Bármelyik percben kitörhet a háború: szomszédos országot bombáztak az atomhatalom vadászgépei

Csütörtök éjszaka több pakisztáni légicsapást jelentettek a tálibok által irányított Afganisztán fővárosában, Kabulban. Az akció néhány órával azután történt, hogy Khawaja Asif pakisztáni védelmi miniszter kemény figyelmeztetést adott, miszerint „elég volt”, és kijelentette, hogy Iszlámábád nem tűrheti tovább az országon belül működő állítólagos terrorista menedékhelyeket. A pakisztáni DAWN hírportál idézte Zabihullah Mujahid tálib szóvivőt, aki elmondta, hogy robbanás hangja hallatszott Kabul városában, de károkról nem érkezett jelentés. A szóvivő nyugalomra intett, és közölte, hogy az incidens kivizsgálása folyamatban van.
A pakisztáni akció éppen akkor történt, amikor Amir Khan Muttaqi afgán ügyvezető külügyminiszter Indiában tartózkodik, és pénteken kulcsfontosságú tárgyalásokat folytat S. Jaishankar indiai külügyminiszterrel. Korábban a pakisztáni nemzetgyűlésben Khawaja Asif védelmi miniszter figyelmeztette Afganisztánt:
Elég volt, a türelmünk elfogyott. Az afgán területről érkező terrorizmus tűrhetetlen.
Last night, Pakistani fighter jets carried out a series of airstrikes on Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) in Afghanistan. At least 8 airstrikes were carried out on targets in Jalalabad, Khost, Margha, and the Afghan capital of Kabul. Unconfirmed reports state that TTP Chief… pic.twitter.com/BzXBvN5nBe https://t.co/BzXBvN5nBe— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) October 10, 2025
Asif elmondta, hogy három évvel ezelőtt magas rangú tisztviselőkkel együtt látogatott Kabulba, ahol figyelmeztették a városban működő terroristákat, hogy zárják be búvóhelyeiket, de nem kaptak határozott garanciákat.
Elmondtuk az afgán tisztviselőknek, hogy 6000-7000 ember telepedett le a területükön, akik fenyegetést jelentenek számunkra. Garanciákat követeltünk arra, hogy ezek az egyének nem térnek vissza Pakisztánba, de az afgán hatóságok nem voltak hajlandók ilyen biztosítékokat adni
- mondta, hozzátéve, hogy Kabul még pénzügyi megállapodást is javasolt, hogy ezek az egyének ott maradjanak.
A tálibok megerősítették a kabuli incidenst, és közölték, hogy vizsgálat van folyamatban. Nyugalomra intették a lakosságot, biztosítva őket, hogy a helyzet ellenőrzés alatt áll. A légicsapásokról szóló hivatalos megerősítés Pakisztán részéről még várat magára. Nem megerősített jelentések szerint pakisztáni vadászgépeket láttak Kabul felett a feltételezett légicsapásokat követően, és több robbanást is jelentettek.
Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
