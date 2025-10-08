  • Megjelenítés
Radikális iszlamisták zászlaját tűzhetik ki Berlinben, és a német kormány nem sokat tehet ellene
Az afganisztáni tálib vezetés a Talibán által bevezetett új zászlót akarja kitűzni Afganisztán berlini nagykövetségére. Németország ezzel szemben aligha tehet bármit is – írja a Der Spiegel.

Az Afganisztánban a 2021-ben a hatalmat megszerző, radikális iszlamista tálibok lecserélték Afganisztán korábbi, fekete-piros-zöld zászlóját a saját zászlajukra, amely fehér alapon az iszlám hitvallásának szövegét tartalmazza.

Ezt a zászlót akarja most kitűzni a tálib vezetés Afganisztán berlini nagykövetségére a német közszolgálati ARD televízió információi szerint. Emellett a berlini Taunusstraßén található külképviselet a jövőben az „Afganisztán Nagykövetsége” nevet fogja viselni az „Afganisztáni Iszlám Köztársaság Nagykövetsége” név helyett.

A német külügyminisztérium egyelőre nem tud az afganisztáni vezetés szándékairól. Németország hivatalosan nem ismeri el a tálib vezetést.

Egy nemzetközi jogász szerint a német kormány nem mondhatja meg, hogy milyen zászlót tűzzenek ki egy német területen található nagykövetségre. Elvileg teljesen megszakíthatná a diplomáciai kapcsolatokat Kabullal, ami a nagykövetség bezárását jelentené, de Berlin ezt nem akarja, mikor

éppen azt akarja elérni a tálib vezetésnél, hogy fogadjanak vissza illegálisan Németországba bevándorolt afgán állampolgárokat.

Németország nemrég akkreditált két tálib diplomatát, akik a berlini nagykövetség, illetve a bonni konzulátus vezetését fogják átvenni.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

