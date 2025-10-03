Új uralkodója van egy európai monarchiának

Vilmos a mintegy 660 ezer lakosú ország fővárosának parlamentjében írta alá az uralkodás átvételéről szóló dokumentumot, amelyet az eskütétel követett a képviselőház előtt, az alkotmányban előírtak szerint. Az eskütételt megelőzően elődje,
Henrik a nagyhercegi palotában mondott le uralkodói jogairól európai uralkodóházak, valamint az ország állami képviselőinek jelentlétében.
A lemondásról szóló dokumentumot Luc Frieden miniszterelnök ellenjegyezte.
Az 70 éves Henrik egy évvel ezelőtt, 2024. október 8-án adta át az uralkodói feladatok egy részét legidősebb fiának, Vilmos koronahercegnek, aki ettől kezdve apja helyetteseként képviselhette a luxemburgi udvart.
A 43 éves Vilmos Nyugat-Európa legfiatalabb örökletes államfője lett.
Vilmos 1981. november 11-én született Luxembourgban, középiskolai tanulmányait Svájcban végezte, majd a brit Sandhurst Királyi Katonai Akadémián tanult. Egyetemi tanulmányait a durhami egyetemen és a londoni Brunel egyetemen kezdte. 2006-tól egy évig tanult filozófiát és antropológiát a svájci Fribourgban. Később politikatudományt tanult a franciaországi Angers egyetemén, ahol 2009-ben diplomát szerzett.
Vilmost fiai, a jelenleg övéves Károly herceg és a most kétéves Ferenc herceg követi az utódlási sorban.
Az önkéntes lemondás és a hatalom átadása Luxemburgban több mint egy évszázados hagyománnyá vált. Henrik nagyherceg és édesapja is hasonló módon örökölte meg a trónt.
Az EU- és NATO-tag Luxemburg a világ utolsó nagyhercegsége.
Címlapkép: Vilmos luxemburgi trónörökös, Henrik uralkodó nagyherceg fia és felesége, Stefánia nagyhercegné Vilmos trónra lépésének ünnepségén a luxembourgi nagyhercegi palotában 2025. október 3-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet
