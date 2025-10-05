Világszerte lázad és kormányokat dönt a Z generáció – Mi váltotta ki egy egész nemzedék haragját?

Az elmúlt néhány hónapban szerte a világban, de elsősorban Ázsiában és Afrikában, sorozatosan törnek ki a tüntetések, amelyek nagyon hamar országos méretűvé válnak, két államban pedig már a kormány megdöntéséhez vezettek. A néhol felkelésbe és forradalomba átváltó tiltakozások résztvevői elsősorban a Z generáció tagjai, emiatt e tömegmozgalmakat elkezdték „Z generációs tüntetéseknek” nevezni. A világhálónak és a közösségi médiának köszönhetően az egyes országokban kitörő tüntetések bátorítást nyernek a korábbi tüntetésekből, és már közös jelszavak és jelképek is megjelentek a világ különböző pontjain kitört felkelések során. A cikkben két jelenleg is zajló demonstrációsorozat, a madagaszkári és a marokkói példáján keresztül mutatjuk be a Z generáció politikai lázadását.

Lázad a Z generáció

A 2025-ös év második felében

sorra törnek ki világszerte a lázadások és forradalmak, és már két kormányt is távozásra késztettek: a nepáli és a madagaszkári kormányt.

E tömegmozgalmak fő jellemzője, hogy mindenekelőtt a legfiatalabb politikailag aktív nemzedék, a Z generáció tagjai vesznek részt bennük, sőt, több országban maguk a tüntetők is kifejezetten „Z generációként” – angol rövidítéssel „Gen Z” – azonosítják magukat. Így már a világsajtóban is összefoglalóan „Z generációs tüntetésekről” („Gen Z protests”) írnak.

A legtöbb ilyen Z generációs lázadás az elmúlt hónapokban Ázsiában tört ki, ezért egyesek „ázsiai tavaszról” beszélnek a 2011-es arab forradalmi hullám, az „arab tavasz” mintájára (amely pedig 1848-as „népek tavasza” után kapta a nevét). A mostani tüntetések előzményeiként emlegetik a 2022-es Srí Lanka-i, illetve a 2024-es bangladesi forradalmat, amelyek az addigi vezetők bukásával végződtek, és amelyekben először jelent meg politikai-társadalmi szereplőként a Z generáció. (Először a bangladesi események kapcsán kezdtek a Z generáció lázadásáról beszélni.)

Az elmúlt hónapokban egymás után több, főleg dél- és délkelet-ázsiai országban robbantak ki Z generációs tüntetések.

Indonéziában augusztus végén – szeptember elején zajlottak tüntetések, melyek kiváltó oka a parlamenti képviselőknek javasolt nagy összegű lakhatási támogatás volt.

augusztus végén – szeptember elején zajlottak tüntetések, melyek kiváltó oka a parlamenti képviselőknek javasolt nagy összegű lakhatási támogatás volt. A legnagyobb és legvéresebb tüntetések Nepálban törtek ki szeptember első felében, ahol a magukat a Z generáció képviselőinek nevező tüntetők megbuktatták a kormányt is.

törtek ki szeptember első felében, ahol a magukat a Z generáció képviselőinek nevező tüntetők megbuktatták a kormányt is. Szeptember közepén a Fülöp-szigeteken robbantak ki korrupcióellenes tüntetések.

robbantak ki korrupcióellenes tüntetések. Ugyancsak szeptember közepén Kelet-Timorban három napig tartó demonstrációsorozat zajlott, melyet a parlamenti képviselőknek vásárlandó luxusterepjárók ügye váltott ki. A kormány végül gyorsan egyezségre jutott a fiatal tüntetőkkel.

Más kontinenseken is kirobbantak olyan tüntetések, ahol elsősorban a Z generáció képviselteti magát.

Ide sorolják a 2024 novemberében az újvidéki vasútállomás előtetőjének lezuhanása miatt kirobbant szerbiai tüntetéssorozatot, amely az eddigi legnagyobb kihívást jelenti Aleksandar Vučić szerb elnök rendszere számára.

tüntetéssorozatot, amely az eddigi legnagyobb kihívást jelenti szerb elnök rendszere számára. Az amerikai kontinensen Peruban törtek ki tüntetések szeptember második felében az elnök és a kormány ellen.

törtek ki tüntetések szeptember második felében az elnök és a kormány ellen. Kenyában júniusban indultak zavargások, miután rendőri őrizetben – feltehetőleg megverése miatt – meghalt egy 31 éves blogger, Albert Omondi Ojwang .

júniusban indultak zavargások, miután rendőri őrizetben – feltehetőleg megverése miatt – meghalt egy 31 éves blogger, . Madagaszkáron szeptember 25-én törtek ki tüntetések, melyek a kormány leváltáshoz vezettek, de a demonstrálók az elnök távozását is követelik.

szeptember 25-én törtek ki tüntetések, melyek a kormány leváltáshoz vezettek, de a demonstrálók az elnök távozását is követelik. Marokkóban a GenZ 212 nevű mozgalom szervezett tüntetéseket, melyek a napokban egyre erőszakosabbá váltak, és már több halottat is követeltek.

Önmagában abban persze semmi különleges nincsen, hogy egy lázadást vagy forradalmat alapvetően a legfiatalabb politikailag aktív nemzedék robbant ki és játszik benne főszerepet (lásd az 1848-as „márciusi ifjak”, az 1956-os „pesti srácok” vagy éppen az 1968-ban világszerte lázadó diákok). Különösen a XX. századtól van ez így, amikor egyre többen nyertek felvételt egyetemekre, és az itt létrejött fiatal értelmiségi közösségek jó táptalajt jelentenek szervezett ifjúsági tömegmozgalmak kialakulásához. Ami a mostani Z generációs tüntetések különlegességét adja, az az, hogy ezek a mozgalmak már alapvetően a közösségi médiában szerveződnek, és

a világhálónak köszönhetően az egyik országban kirobbant tüntetések nagyon gyorsan átveszik egy korábbi, másik országban zajló vagy lezajlott lázadás jelszavait, módszereit.

Jó példa erre az a szimbólum, amely több kontinens tüntetésein is megjelent, a One Piece nevű japán animesorozat logója, ami a klasszikus kalózszimbólum (egy halálfej és két keresztbe tett lábszárcsont), a koponya fején egy szalmakalappal. A szimbólum feltűnt Indonézia,

Du Maroc à Madagascar, comment la Gen Z bouscule les pouvoirs en arborant la bannière https://t.co/P8TfaLO3Ao — La Provence (@laprovence) October 1, 2025

Nepál,

Mientras tanto, en Nepal, la bandera de los Mugiwara se alza en representación de las protestas.#ONEPIECE pic.twitter.com/c5RVkrATtx https://twitter.com/hashtag/ONEPIECE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Paoloyugi_reacciona (@paoloyugi) September 10, 2025

a Fülöp-szigetek,

'ONE PIECE' FLAG SEEN AT LUNETA PROTESTThe https://t.co/3UWeeHiNED — Philstar.com (@PhilstarNews) September 21, 2025

Madagaszkár

Today and yesterday Madagascar have been protesting against their government right now I wish them safety ️#LeoDélestage pic.twitter.com/xLkPo8LK0o https://twitter.com/hashtag/LeoD%C3%A9lestage?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — sumezo (@Dashuria_shqip) September 26, 2025

és Marokkó tüntetésein is.

️‍️‍️‍️‍️‍Breaking news In the Kingdom of Morocco, on the 27th and 28th, a group of young people are taking to the streets to demand their rights. pic.twitter.com/pIFMxIf8Ts https://t.co/pIFMxIf8Ts — ONE PIECE(SIBBLOS) (@SIBBLOS) September 18, 2025

Szintén jellemző, hogy a tüntetők magukat a Z generáció képviselőiként jellemzik, az angol „Gen Z” rövidítés rengeteg transzparensen, zászlón előkerül, gyakran épp a szalmakalapos halálfej társaságában.

A történelem során is előfordult, hogy különböző országokban egymás után robbantak ki forradalmak, lázadások, melyek szereplői sok tekintetben másolták „elődeiket” (1848-as „népek tavasza”, 1968-as diáklázadások, 2011-es „arab tavasz”). Azonban napjainkban bizonyos művészeti alkotások (filmek, sorozatok, képregények, zeneszámok stb.) többek között a streamingszolgáltatóknak is köszönhetően gyorsan terjednek kontinensről kontinensre, az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően pedig akár a világ ellentétes pontjain is egy időben hasonló jelszavak és szimbólumok keringenek.

Az egyik országban kitört tüntetés motiválja is a másik ország elégedetlen fiataljait: egy madagaszkári tüntető, egy orvostanhallgató például elmondta, szorosan figyelemmel követték, mi történt Nepálban, és ez bátorságot adott nekik, hogy ők is felkeljenek az ország vezetése ellen. Hasonlóan nyilatkozott az AFP-nek egy fiatal madagaszkári nő is.

A nepáli tüntetések kulcsfontosságú pillanatokat jelentettek a Gen Z Madagascar mozgalom létrehozásában. A közösségi médiában széles körben megosztott ázsiai tüntetések jelentős szerepet játszottak a kollektív tudatosság növelésében az országban

– fogalmazott.

A legtöbb közelmúltbeli és jelenlegi Z generációs tüntetés olyan országokban tört ki, ahol a fiatalok részaránya a társadalmon belül viszonylag nagy, és körükben jellemzően jelentős a munkanélküliség. Általában szegényebb országokról van szó, ahol nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek, ezért a tüntetéseket sokszor az elit és a politikusok fényűző életmódja, a látványos korrupció váltja ki. Nepálban például a kormánybuktató forradalmat megelőzte a politikai elit gyermekeinek luxuséletmódját bemutató, a közösségi médiában terjedő videók miatti felháborodás, és még egy jól hangzó kifejezést is kitaláltak a fényűző életet élő politikuscsemetékre: „nepokids”, szabad magyar fordításban „nepokölykök”, vagyis a nepotizmusnak köszönhetően meggazdagodottak gyermekei.

Szintén több tüntetéssorozat mögött találjuk kiváltó okként a közszolgáltatások, például az egészségügy és az oktatás alacsony színvonalát (pl. Marokkóban), vagy a rosszul működő áram- és vízhálózatot (pl. Madagaszkáron). Természetesen minden érintett országnak megvannak a maga sajátos problémái, mégis, a Z generációs tüntetések mögött több hasonló okot is felfedezhetünk.

Madagaszkár

A világ negyedik legnagyobb szigetén, a volt francia gyarmat Madagaszkáron szeptember 25-én törtek ki tüntetések, melyek közvetlen kiváltó oka a fővárosban, Antananarivóban folyamatosan megismétlődő ivóvíz- és áramkimaradások voltak. Két városi politikus demonstrációt tervezett a kimaradások miatt, amiért szeptember 19-én letartóztatták őket, ám ez csak olaj volt az egyébként is növekvő elégedetlenség tüzére.

Madagaszkáron is a közösségi médiában kezdtek szerveződni a tüntetések, a legfőbb szervező pedig a magát „Gen Z Madagascar”-nak nevező csoport vált. A kezdetben a fővárosban kirobbant tüntetések átterjedtek az ország más részeire is. A békés demonstrációk idővel erőszakossá váltak, a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokba torkolltak. Az ENSZ hivatalosan 22 halottat és több mint száz sebesültet tart nyilván, de a madagaszkári vezetés tagadja ezeket a számokat.

Thousands of Gen Z protesters hit the streets to protest corruption in Madagascar.The protesters defied the Government's ban on protests following water and power outages. pic.twitter.com/HP85DJF4EL https://t.co/HP85DJF4EL — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 27, 2025

A tüntetések hatására Andry Rajoelina államfő hétfőn úgy döntött, hogy meneszti a kormányt, ám a félelnöki rendszerű Madagaszkáron a demonstrálók ezzel nem érték be, és a 2018 óta hatalmon lévő Rajoelina lemondását követelik. A víz- és áramellátás állandó problémái mellett a tüntetők dühösek a korrupció és a nagy társadalmi egyenlőtlenségek miatt is.

A Világbank nem fest túl fényes képet Madagaszkár gazdasági-társadalmi helyzetéről. A jelenlegi növekedés továbbra sem elegendő a szegénység tartós csökkentéséhez vagy jelentős munkahelyteremtéshez – írják. A lakosság csaknem 70 százaléka a szegénységi küszöb alatt él (napi 2,15 dollár/fő), a lakosság nagy része az alapvető szükségletek, például az oktatás, az egészségügy és az életkörülmények terén is nélkülözést tapasztal.

A foglalkoztatási arány alacsony, a munkaképes korú lakosságnak mindössze 54,9 százaléka dolgozik, és a munkahelyek 60,7 százaléka mezőgazdaságban van. Az alacsony termelékenységű mezőgazdaságtól való nagyfokú függés, valamint a jobban fizető ágazatokban rejlő korlátozott lehetőségek a tartós szegénységet erősítik. A gazdaság éghajlati sokkokkal szembeni sebezhetősége tovább mélyíti a háztartások szegénységét – írja a Világbank. Madagaszkár szigete a klímaváltozás által különösen sújtott térségek közé tartozik.

VIDEO: New protests hit Madagascar despite government dismissalThousands of demonstrators have taken to the streets of Antananarivo, Madagascar's capital, to protest against what they see as ingrained misgovernance, with outrage sparked by persistent water and power cuts pic.twitter.com/SE7iOvEJf7 https://t.co/SE7iOvEJf7 — AFP News Agency (@AFP) October 1, 2025

Marokkó

Az észak-afrikai arab országokban a 2011-es „arab tavasz” nyomán egyre-másra dőltek meg a sokszor több évtizedes politikai rendszerek (Zín el-Ábidín ben Alié Tunéziában, Hoszni Mubáraké Egyiptomban, Moammer Kadhafié Líbiában), de a legészaknyugatibb államot, Marokkót nagyrészt megkímélték az erőszakos zavargások. Bár ott is kitörtek tüntetések, amelyek mindenekelőtt a király hatalmának csökkentését követelték, VI. Mohammed sikeresen leszerelte a demonstrálókat azzal, hogy engedett jogköreiből, és nagyobb hatalommal ruházta fel a parlamentet és a kormányt. Marokkóban azóta nem volt komolyabb országos tüntetéssorozat, csak a Rif régióban zajlottak alapvetően szeparatista jellegű demonstrációk 2016-17-ben.

Az elmúlt napokban azonban gejzírként tör fel az elégedetlenség elsősorban a fiatal marokkóiak körében. Nem meglepő, hogy itt is nagyrészt a közösségi médiában – a TikTokon, az Instagramon és a Discordon – szerveződtek a tüntetések, a főszervező pedig a GenZ 212 nevet viselő csoport volt. A demonstrálók kezdetben jobb egészségügyi és oktatási rendszert követeltek, de az indulatok hamar elszabadultak, és a kezdetben békés tiltakozások erőszakossá váltak.

MOROCCO: Demonstrators from the 'Generation-Z' movement take to the streets of Rabat to protest the government of Muhammad VI.pic.twitter.com/YLHMleAGGF https://t.co/YLHMleAGGF — Sociedad (@sociedadmedia) October 1, 2025

A legsúlyosabb incidens az Agadirhoz közeli Lqliaa városában történt, ahol mintegy 200 feldühödött tüntető rohamozta meg a csendőrség épületét, hogy fegyvereket zsákmányoljon onnan. Az épületet védő csendőrök a tömegbe lőttek, három ember halálát okozva. A sebesültek száma országszerte meghaladja a 600-at – a legtöbb sérült a biztonsági erők tagjai közül került ki –, miközben több száz csendőrségi és privát autó esett áldozatul a rongálásoknak és gyújtogatásoknak. A GenZ 212 csoport eközben elutasította az erőszakot, és békés tiltakozásokra szólított fel.

A tüntetők egyik követelése a miniszterelnök, Aziz Akhannouch lemondása, aki azonban a feszültség tárgyalásos úton való megoldását ajánlotta a tiltakozóknak.

Marokkó Afrikán belül a viszonylag jobb módú országok közé tartozik; a térségben relatív biztonságossága, természeti és kulturális értékei, na meg Európához való közelsége miatt az európaiak körében kedvelt turistacélpont. Ugyanakkor óriási problémát jelent a fiatalok munkanélkülisége, ami jelenleg 35,8 százalékos, így nem csoda, hogy a Z generáció elégedetlen a helyi viszonyokkal.

Címlapkép: Madagaszkári tüntetők a szalmakalapos halálfejjel 2025. szeptember 25-én. Forrás: Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images