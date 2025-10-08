  • Megjelenítés
Hideg, nyers fenyegetést kapott Donald Trump Moszkvából: „el kéne gondolkozni azon, mi lesz ennek a döntésnek a következménye”
Hideg, nyers fenyegetést kapott Donald Trump Moszkvából: „el kéne gondolkozni azon, mi lesz ennek a döntésnek a következménye”

Közvetett módon felszólította Donald Trump amerikai elnököt Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes, hogy gondolja át a Tomahawk cirkálórakétákat Ukrajnának való átadását.

Arra buzdítjuk az amerikai oldalt, hogy gondosan gondolja végig, mik lehetnek egy ilyen lépés következményei. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy minden fenyegetés, zsarolási próbálkozás sikertelen lesz, nem fogja elérni azt a hatást, melyet ellenfeleink szeretnének”

– mondta az orosz diplomata a TASZSZ híre szerint.

Hozzátette: bármi is történik, Oroszország meg fogja valósítani az elnök által kitűzött katonai célokat.

Donald Trump amerikai elnök nemrég azt mondta: döntött arról, ad-e Tomahawk rakétákat Ukrajnának, de nem mondta el, pontosan mi volt a végleges döntése.

Több orosz katonai tanácsadó, vezető és vojenkor is azt javasolta Moszkvának, hogy a Tomahawk-rakéták Ukrajnának való átadása esetén eszkalálják jelentősen a konfliktust, bombázzák le Kijevet, öljék meg az ukrán politikai vezetést, esetleg robbantsanak fel nukleáris fegyvert Ukrajna fölött.

Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

