Megtartották az első demokratikus választást Szíriában, de természetesen akadt egy érdekesség

A Népi Gyűlésbe nem közvetlen szavazással választják meg a képviselőket. A 210 mandátum kétharmadát "választói kollégiumok" töltik be, míg a fennmaradó helyekre Ahmed al-Saraa ideiglenes elnök nevez ki képviselőket.
A hosszú ideig hatalmon lévő Aszad elnököt 10 hónappal ezelőtt buktatták meg Saraa erői, egy 13 éves polgárháborút követően.
A hatóságok biztonsági okokra hivatkozva elhalasztották a választásokat két kurd ellenőrzés alatt álló tartományban és asz-Szuvajdában, ahol halálos összecsapások zajlottak a kormányerők és a drúz milíciák között.
A júliusi összecsapások a szektariánus erőszak legújabb kitörését jelentették Szíriában Aszad megbuktatása óta. Saraa elnök az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében - amely az első volt szíriai elnöktől 60 év után - ígéretet tett arra, hogy felelősségre vonják a vérontásért felelősöket és az Aszad alatt elkövetett atrocitások elkövetőit is.
A vasárnapi választásokat a Szíriai Népi Gyűlés Választási Főbizottsága felügyelte, amelynek 11 tagját júniusban az elnök nevezte ki. A 60 körzetben kiosztott mandátumok száma a 2010-es népszámlálási adatokon alapul - egy évvel azelőtt, hogy az ország polgárháborúba süllyedt, amely több mint 600 000 ember halálát okozta és további 12 millió embert kényszerített otthona elhagyására.
A három tartományban (Rakka, Hasszaka és Szuvajda) történt választási halasztás miatt vasárnap csak 50 körzet választói kollégiumai választanak képviselőket körülbelül 120 helyre. Több mint 1500 jelölt indul, akiknek egyben választói kollégium tagoknak is kell lenniük. A "korábbi rezsim vagy terrorista szervezetek" támogatóit kizárták a tagságból, csakúgy mint a "kiválás, megosztás vagy külföldi beavatkozás keresésének" szószólóit.
A választói kollégiumok tagjainak legalább 20%-ának nőnek kellett lennie,
de nem voltak minimális kvóták a női törvényhozókra, sem az ország számos etnikai és vallási kisebbségére vonatkozóan.
Az elnök 70 képviselőt választ a választói kollégiumokon kívülről.
A múlt hónapban 14 szíriai civil társadalmi csoport fejezte ki aggodalmát, hogy ez közvetlen befolyást biztosít az elnöknek a parlament összetételére. "Ez a felállás lehetővé teszi, hogy a parlament összetétele ne tükrözze a választók akaratát, és aláássa annak képviseleti jellegét, lehetővé téve a végrehajtó hatalom számára, hogy uralja egy olyan intézményt, amelynek függetlennek kellene lennie" - figyelmeztetett egy közös nyilatkozat.
Saraa elnök megvédte a választások lebonyolítási módját. "Átmeneti időszakban nehéz népszavazást tartani a dokumentumok elvesztése miatt, és a lakosság fele Szírián kívül van, szintén dokumentumok nélkül" - mondta egy televíziós interjúban, utalva a millió menekültre, akik nem tértek vissza.
A Főbizottság szerint a "biztonsági és politikai helyzet" miatt nem lehetséges választásokat tartani Rakkában, Hasszakában és Szuvajdában. Az ezeknek kiosztott 20 mandátum betöltetlen marad, amíg a választásokat meg nem lehet tartani.
Rakkát és Hasszakát nagyrészt a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) ellenőrzik, amely patthelyzetet alakított ki az átmeneti kormánnyal a márciusi megállapodás végrehajtása körül, amely minden katonai és civil intézmény állami integrációját célozta.
Címlapkép forrása: Izz Aldien Alqasem/Anadolu via Getty Images
