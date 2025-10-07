  • Megjelenítés
FONTOS Végre-valahára pontot tehetünk a pusztító háború végére – Ezzel kerül Trump célegyenesbe egy béke Nobel-díjhoz?
Végre-valahára pontot tehetünk a pusztító háború végére – Ezzel kerül Trump célegyenesbe egy béke Nobel-díjhoz?
Globál

Végre-valahára pontot tehetünk a pusztító háború végére – Ezzel kerül Trump célegyenesbe egy béke Nobel-díjhoz?

A múlt hét végén villámcsapásként érkezett Donald Trump amerikai elnök ultimátuma: a gázai Hamász vagy elfogadja a legújabb béketervet, vagy a teljes pusztulással néz szembe. A jelek szerint a fenyegetés bevált, ugyanis a Hamász és Izrael is elfogadónak mutatkozott az elnök új ötlete iránt. Kritikát mindkét fél fogalmazott meg, de hétfőn már a tárgyalófelek is asztalhoz ültek Egyiptomban. Nézzük, mit is tartalmaz a béketerv, milyen aggályok fogalmazódtak meg azzal szemben, és mi sülhet ki az egészből.

Az Egyesült Államok (illetve a tárgyalásokba besegítő Egyiptom és Katar) már több alkalommal is próbált valamilyen Izrael és a Hamász által is elfogadható béketervvel előállni, a nem túl sikeres tűzszünetek után Trump most asztalt borított. Amikor mindenki azt hitte, hogy a szeptember eleji, Katar területén Hamász-vezetők ellen végrehajtott légicsapása után Izrael végleg elvágta a tárgyalási lehetőségeket, pénteken az amerikai elnök kijelentette, hogy ha a Hamász nem fogadja el az amerikai béketervezetet, akkor a földi pokol fog eljönni számukra. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a fenyegetés be is vált: a Hamász pár órával az amerikai elnök nyilatkozata után rábólintott a béketerv alapvető körvonalaira, később Izrael is így tett, hétfőn pedig közvetett tárgyalások érdekében asztalhoz is ültek a felek, ezúttal Egyiptomban.

De mit ajánlott Trump?

Washington legújabb béketerve a korábbiakhoz hasonlóan több lépcsőben kerülne megvalósításra, ugyanakkor már most eszközöltek benne kisebb-nagyobb változtatásokat.

Az első, és talán legkomolyabb sajtóvisszhangot kiváltó lépés az lenne, hogy a Hamász a lehető legrövidebb időn belül visszajuttatja Izraelbe a még élő húsz túszt, illetve húsz halott túsz földi maradványait, Jeruzsálem ezért cserébe több palesztin foglyot is szabadon engedne a börtönökből (a pontos szám egyelőre nem ismert).

A következő lépcsőkben Izrael fokozatosan kivonná a katonákat a Gázai övezet területéről, ezzel párhuzamosan pedig a Hamász is letenné a fegyvert.

Az utolsó lépcsőben egy nemzetközi szervezet felügyelete alatt működő, de palesztinokból álló szervezet venné át a terület ideiglenes irányítását,

melyből a Hamászt és a Ciszjordániát irányító Palesztin Nemzeti Hatóságot is kitiltják.

Az izraeli csapatok fokozatos kivonása már most tudható, hogy izraeli kérésre lett beleírva a tervezetbe, eredetileg az Izraeli Védelmi Erőknek (IDF) jóval gyorsabban kellett volna elhagynia az övezetet. Az is nagyon valószínű, hogy a nemzetközi közösség által többé-kevésbé támogatott, de legendásan korrupt Mahmud Abbász vezette Palesztin Hatóság kitiltása is Jeruzsálem közbenjárására lett felvéve a pontok közé.

The_Foreign_Secretary_Meets_President_Abbas_(53485572143)
Mahmud Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke találkozik David Cameronnal. Abbász uralma sokban hasonlít a régió diktatúráihoz: az elnök lényegében tejhatalmat gyakorol, a választásokat rendre elhalasztják, a sajtót és a politikai ellenfeleket megfélemlítik. Forrás: UK Government via Wikimedia Commons

Az ötlet jó, a megvalósítással lesznek a gondok

Trump pénteki ultimátuma után alig pár órával a Hamász már jelezte is, hogy bár teljes mértékben nem értenek egyet a javaslattal (főleg az IDF túl lassú kivonulásával), de a húsz pontos béketervet jó keretnek tartják, hajlandóak átadni a túszokat Izraelnek, valamint újra tárgyalóasztalhoz ülni. Nem sokkal később Benjamin Netanjahu is rábólintott Washington ötletére, igaz, azzal a kitétellel, hogy ha bármi kellemetlenség adódik a túszcserével, azonnal újrakezdik az övezet elleni támadásokat (cikkünk írásakor közel-keleti források szerint egyébként még be sem fejezték azokat).

A terv hosszútávú életképességével a túszcserék mellett is rengeteg bökkenő akad. A Hamász a túszok átadásával lényegében elveszíti az utolsó olyan eszközét, ami az IDF katonai akcióit valamilyen mederbe tudta terelni, hiszen a nemzetközi felháborodás és a civil lakosság szenvedése jól látható módon kevés hatást gyakorolt az izraeli katonai gépezetre. Kérdés emellett az is, hogy a Hamász belső konfliktusok nélkül végig tudja-e vinni a túszcserét, és ami fontosabb, a gázai politikai életből való kivonulást. Bár a terrorszervezet vezetése korábban is jelezte már, hogy ha ezzel a palesztin érdeket szolgálják, akkor visszalépnek a reflektorfényből, ezt igazán sem Izrael, sem az Államok katonai vezetése nem hiszi el.

Izraeli oldalról kettő komoly probléma merül fel, az egyik nemzetbiztonsági, a másik politikai: az izraeli túszokért cserébe szabadon engedendő palesztin foglyok között szép számmal lehet elítélt terroristákat, gyilkosokat találni, akik logikus módon aggasztják az ország nemzetbiztonsági szervezeteit. A politikai vonulat ennél azonban sokkal ridegebb.

A gázai harcok lezárása gyakorlatilag biztosan kormányválságot fog okozni Izraelben: Benjamin Netanjahu, és az általa vezetett Likud párt ugyanis nem gyakorol többséget a törvényhozásban, a Likudtól jobbra elhelyezkedő koalíciós partnerek pedig már számtalan alkalommal jelezték, hogy csak abban az esetben támogatják a harcok leállítását, ha a Hamász már megsemmisült, ellenkező esetben kilépnek a koalícióból.

Egy újabb országgyűlési választást a Likud jó eséllyel elbukna, Netanjahunak pedig ismét szembe kéne néznie az ellene felhozott korrupciós vádakkal.

Az izraeli miniszterelnöknek tehát kifejezetten nem érdeke az, hogy a Közel-Keleten valamiféle tartós béke álljon be, így azonban szembekerül a túszok egyre komolyabb támogatást élvező családtagjaival, illetve magával az IDF-fel is, hiszen a zsidó állam fegyveres erejének prominens parancsnokai már régóta kérik a harcok leállítását.

Kérdések természetesen a Hamász és Izrael érdekein kívül is bőven adódnak. Rögtön a leginkább szembeötlő a Gázát felügyelő nemzetközi szervezettel kapcsolatos, Donald Trump ugyanis bejelentette, hogy a szervezet egyik vezetőjének Tony Blairt szánja. Blair elsőre még akár jó döntésnek is tűnhet, hiszen tíz évig volt az Egyesült Királyság kormányfője, miniszterelnökségét követően pedig több alapítvány élén is dolgozott a közel-keleti békéért, tehát egy tapasztalt, a régió dinamikájában elméletileg jártas politikusról van szó.

A probléma az, hogy Blair volt az egyik leghangosabb támogatója a 2003-as iraki inváziónak, amikor ugye vegyi fegyvereket kerestek az országban, csak nem találtak.

Az iraki fiaskó miatt Blair a Közel-Kelet nagy részén amolyan persona non grata-ként áll a köztudatban, nála elutasítottabb jelöltet Trump valószínűleg csak az ifjabbik Bush képében találhatott volna.

Az pedig már abszolút a jövő zenéje, hogy a Hamász, illetve a Palesztin Hatóság kizárásával milyen úton fognak kormányzásra alkalmas jelölteket találni a palesztinok között, milyen pénzből tervezik újraépíteni a totálisan szétlőtt Gázát, hogy fogják elszállásolni az otthon nélkül maradt civileket, vagy hogyan fogják leszerelni a Hamászt.

Bár a konfliktus két éve alatt kétséget kizáróan most jutottunk a legközelebb a rendezéshez, az biztos, hogy a tárgyalási folyamat nem lesz éppen zökkenőmentes, arra pedig szintén nagy az esély, hogy akár Izrael, akár a Hamász visszatáncoljon az alkutól (ahogyan az is valószínű, hogy kölcsönösen egymást tennék felelőssé az alku bedőlése miatt). A következő hetek legfontosabb kérdése az lesz, hogy milyen extra követelésekkel fognak előállni a felek.

Kapcsolódó cikkünk

Ebből még akár lehet is valami - Folytatódnak a palesztin-izraeli tárgyalások

Megszólalt Donald Trump a békéről: ez Amerika hosszú távú célja

Netanjahu: Csak a túszok hazatérése után lépünk tovább a tűzszünettel

Donald Trump: Izrael beleegyezett a Gázában meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonná katonaságát

Címlapkép: izraeli katonák Rámallában, Ciszjordánia fővárosában. A címlapkép illusztráció, forrása: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2238994275
Globál
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility