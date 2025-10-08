Súlyos válságban a világ egyik legerősebb országa: a „keleti Vaslady” alaposan felforgatná az egész régiót

Szinte már „futószalagon” jönnek a politikai válságok Japánban, ez mindenképpen újdonságot jelent a korábban a stabilitásáról híres kelet-ázsiai hatalomban. A szigetország vezetésének több sorsfordító kérdésben kell döntenie, kezdve a pacifista politika elengedésétől, a szövetségi kapcsolatai újraértékelésén át egészen a már évtizedek óta megoldhatatlannak tűnő gazdasági és a demográfiai témákig. Tokióban a politikai döntéshozatal láthatóan akadozik emiatt, így fordulhat elő, hogy négy év alatt immáron a negyedik miniszterelnök következik, ráadásul Isiba Sigeru egy éven keresztül sem volt az ország élén.
Távozása adott lehetőséget Takaicsi Szanaénak, hogy Japán történelmének első női miniszterelnökeként léphessen a porondra.
Dolgozom, dolgozom, dolgozom és dolgozom
– jelentette ki a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) új vezetője nem sokkal azt követően, hogy a párt – és ezzel várhatóan az ország – élére is megválasztották.
Sanae Takaichi: “I’m abandoning the phrase ‘work–life balance.’ I will work, work, work, work, and go on working!” pic.twitter.com/V9b22asbBc https://t.co/V9b22asbBc— おはよ!まいぶらざー (@OhayoMybrother) October 4, 2025
Azt is kifejtette, hogy mostantól kezdve „el kell felejtenie a munka és a magánélet egyensúlyát”, valamint, hogy a törvényhozóktól is hasonló mentalitást vár el. Utóbbi azért is különösen fontos, mivel az LDP sokat rontott a pozícióján az utóbbi időben, ezért kevesebb emberrel kell a lakosságot meggyőzniük a politika helyességéről. A 64 éves konzervatív politikus a hónap végén válhat ténylegesen Japán első számú vezetőjévé, addig még több feladat vár rá, például a párt vezetőinek kijelölése. A kemény hozzáállását egyértelműen az Egyesült Királyság híres miniszterelnökéről, Margaret Thatcherről mintázta, akit a világ inkább „Vaslady” néven ismer.
Ezt a képet már régóta építi magáról, lényegében már korábban híres (vagy hírhedt) volt az ellentmondást nem tűrő stílusáról. Éppen ez a határozottság okozhat problémákat számára a jövőben, mivel az új vezető szeretné egyesíteni a pártot. Ez viszont nehéz vállalkozásnak tűnik, mivel az LDP maga is megosztott, az elmúlt időszakban pedig inkább a mérsékelt szárny dominált. Elhivatottságát mutatja, hogy
az országban egyre inkább hagyománnyá váló „politikus dinasztiák” sarjai helyett ő egy saját elhatározásból lett politikus, ami kifejezetten egyedinek számít.
Édesapja egy gyárban dolgozott, édesanyja rendőr volt. A japánoknál különleges helyet betöltő Nara városában nőtt fel, ez volt a sziget első fővárosa, máig fontos kulturális örökségi központ.
Középosztálybeliként elvégezte a Kobe Egyetemet, majd a Panasonic alapítójához, Matsusita Kónoszukéhez fűződő Matsushita Kormányzati és Menedzsment Intézethez csatlakozott. Ez híres arról, hogy már több magas rangú politikus került innen. A politikusnő életében ez meghatározó pillanat volt, máig inspiráló személyként tekint a japán óriásvállalat alapítójára.
Sokan úgy vélik, hogy a keményvonalas hozzáállása az 1980-as évekből fakad, amikor Japán szinte már az Egyesült Államok gazdasági szuperhatalmi státuszára kezdett veszélyt jelenteni. Washington tartott attól, hogy a szigetország valódi fenyegetés, ezért több kereskedelmi súrlódást is felvállaltak. Takaicsi 1987-ben úgy döntötte, hogy Amerikában vállal munkát, méghozzá a demokrata képviselő, Pat Schroeder irodájában, aki nem mellesleg Tokió egyik leghangosabb kritikusa volt. A döntése mögött az állt, hogy szerette volna megérteni, mi okozza a feszültséget a két hatalom között. A politikus akkor hamar belátta, hogy a tengerentúlon egyszerűen nem értik meg a hazáját, gyakran kínai és koreai dokumentumokat bíztak rá lefordítani, vagy egy teljesen másik ázsiai ország konyhájából szolgáltak fel fogásokat egy „Japán esten”. Mindez arra az elhatározásra juttatta, hogy
hazájának jóval nagyobb önállóságra kellene törekednie, és nem szabadna kiszolgáltatottnak lennie semmilyen hatalomnak, főleg olyanoktól nem, akik nem igazán értik meg Japánt.
1987: Sanae Takaichi worked for Democratic Representative Pat Schroeder of Colorado, who is feminist icon and Armed Services Committee member. And a critic of Japan during 1980s trade tensions.Her stated motivation for the U.S. experience reveals early nationalist impulses:… pic.twitter.com/XKt9Wr0uDw https://t.co/XKt9Wr0uDw— Kumashun (@isfjcutebear) October 6, 2025
Később hazatért, majd az egyik televízióban politikai kommentátori munkakört vállalt. Ettől kezdve folyamatosan felfelé ívelt a politikai pályája, bár többször is bukkanókkal haladt felfelé a politikai ranglétrán. Meghatározó pillanat volt számára, amikor az 1990-es évek második felében barátságot kötött Abe Sinzóval, az LDP ikonikus politikusával. Később neki köszönhetően pozíciót kapott a kormányban is, különböző feladatokat bíztak rá. 2012-től kezdődően több cikluson keresztül belügyminiszter volt, Kisida Fumió kabinetjében pedig gazdasági miniszter. Személyével kapcsolatban kiemelik, hogy sokáig a külső kommunikációban nem képviselt ennyire markánsan konzervatív vonalat, ez évek alatt alakult ki nála, mára a kormánypárt egyik legkeményvonalasabb arca lett.
A párt vezetőjeként megtett első bejelentései a támogatói körében sikert aratott, mivel ők úgy látják, hogy az egyre alacsonyabb szavazói bázissal bíró LDP-nek pontosan egy ilyen keménykezű vezetőre van szüksége. A szakszervezetek azonban nem így vélekednek, szerintük Takaicsi Szanae pont azt a túlhajszolásra buzdító szellemiséget fogja éltetni, amely komoly problémákat okoz Japánban.
Már a kampányában sem finomkodott a kijelentésekkel, így egy szeptember 19-i sajtótájékoztatón ambiciózus célokat tűzött ki maga elé:
Vissza akarom emelni Japánt a világ csúcsára. Ami számít, az a gazdasági erő. Egy erős gazdaság. Könyörtelenül a gazdasági növekedést fogom folytatni
– mondta ekkor.
Azt viszont tudja, hogy nem lesz számára egyszerű elérni a kitűzött célokat. Erre a korábbi tapasztalatai már megtanították, mivel szinte mindennek többször is nekifutott mire eredményeket ért el. Így 1992-ben a felsőházba szeretett volna bejutni, de nem járt sikerrel. Karrierjét gyakran hátráltatta, hogy kompromisszumképtelensége miatt nagyon nehezen talált magának erős szövetségeseket a párton belül. Hajlandó volt a nézetei miatt a mérsékeltebb szemléletet képviselő frakcióval is szembeszegülni, például a Japánban komoly vitát kiváltó vezetéknevek ügyében.
I was very pleased to receive such warm words of congratulations from @realDonaldTrump.Truly hoping to work together with President Trump to make our Alliance even stronger & more prosperous, and to advance a Free and Open Indo-Pacific.… pic.twitter.com/O4yerKUt2x https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw— 高市早苗 (@takaichi_sanae) October 7, 2025
Az elmúlt időszakban a 73 éves, szintén politikai múlttal bíró férje szélütést kapott, ezért a Takaicsi kifejtette, hogy ez a tapasztalat komolyabb szociális érzékenységgel ruházta fel. Mindezt igyekszik óvatosan a beépíteni a kommunikációs panelekbe is, némileg a kompromisszumképesebb, nyitott oldalát mutatva. Ez meg is villanthatja majd a következő időszakban, mivel az LDP-nek komoly politikai csatározásokkal kell szembenéznie az alsó- és a felsőházban is, mivel már egyik testületben sincs meg a politikai többsége. Ehhez pedig
szükséges lesz valamilyen engedményt tennie az ellenzéknek, hogy vezetni tudja az országot.
Külpolitikailag sem vár rá egyszerű menet: még októberben az ASEAN országok fórumára látogathat, aztán Donald Trump amerikai elnököt fogadhatja Tokióban, ezt követi az APEC-csúcstalálkozó Dél-Koreában. Mindezt egy hónapon belül. Ráadásul ott fog nehezedni rá a nyomás, hogy az Egyesült Államok mellett valahogy Dél-Koreával és Kínával is rendezze az ország viszonyát. Ez a hatalmas kihívás biztosan nem fog menni, ha nem élvez majd Japán első miniszterelnöke teljes támogatást – minimum a pártjától.
Címlapkép forrása: Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images
