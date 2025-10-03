Elismerte Ukrajna: Oroszország ilyet még nem csinált a háborúban, súlyos a helyzet

A Naftogaz igazgatótanácsának elnöke, Szerhij Koreckij a Facebookon számolt be a támadásról, amely a harkivi és poltavai régiókban található gáztermelő létesítményeket érintette.

Kombinált csapást mértek ránk, amelyben 35 rakétát, köztük jelentős számú ballisztikus rakétát, valamint 60 drónt használtak. Néhányat lelőttek, de sajnos nem mindet"

- írta Koreckij.

Az elnök kiemelte, hogy ez volt a legnagyobb támadás a Naftogaz ellen a teljes körű háború kezdete óta.

A támadás következtében a Naftogaz létesítményeinek jelentős része megsérült, néhol kifejezetten súlyos a kár.

A vállalat szakemberei az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálattal és más szolgálatokkal együtt dolgoznak a helyszínen. A csapás következményeit felszámolják. Ukrán partnereinkkel együttműködünk, hogy a támadásra adott válasz és annak az általános helyzetre gyakorolt hatása gyors és megfelelő legyen. A terrornak sehol sem szabad elérnie a célját"

- hangsúlyozta Koreckij.

Október 3-án éjszaka több régió energetikai létesítményei, köztük a gázinfrastruktúra is masszív támadás alatt állt. A DTEK csoport gáztermelése is károsodott.

