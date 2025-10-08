Váratlan fordulat Oroszországban

Megnőtt az olajtermékek kibocsátása Oroszországban, a belső piacon egyensúly van – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak szerdán Moszkvában.

Összességében a kereslet és a kínálat egyensúlyban van. Ma a logisztikai kérdéseket a szokásos módon oldjuk meg. Vagyis nincsenek globális problémák"

- mondta Novak.

A kormányfő-helyettes közölte, hogy az orosz finomítók már növelték az üzemanyag-termelést.

Az energiaügyi minisztérium a kőolajipari vállalatokkal együttműködve dolgozik a termelés és a logisztika területén. Mint tudják, megtiltottuk az exportot. Mindezek a tényezők telítik a belföldi piacot"

- hangsúlyozta Novak.

Kijelentette, hogy

nem látja szükségét a dízelüzemanyag-export kvótázásának.

Nincs kielégítetlen kereslet. Felkészülünk a télre. Még nem jött el. Ahol már beköszöntött, ott biztosított az északról való beszállítás"

- tette hozzá.

Az orosz üzemanyag-piacon sajtójelentések szerint zavarok jelentkeztek, aminek fő oka, hogy ukrán dróntámadások több finomítóban károkat okoztak. Szevasztopol és a Krím töltőállomásain a magánfogyasztók számára mennyiségi korlátozásokat vezettek be.

