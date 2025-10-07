Nagy bajban a NATO hatalma: elöregednek az F-16-osok, a KAAN ötödik generációs vadászgépek még évekig nem jönnek

A NATO egyik legerősebb hatalmának számító Törökország dolgozik azon, hogy kifejlessze a saját tervezésű KAAN ötödik generációs vadászgépét, de ez várhatóan 2030 előtt még nem lesz rendszeresítve a légierőnél. Ankara számára ez komoly problémát jelent, mivel az amerikai fejlesztésű F-16-os vadászgépek egyre inkább elöregednek, ezért átmenetileg szükséges megoldást találnia, hogy a képességei ne essenek vissza.

A török vezetés úgy tűnik megtalálta a megoldást, amely segíthet számára áthidalni a problémát: Katar.

A gazdag monarchia eredetileg nem volt képben, mivel Törökország eredetileg az Egyesült Királysággal írt alá szándéknyilatkozatot 40 darab Eurofighter Typhoon megvásárlására. A problémát az jelentette, hogy London túl sokat kért volna a vadászgépekért, ráadásul évekbe telt volna, mire átadják azokat. Ankarának mindez nem fért bele, mivel egyre sürgetőbbé vált számukra az ütőképes katonai repülőgépek beszerzése. Katar ekkor került a képbe, mivel viszonylag gyorsan tudna átadni a törököknek összesen 24 darab Tranche 3A Eurofighter Typhoont. A tárgyalások még nem fejeződtek be, de közel vannak a megállapodáshoz.

A tranzakcióhoz szükség lenne a gyártó, az Eurofighter konzorcium jóváhagyása is, ebben az egyesült Királyság mellett Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország van benne. Ez nem kizáró tényező, mivel úgy vélik, hogy

Ankara a jövőben is potenciális vásárló lehet, ezért akár az újabb fejlesztésekkel ellátott gépeket is beszerezheti.

Ankara problémáját az okozta, hogy az Egyesült Államok kizárta az F-35-ös ötödik generációs vadászgépek programjából, mivel az oroszoktól Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert vásároltak. Ez kényszerhelyzetet eredményezett a NATO hatalmában. Sokak úgy vélekednek az országban, hogy a légierő nem megfelelő döntést hoz a beszerzéssel, mivel inkább a hazai haditechnológia vívmányaival kellene felújítani a meglévő F-16-os flottát, amely sokkal olcsóbb megoldást jelenthetne a költséges európai vadászgépek beszerzése helyett.

Címlapkép forrása: Turkish Defense Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images