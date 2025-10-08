  • Megjelenítés
Itt az európai nagyhatalom válasza: ha jönnek a drónok, lelövik őket
Itt az európai nagyhatalom válasza: ha jönnek a drónok, lelövik őket

Németország új törvényt készül bevezetni, amely felhatalmazást ad a rendőrségnek a légteret megsértő drónok semlegesítésére, miután több európai repülőtéren is fennakadásokat okoztak az illetéktelen eszközök.

A német kormány szerdán fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely

lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy akut fenyegetés vagy súlyos kár esetén akár le is lőjék a jogosulatlan drónokat.

A törvény parlamenti jóváhagyásra vár. A drónok semlegesítésére más módszerek is rendelkezésre állnak, például lézerek vagy zavarójelek használata, amelyek megszakítják az irányítási és navigációs kapcsolatokat.

Az intézkedés előzménye, hogy múlt pénteken a müncheni repülőtéren - Németország második legnagyobb légikikötőjében - több tucat járatot kellett átirányítani vagy törölni drónészlelések miatt, ami több mint 10 000 utas utazását érintette. Friedrich Merz német kancellár feltételezése szerint a hétvégén Németország felett repülő drónok közül sok orosz eredetű lehetett, bár ezek nem voltak felfegyverezve, hanem felderítő repüléseket végeztek.

Az új szabályozással Németország csatlakozik azon európai országokhoz - köztük Nagy-Britannia, Franciaország, Litvánia és Románia -, amelyek nemrégiben hasonló jogköröket adtak biztonsági erőiknek. A törvény kimondja, hogy a drónok által jelentett veszélyek elhárítása érdekében a rendőrség "megfelelő technikai eszközöket alkalmazhat a rendszer, annak vezérlőegysége vagy irányítási kapcsolata ellen, ha a veszély más intézkedésekkel történő elhárítása eredménytelen vagy jelentősen akadályozott lenne".

Szakértők szerint azonban a drónok lelövése nem feltétlenül biztonságos sűrűn lakott városi területeken, és a repülőterek sem rendelkeznek minden esetben olyan észlelőrendszerekkel, amelyek azonnal jelenteni tudják az észleléseket.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb drón bukkant fel Dánia egén, nem teketóriáztak a helyszínen lévő ukrán katonák

Rejtélyes drónok jelentek meg az európai hatalom egén

Összegyűlt Európa színe-java: "új típusú háborúról" és orosz vagyonokról is szó esett

Lecsapott Franciaország az orosz "árnyékflottára": válasz születhet a rejtélyes drónincidensre is

Egymást érik a különösebbnél különösebb drónincidensek Európában – Itt az újabb rejtélyes észlelés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

