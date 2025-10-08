Mégis békülne Donald Trump? - Megakadhat a Tomahawk transzfer, de az oroszok átverést kiáltanak

Elképzelhető, hogy Donald Trump adminisztrációja végül nem fog Tomahawk cirkálórakétákat küldeni Ukrajnának, de a látszólagos „de-eszkaláció” valósága az lesz, hogy más típusú, JASSM rakétákat küldenek majd ezek helyett – idézi Herman Kulikovszkij katonai elemzőt az MK.ru.

Kulikovszkij azt fejtegeti: azzal, hogy Trump nem küld Tomahawk-rakétákat, a de-eszkaláció látszatát akarja kelteni, a JASSM rakéták azonban szintén nagyon veszélyesek.

A fegyvert F-16-os vadászbombázókról lehet indítani, 370 kilométeres hatótávolságukkal Oroszország európai részére veszélyt jelentenek.

Könnyebb is leszállítani ezeket Ukrajnának és többet is tud belőlük adni Amerika, mint Tomahawkokból.

Kulikovszkij azt javasolja Oroszországnak, hogy a JASSM rakéták transzferjét is torolják meg kőkemény válaszlépésekkel, hiszen, ha nem tesznek így, az Egyesült Államok felbátorodik majd és odaadja a Tomahawk-rakétákat is Ukrajnának.

Címlapkép forrása: Richard Baker / In Pictures via Getty Images Images