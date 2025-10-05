  • Megjelenítés
Világszerte lázad és kormányokat dönt a Z generáció – Mi váltotta ki egy egész nemzedék haragját?
Globál

Világszerte lázad és kormányokat dönt a Z generáció – Mi váltotta ki egy egész nemzedék haragját?

Az elmúlt néhány hónapban szerte a világban, de elsősorban Ázsiában és Afrikában, sorozatosan törnek ki a tüntetések, amelyek nagyon hamar országos méretűvé válnak, két államban pedig már a kormány megdöntéséhez vezettek. A néhol felkelésbe és forradalomba átváltó tiltakozások résztvevői elsősorban a Z generáció tagjai, emiatt e tömegmozgalmakat elkezdték „Z generációs tüntetéseknek” nevezni. A világhálónak és a közösségi médiának köszönhetően az egyes országokban kitörő tüntetések bátorítást nyernek a korábbi tüntetésekből, és már közös jelszavak és jelképek is megjelentek a világ különböző pontjain kitört felkelések során. A cikkben két jelenleg is zajló demonstrációsorozat, a madagaszkári és a marokkói példáján keresztül mutatjuk be a Z generáció politikai lázadását.

Lázad a Z generáció

A 2025-ös év második felében

sorra törnek ki világszerte a lázadások és forradalmak, és már két kormányt is távozásra késztettek: a nepáli és a madagaszkári kormányt.

E tömegmozgalmak fő jellemzője, hogy mindenekelőtt a legfiatalabb politikailag aktív nemzedék, a Z generáció tagjai vesznek részt bennük, sőt, több országban maguk a tüntetők is kifejezetten „Z generációként” – angol rövidítéssel „Gen Z” – azonosítják magukat. Így már a világsajtóban is összefoglalóan „Z generációs tüntetésekről” („Gen Z protests”) írnak.

A legtöbb ilyen Z generációs lázadás az elmúlt hónapokban Ázsiában tört ki, ezért egyesek „ázsiai tavaszról” beszélnek a 2011-es arab forradalmi hullám, az „arab tavasz” mintájára (amely pedig 1848-as „népek tavasza” után kapta a nevét). A mostani tüntetések előzményeiként emlegetik a 2022-es Srí Lanka-i, illetve a 2024-es bangladesi forradalmat, amelyek az addigi vezetők bukásával végződtek, és amelyekben először jelent meg politikai-társadalmi szereplőként a Z generáció. (Először a bangladesi események kapcsán kezdtek a Z generáció lázadásáról beszélni.)

Az elmúlt hónapokban egymás után több, főleg dél- és délkelet-ázsiai országban robbantak ki Z generációs tüntetések.

  • Indonéziában augusztus végén – szeptember elején zajlottak tüntetések, melyek kiváltó oka a parlamenti képviselőknek javasolt nagy összegű lakhatási támogatás volt.
  • A legnagyobb és legvéresebb tüntetések Nepálban törtek ki szeptember első felében, ahol a magukat a Z generáció képviselőinek nevező tüntetők megbuktatták a kormányt is.
  • Szeptember közepén a Fülöp-szigeteken robbantak ki korrupcióellenes tüntetések.
  • Ugyancsak szeptember közepén Kelet-Timorban három napig tartó demonstrációsorozat zajlott, melyet a parlamenti képviselőknek vásárlandó luxusterepjárók ügye váltott ki. A kormány végül gyorsan egyezségre jutott a fiatal tüntetőkkel.

Más kontinenseken is kirobbantak olyan tüntetések, ahol elsősorban a Z generáció képviselteti magát.

  • Ide sorolják a 2024 novemberében az újvidéki vasútállomás előtetőjének lezuhanása miatt kirobbant szerbiai tüntetéssorozatot, amely az eddigi legnagyobb kihívást jelenti Aleksandar Vučić szerb elnök rendszere számára.
  • Az amerikai kontinensen Peruban törtek ki tüntetések szeptember második felében az elnök és a kormány ellen.
  • Kenyában júniusban indultak zavargások, miután rendőri őrizetben – feltehetőleg megverése miatt – meghalt egy 31 éves blogger, Albert Omondi Ojwang.
  • Madagaszkáron szeptember 25-én törtek ki tüntetések, melyek a kormány leváltáshoz vezettek, de a demonstrálók az elnök távozását is követelik.
  • Marokkóban a GenZ 212 nevű mozgalom szervezett tüntetéseket, melyek a napokban egyre erőszakosabbá váltak, és már több halottat is követeltek.

Önmagában abban persze semmi különleges nincsen, hogy egy lázadást vagy forradalmat alapvetően a legfiatalabb politikailag aktív nemzedék robbant ki és játszik benne főszerepet (lásd az 1848-as „márciusi ifjak”, az 1956-os „pesti srácok” vagy éppen az 1968-ban világszerte lázadó diákok). Különösen a XX. századtól van ez így, amikor egyre többen nyertek felvételt egyetemekre, és az itt létrejött fiatal értelmiségi közösségek jó táptalajt jelentenek szervezett ifjúsági tömegmozgalmak kialakulásához. Ami a mostani Z generációs tüntetések különlegességét adja, az az, hogy ezek a mozgalmak már alapvetően a közösségi médiában szerveződnek, és

a világhálónak köszönhetően az egyik országban kirobbant tüntetések nagyon gyorsan átveszik egy korábbi, másik országban zajló vagy lezajlott lázadás jelszavait, módszereit.

Jó példa erre az a szimbólum, amely több kontinens tüntetésein is megjelent, a One Piece nevű japán animesorozat logója, ami a klasszikus kalózszimbólum (egy halálfej és két keresztbe tett lábszárcsont), a koponya fején egy szalmakalappal. A szimbólum feltűnt Indonézia,

Nepál,

a Fülöp-szigetek,

Madagaszkár

és Marokkó tüntetésein is.

Szintén jellemző, hogy a tüntetők magukat a Z generáció képviselőiként jellemzik, az angol „Gen Z” rövidítés rengeteg transzparensen, zászlón előkerül, gyakran épp a szalmakalapos halálfej társaságában.

A történelem során is előfordult, hogy különböző országokban egymás után robbantak ki forradalmak, lázadások, melyek szereplői sok tekintetben másolták „elődeiket” (1848-as „népek tavasza”, 1968-as diáklázadások, 2011-es „arab tavasz”). Azonban napjainkban bizonyos művészeti alkotások (filmek, sorozatok, képregények, zeneszámok stb.) többek között a streamingszolgáltatóknak is köszönhetően gyorsan terjednek kontinensről kontinensre, az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően pedig akár a világ ellentétes pontjain is egy időben hasonló jelszavak és szimbólumok keringenek.

Az egyik országban kitört tüntetés motiválja is a másik ország elégedetlen fiataljait: egy madagaszkári tüntető, egy orvostanhallgató például elmondta, szorosan figyelemmel követték, mi történt Nepálban, és ez bátorságot adott nekik, hogy ők is felkeljenek az ország vezetése ellen. Hasonlóan nyilatkozott az AFP-nek egy fiatal madagaszkári nő is.

A nepáli tüntetések kulcsfontosságú pillanatokat jelentettek a Gen Z Madagascar mozgalom létrehozásában. A közösségi médiában széles körben megosztott ázsiai tüntetések jelentős szerepet játszottak a kollektív tudatosság növelésében az országban

– fogalmazott.

A legtöbb közelmúltbeli és jelenlegi Z generációs tüntetés olyan országokban tört ki, ahol a fiatalok részaránya a társadalmon belül viszonylag nagy, és körükben jellemzően jelentős a munkanélküliség. Általában szegényebb országokról van szó, ahol nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek, ezért a tüntetéseket sokszor az elit és a politikusok fényűző életmódja, a látványos korrupció váltja ki. Nepálban például a kormánybuktató forradalmat megelőzte a politikai elit gyermekeinek luxuséletmódját bemutató, a közösségi médiában terjedő videók miatti felháborodás, és még egy jól hangzó kifejezést is kitaláltak a fényűző életet élő politikuscsemetékre: „nepokids”, szabad magyar fordításban „nepokölykök”, vagyis a nepotizmusnak köszönhetően meggazdagodottak gyermekei.

Szintén több tüntetéssorozat mögött találjuk kiváltó okként a közszolgáltatások, például az egészségügy és az oktatás alacsony színvonalát (pl. Marokkóban), vagy a rosszul működő áram- és vízhálózatot (pl. Madagaszkáron). Természetesen minden érintett országnak megvannak a maga sajátos problémái, mégis, a Z generációs tüntetések mögött több hasonló okot is felfedezhetünk.

Kapcsolódó cikkünk

Dühös fiatalok, menekülő politikusok, lángoló paloták – Így omlott össze két nap alatt a betonbiztosnak hitt rezsim

Madagaszkár

A világ negyedik legnagyobb szigetén, a volt francia gyarmat Madagaszkáron szeptember 25-én törtek ki tüntetések, melyek közvetlen kiváltó oka a fővárosban, Antananarivóban folyamatosan megismétlődő ivóvíz- és áramkimaradások voltak. Két városi politikus demonstrációt tervezett a kimaradások miatt, amiért szeptember 19-én letartóztatták őket, ám ez csak olaj volt az egyébként is növekvő elégedetlenség tüzére.

Madagaszkáron is a közösségi médiában kezdtek szerveződni a tüntetések, a legfőbb szervező pedig a magát „Gen Z Madagascar”-nak nevező csoport vált. A kezdetben a fővárosban kirobbant tüntetések átterjedtek az ország más részeire is. A békés demonstrációk idővel erőszakossá váltak, a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokba torkolltak. Az ENSZ hivatalosan 22 halottat és több mint száz sebesültet tart nyilván, de a madagaszkári vezetés tagadja ezeket a számokat.

A tüntetések hatására Andry Rajoelina államfő hétfőn úgy döntött, hogy meneszti a kormányt, ám a félelnöki rendszerű Madagaszkáron a demonstrálók ezzel nem érték be, és a 2018 óta hatalmon lévő Rajoelina lemondását követelik. A víz- és áramellátás állandó problémái mellett a tüntetők dühösek a korrupció és a nagy társadalmi egyenlőtlenségek miatt is.

A Világbank nem fest túl fényes képet Madagaszkár gazdasági-társadalmi helyzetéről. A jelenlegi növekedés továbbra sem elegendő a szegénység tartós csökkentéséhez vagy jelentős munkahelyteremtéshez – írják. A lakosság csaknem 70 százaléka a szegénységi küszöb alatt él (napi 2,15 dollár/fő), a lakosság nagy része az alapvető szükségletek, például az oktatás, az egészségügy és az életkörülmények terén is nélkülözést tapasztal.

A foglalkoztatási arány alacsony, a munkaképes korú lakosságnak mindössze 54,9 százaléka dolgozik, és a munkahelyek 60,7 százaléka mezőgazdaságban van. Az alacsony termelékenységű mezőgazdaságtól való nagyfokú függés, valamint a jobban fizető ágazatokban rejlő korlátozott lehetőségek a tartós szegénységet erősítik. A gazdaság éghajlati sokkokkal szembeni sebezhetősége tovább mélyíti a háztartások szegénységét – írja a Világbank. Madagaszkár szigete a klímaváltozás által különösen sújtott térségek közé tartozik.

Marokkó

Az észak-afrikai arab országokban a 2011-es „arab tavasz” nyomán egyre-másra dőltek meg a sokszor több évtizedes politikai rendszerek (Zín el-Ábidín ben Alié Tunéziában, Hoszni Mubáraké Egyiptomban, Moammer Kadhafié Líbiában), de a legészaknyugatibb államot, Marokkót nagyrészt megkímélték az erőszakos zavargások. Bár ott is kitörtek tüntetések, amelyek mindenekelőtt a király hatalmának csökkentését követelték, VI. Mohammed sikeresen leszerelte a demonstrálókat azzal, hogy engedett jogköreiből, és nagyobb hatalommal ruházta fel a parlamentet és a kormányt. Marokkóban azóta nem volt komolyabb országos tüntetéssorozat, csak a Rif régióban zajlottak alapvetően szeparatista jellegű demonstrációk 2016-17-ben.

Az elmúlt napokban azonban gejzírként tör fel az elégedetlenség elsősorban a fiatal marokkóiak körében. Nem meglepő, hogy itt is nagyrészt a közösségi médiában – a TikTokon, az Instagramon és a Discordon – szerveződtek a tüntetések, a főszervező pedig a GenZ 212 nevet viselő csoport volt. A demonstrálók kezdetben jobb egészségügyi és oktatási rendszert követeltek, de az indulatok hamar elszabadultak, és a kezdetben békés tiltakozások erőszakossá váltak.

A legsúlyosabb incidens az Agadirhoz közeli Lqliaa városában történt, ahol mintegy 200 feldühödött tüntető rohamozta meg a csendőrség épületét, hogy fegyvereket zsákmányoljon onnan. Az épületet védő csendőrök a tömegbe lőttek, három ember halálát okozva. A sebesültek száma országszerte meghaladja a 600-at – a legtöbb sérült a biztonsági erők tagjai közül került ki –, miközben több száz csendőrségi és privát autó esett áldozatul a rongálásoknak és gyújtogatásoknak. A GenZ 212 csoport eközben elutasította az erőszakot, és békés tiltakozásokra szólított fel.

A tüntetők egyik követelése a miniszterelnök, Aziz Akhannouch lemondása, aki azonban a feszültség tárgyalásos úton való megoldását ajánlotta a tiltakozóknak.  

Marokkó Afrikán belül a viszonylag jobb módú országok közé tartozik; a térségben relatív biztonságossága, természeti és kulturális értékei, na meg Európához való közelsége miatt az európaiak körében kedvelt turistacélpont. Ugyanakkor óriási problémát jelent a fiatalok munkanélkülisége, ami jelenleg 35,8 százalékos, így nem csoda, hogy a Z generáció elégedetlen a helyi viszonyokkal.

Címlapkép: Madagaszkári tüntetők a szalmakalapos halálfejjel 2025. szeptember 25-én. Forrás: Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images

