelyeket építeni

A kormány azt szeretné, ha a tulajdonosok maguk építenének óvóhelyeket, vagy az ukrán tapasztalatok és gyakorlat alapján alakítanának ki biztonságos helyiségeket, például úgy, hogy legalább két fal legyen az óvóhely és a kültér között.
Donatas Gurevicius, a Litván Tűzoltóság és Katasztrófavédelem szóvivője közölte:
Litvániában az új lakóházakat és a nagy középületeket mostantól óvóhelyekkel kell felszerelni annak mintájára, ahogyan ezt a polgári védelemre olyan jól felkészült országok alkalmazzák évtizedek óta, mint például Finnország és Svájc.
A litván belügyminisztérium tavaly polgári védelmi programot hirdetett, melynek keretében több tízmillió eurót ajánlott fel az önkormányzatoknak óvóhelyeik korszerűsítésére.
A kormány júniusi közlése szerint jelenleg 6453 óvóhely található Litvániában, amelyek körülbelül 1,5 millió embert, azaz az ország lakosságának mintegy 54 százalékát tudják befogadni. A települések valamivel több mint fele óvóhelyhiánnyal küzd, és a kritikusok szerint sok ilyen létesítmény csak papíron létezik, a meglévők közül pedig kevés van ténylegesen felkészülve a válsághelyzetekre.
A főváros, Vilnius önkormányzata közölte, hogy 32 óvóhely korszerűsítését tervezi, amelyek becslésük szerint a vészhelyzet beálltától számított 12 órán belül használatra készek lesznek. A főváros az idén már egy háborús evakuálási tervet is jóváhagyott.
Litvániában azóta mutatkozik egyre nagyobb érdeklődés a légvédelmi óvóhelyek iránt, hogy júliusban Fehéroroszország felől két Gerbera típusú orosz drón lépett be az ország légterébe.
Személyi sérülés vagy egyéb káreset nem történt, de az incidens lökést adott az óvóhelyek építésének.
A belügyminisztérium már korábban közzétett egy interaktív térképet az óvóhelyekről és a befogadóközpontokról. Ezenkívül frissítették azt a weboldalt is, amely elmagyarázza, hogyan lehet legalább 72 órán át túlélni egy válság esetén.
Címlapkép forrása: (c) dpa-Zentralbild
Megszűnik a magyar energiatőzsde derivatív szegmense
Nem volt kellő likviditás rajta.
Túléléstől a fejlesztésekig - Zalaegerszegen mutatták be a vállalkozásoknak összeállított finanszírozási csomagot
A KAVOSZ és a Portfolio Finanszírozás a gyakorlatban elnevezésű konferenciáján.
Ekkor jöhet a nagy dollárgyengülés
Ezekre kell most figyelni.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
A villamosok hozták egy platformra Karácsony Gergelyt és Navracsics Tibort
Országos jelentőségűnek nevezték az 51 új CAF-villamos beszerzését, ami 2026-ra teljesen átalakítja a budapesti közlekedést.
Súlyos támadás rázta meg Angliát: összeült a COBRA
Késelés és gázolás egy zsinagógánál.
Drasztikus áremelés jön az Xbox-nál
Annyian próbálták lemondani az előfizetést a drasztikus áremelés miatt, hogy összeomlott a rendszer.
Darázsfészekbe nyúlt XIV. Leó pápa – A Fehér Ház azonnal visszaszólt a politikai aknamezőre lépő egyházfőnek
Az életpártiságról értekezett.
Megérkezett az UniCredit munkáshitele, akár 30 ezer forint jóváírással, ingyenes bankszámlával!
Az UniCredit munkáshitelének igénylése mellett most egy különleges ajánlattal is élhetsz: a bank kiemelt partnereinél, így a Bankmonitoron keresztül is elérhető az UniCredit Partner Aktív Nul
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.