Váratlan politikai földrengés Közép-Európában: a dollármilliárdos üzletember visszatérése felborítja az egyensúlyt

Nem történt túl nagy meglepetés Csehországban az október 3-4-i választásokat követően, a toronymagas esélyes Andrej Babiš simán nyerte a voksolást. A helyzet ettől nem lett egyszerűbb számára, mivel hiába a fényes siker, mindenképpen koalíciót kell alakítani a kormányalakításhoz, ez pedig nagyon komoly kihívás elé állíthatja „a cseh Donald Trumpot”. Szinte biztos, hogy mozgalmas időszak előtt áll a cseh politika, amibe még az elnök is beleszólhat.

Váratlan átalakulás

Nem zajlott le teljesen zökkenőmentesen a csehországi parlamenti választás, mivel a most bevezetett eDoklady, az elektronikus azonosító rendszer bevezetése nem mindig hozta el a kívánt eredményt. Sokan arra panaszkodtak, hogy nem tudják a személyazonosságukat megadni. Martin Mesršmíd, a Digitális és Információs Ügynökség igazgatója is elismerte a hibát, szerinte a kapacitás nem tudta lekövetni az igényeket. Volt is munkája a szavazatszámlálóknak, a felfokozott érdeklődést mutatja, hogy utoljára 1998-ban volt ekkora a választási kedv, akkor a választásra jogosultak 73,9 százaléka jelent meg az szavazóhelyiségekben. Most 68,95 százalékos volt a részvételi arány.

Az előzetes várakozások szerint az ANO (csehül: Akce nespokojených občanů – ANO; magyarul: Elégedetlen Polgárok Akciója) könnyedén húzta a be a választási győzelmet Csehországban. Andrej Babiš pártja még

az előzetesen mért 30 százalékhoz képest felülteljesítette magát, összesen 34,5 százalékot ért el.

Mindez 80 széket jelent a 200 fős parlamentben, ezzel ők lesznek a képviselőház legnagyobb pártja, a helyek 40 százalékát fogják birtokolni. Nem fukarkodott a dollármilliárdos üzletemberből lett politikus sem a jelzőkkel, szerinte „történelmi sikert” arattak. Hatalmas ünnepséget tartottak a cseh főváros külvárosában található pártszékházban, a Ricchi e Poveri 1981-es „Sarà perché ti amo” című slágerének remixére indult be a buli. A volt miniszterelnök ki is jelentette, hogy „ez a politikai karrierje csúcsa”. Az ünneplés azonban nem tarthatott sokáig, mivel a szinte az egész országban taroló pártban most indul be csak igazán a munka, mivel partnereket kell szerezniük, hogy kormányt tudjanak alakítani.

Andrej Babiš vylezl z blikajícího elektroauta s repráčkem a písničkou Sarà perché ti amo. Proč hradeckej goal song pic.twitter.com/KlS2quCP75 https://t.co/KlS2quCP75 — Ondřej Koutník (@ondkout) October 4, 2025

Az utolsó hetekben az ANO kifejezetten az ukránellenes üzenetekkel igyekezett kampányolni, főleg azt kritizálták, hogy szerintük túl sok pénz megy el a menekültek befogadására, miközben ez mehetne szerintük a cseh családoknak is.

Második lett a korábbi kormánypárt, a Spolu (Együtt), bár ők szintén jobban teljesítettek, mint amire korábban számítottak a politikai elemzők. Közvetlenül a választást megelőzően

arra lehetett számítani, hogy akár a 20 százalékos támogatottság alá is benézhetnek, de végül ennél jelentősen több, mintegy 23,4 százalékos eredményt értek el.

Mindez komoly visszalépést jelent a négy évvel ezelőtti, 27,8 százalékhoz képest, 19 fővel csökken a képviselőik létszáma az alsóházban, összesen 52-en ülnek majd a parlamentben. Petr Fiala centrista kormánya szigorú költségvetési politikát hirdetett, de Csehországban komoly megélhetési válság köszöntött be, sokan voltak elégedetlenek a gazdasági teljesítménnyel. A fővárosban és környékén ennek ellenére sikereket értek el, főleg a városokban van nagyobb támogatottságuk.

A másik korábbi kormány kisebbik koalíciós partnere, a Polgármesterek és Függetlenek (Starostové a nezávislí – STAN) szintén megérezte a kormányzás miatti elégedetlenséget, több, mint 4 százalékkal maradtak el a 2021-es eredményeiktől. 33 helyett ezúttal csak 22 képviselőjük lesz az alsóházban, mivel 11,2 százalékot értek el, ez némileg elmarad a korábban várt eredményektől.

Szintén elmaradt a várakozásoktól a Kalózpárt. Négy éve 15,4 százalékot kaptak egy koalíció részeként, egyedül indulva most csak 9-et, mégis miatt 4 helyett most 18 képviselőjük lesz a legfontosabb döntéshozó testületben. A párt korábban a kormánykoalíció része volt, de 2024-ben kiléptek, komoly válságot idéztek elő, de nélkülük is megvolt a szükséges többség.

Jelentősen elmaradt a korábban várt eredményektől az EU-ellenes, oroszbarát Szabadság és Közvetlen Demokrácia (Svoboda a přímá demokracie – SPD), mivel felméréseken kapott 13 százalék helyett csak 7,8 százalékot értek el. Ezzel zsinórban harmadjára jutottak be a parlamentbe, de az eddigi leggyengébb eredménnyel. Mindez 15 helyet jelent számukra a képviselőházban, 5 székkel kevesebbet, mint az előző ciklusban.

Az eredmények arról árulkodnak, hogy sokan végül az SPD helyett az ANO-ra húzták be az x-et a választólapon.

A hatodik párt az Autósok Magukért (Motoristé sobě – AUTO) lesz a parlamentben, amely a választási kampányban folyamatosan megerősödött és egyetlen új bejutóként 13 fővel ülnek majd a parlamentbe. A 6,8 százalékos eredményük az elmúlt hetek dinamikus növekedésének volt köszönhető. Ők nagyon hasonló nézeteket vallanak, mint az ANO, nem véletlen, hogy először velük kezdtek el tárgyalni. Minkét párt a Patrióták Európáért uniós politikai szövetség tagja.

With only 9 voting stations abroad left to count, the result of todays Czech Republic Election is clear: ANO of former Prime Minister Andrej #Babiš won the election with a large margin over governing SPOLU led by incumbent Prime Minister Petr #Fiala. #Česká #Volby #Volby2025 pic.twitter.com/kEr6h7S3sg https://twitter.com/hashtag/Babi%C5%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Elections Stats All About Elections ️ (@ElectionsStats) October 4, 2025

Kisebb meglepetésre nem jutott be a legfőbb döntéshozó testületbe a szélsőbaloldali Stačilo! (Elég!), mivel mindössze 4,3 százalékot értek el, ezzel pedig nem ugrották meg a szükséges 5 százalékos küszöböt. Ezzel kiesnek a parlamentből, ráadásul messze elmaradtak a várakozásoktól, mivel még a voksolás előtti hetekben is mintegy 7 százalékra mérték őket, bár érezhető volt, hogy a szavazók szemében egyre kevésbé voltak népszerűek, folyamatosan vesztettek a támogatottságukból. A Stačilo!-t potenciálisan az ANO egyik lehetséges koalíciós partnereként tartották számon, kiesésük teljesen átírja a helyzetet. A visszaesésük annyiban „egyszerűbb” helyzetet generál Andrej Babišéknak, hogy

nem kell egyszerre a populista szélsőbalt és a szélsőjobbot összehoznia valahogy egy kormányszövetségbe.

Most jön a neheze

Az eredményekből az látszik, hogy az ANO sikeresen szólította meg a gazdasági teljesítménnyel és a megélhetéssel elégedetlen cseheket, ám ez nem elsősorban a bizonytalanok körében ért el sikereket, hanem sokkal inkább a potenciális partnerektől vonta el a szavazókat. Az előzetes mérések ezúttal is valamelyest mellémentek a végeredménynek, bár ez annak lehet az eredménye, hogy sokan az utolsó pillanatban megváltoztatták a döntésüket, és inkább az erősebbnek vélt szereplőre voksoltak. Éppen ez vezethetett ahhoz, hogy a két legnagyobb párt(szövetség) jelentősen jobb eredményt ért el, mint amit vártak, a kisebbek viszont alulszerepeltek.

Az egyik legfontosabb várakozás viszont maximálisan teljesült:

a nagyon megosztott erőviszonyoknak köszönhetően rendkívül nehéz korszak köszönthet be Csehországban.

A következő forgatókönyvek következhetnek most:

Az ANO megalkotja a szuperkoalíciót, összeáll a szélsőjobboldali SPD-vel és az AUTO-val. A hármasnak összesen 108 helye lenne, így teljesülne a szükséges követelmény.

A hármasnak összesen 108 helye lenne, így teljesülne a szükséges követelmény. Andrej Babišék megpróbálkozhatnak azzal is, hogy kisebbségi kormányt alakítanak, mégpedig egyetlen szövetségessel. Ebben az esetben nem lenne meg a többség, így egy másik félnek is részt kellene vennie, külsőleg és támogatni a kormányt. Mindez rendkívül instabillá tenné a vezetést, mivel várhatóan a nem koalíciós külsős partner igyekezne a lehető legnagyobb nyomást gyakorolni a saját céljainak elérése érdekében. Sokan arról beszélnek, hogy ez a partner az AUTO lehet.

Ebben az esetben nem lenne meg a többség, így egy másik félnek is részt kellene vennie, külsőleg és támogatni a kormányt. Mindez rendkívül instabillá tenné a vezetést, mivel várhatóan a nem koalíciós külsős partner igyekezne a lehető legnagyobb nyomást gyakorolni a saját céljainak elérése érdekében. Sokan arról beszélnek, hogy ez a partner az AUTO lehet. Végső esetben az ANO megpróbálhat teljesen egyedül kormányt alakítani, de ez szintén nagyon instabilnak tűnik, amelyben a döntések (jórészt) a nem kormánypárti képviselőktől függenének.

de ez szintén nagyon instabilnak tűnik, amelyben a döntések (jórészt) a nem kormánypárti képviselőktől függenének. Bár felmerült, hogy újra létrejöhet a Spolu-STAN-Kalózok tengely, de összesen 92 képviselőjük lenne, ezért ezt a forgatókönyvet el lehet vetni.

Az ANO-nak nem lesz egyszerű dolga, mivel az euroszkeptikus pártok már előzetesen beharangozták, hogy kemény feltételeket fognak állítani a koalíciókötéshez. A volt miniszterelnök a sikere után azonnal nekilátott a megbeszélések elindításának, hogy minél hamarabb megállapodásra jusson. Arra

nem mutatkozik esély, hogy az SPD-n vagy az AUTO-n kívül bármelyik párt hajlandó lenne együttműködni az EU-val szemben kritikus párttal.

Az SPD-vel kapcsolatban felmerült az a kritika, hogy a szélsőjobboldali pártban Tomio Okamurának elnöknek szövetséget kellett kötnie kisebb, radikálisabb nézeteket valló formációval. Mindez azt jelentheti, hogy a cseh-japán származású politikusnak nem lesz teljes felügyelete, ami nehezíti a kompromisszumokat. A másik potenciális összeütközési pont, hogy a szélsőjobboldaliak nagyon szeretnék elérni, hogy az EU-ról és a NATO-ról tartsanak népszavazást, de Babiš – bár szintén kritikus az EU-val – hallani sem akar erről. A másik ellentét az lehet, hogy Okamura lényegében tömegesen deportálná az országból az ukránokat, de az ANO a kritikája ellenére ebben nem igazán lenne partner, inkább csak a költségvetési oldalát közelíti meg a problémának. Éppen ezért szeretnék leállítani a cseh kezdeményezéssel megindított lőszerszállítmányokat Kijevnek, mivel szerintük az állam pénzén a fegyvergyárak nyerészkednek.

Czech Elections 2025 – Okamura Turns Up the HeatJust days before Czechs go to the polls, Tomio Okamura and his SPD movement have unleashed their strongest campaign yet. His message is simple but explosive: stop Brussels, stop Fiala, stop migration.⸻ Okamura’s Core… pic.twitter.com/mEYJC73D7A https://t.co/mEYJC73D7A — Slavic Networks (@SlavicNetworks) October 2, 2025

Radim Fiala, az SPD alelnökeviszont előzetesen már kifejtette, hogy hajlandóak lesznek akár egy kisebbségi ANO-kormányt is támogatni.

A következő napokban a felek várhatóan elsősorban a külpolitika, a gazdaság, a lakhatás, az ukránok támogatása és az Európai Unióval ápolt viszony lehet kiemelt téma a cseh közéletben. Babiš azt ígérte, hogy amennyiben kormányra kerül, akkor jelentősen növelni fogja a jóléti kiadásokat, mivel szeretné a problémásnak ítélt gazdasági területet felpörgetni. A következő napok eseményeit az is befolyásolhatja, hogy Petr Pavel köztársasági elnök végül mennyire tartja be az ígéretét, ugyanis korábban kijelentette, hogy nem hajlandó olyan embereket kinevezni egy sor pozícióra, akik szerinte ártanak Csehországnak. Kifejezetten azokra a szélsőségesekre gondolt, akik kiléptetnék Prágát az EU-ból vagy a NATO-ból, vagy radikálisan ukránellenes nézeteket vallanak. Mivel ezeknek a pártoknak éppen ez jelenti az egyik legfontosabb témájukat, ezért szinte bizonyos, hogy a koalíciós tárgyalásokon éppen ezeket a pozíciókat igyekeznének megkaparintani.

Az is bezavarhat a következő időszakba, hogy hamarosan dönthetnek a korábbi (és várható?) miniszterelnököt érintő csalási ügyben. A Prágai Kerületi Bíróságon fog eldőlni, hogy Babišt elítélik-e azzal, hogy a vádak szerint mintegy 2 millió euróval károsította meg az Európai Uniót. Az ANO vezetője ragaszkodik ahhoz, hogy politikai indíttatású ügy folyik ellene, az esélyeit pedig javítja, hogy korábban már volt arra példa, hogy egy őt érintő eljárásban a hatályon kívülre helyezés mellett döntöttek. Ez az egész viszont hatással van a kormányfői ambícióira is, mivel

Pavel dönthet úgy, hogy az összeférhetetlenségre hivatkozva nem Babišt kéri fel miniszterelnöknek.

Mindez tovább bonyolítja az így is rendkívül instabil helyzetet, várhatóan folytatódik a fordulatokkal teli, kiszámíthatatlan politika Prágában.

Címlapkép forrása: Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images