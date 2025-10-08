  • Megjelenítés
Mégis békülne Donald Trump? - Megakadhat a Tomahawk transzfer, de az oroszok átverést kiáltanak
Globál

Mégis békülne Donald Trump? - Megakadhat a Tomahawk transzfer, de az oroszok átverést kiáltanak

Portfolio
Elképzelhető, hogy Donald Trump adminisztrációja végül nem fog Tomahawk cirkálórakétákat küldeni Ukrajnának, de a látszólagos „de-eszkaláció” valósága az lesz, hogy más típusú, JASSM rakétákat küldenek majd ezek helyett – idézi Herman Kulikovszkij katonai elemzőt az MK.ru.

Kulikovszkij azt fejtegeti: azzal, hogy Trump nem küld Tomahawk-rakétákat, a de-eszkaláció látszatát akarja kelteni, a JASSM rakéták azonban szintén nagyon veszélyesek.

A fegyvert F-16-os vadászbombázókról lehet indítani, 370 kilométeres hatótávolságukkal Oroszország európai részére veszélyt jelentenek.

Könnyebb is leszállítani ezeket Ukrajnának és többet is tud belőlük adni Amerika, mint Tomahawkokból.

Kulikovszkij azt javasolja Oroszországnak, hogy a JASSM rakéták transzferjét is torolják meg kőkemény válaszlépésekkel, hiszen, ha nem tesznek így, az Egyesült Államok felbátorodik majd és odaadja a Tomahawk-rakétákat is Ukrajnának.

Kapcsolódó cikkünk

Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Richard Baker / In Pictures via Getty Images Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre hírfolyam szerda
Globál
Vége a békülésnek, Moszkva világháborúval fenyegetőzik - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Pénzcentrum
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility