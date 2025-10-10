  • Megjelenítés
Bármelyik percben kitörhet a háború: szomszédos országot bombáztak az atomhatalom vadászgépei
Globál

Bármelyik percben kitörhet a háború: szomszédos országot bombáztak az atomhatalom vadászgépei

Portfolio
Pakisztán légicsapásokat hajtott végre Kabulban, miután a védelmi miniszter figyelmeztette Afganisztánt a terrorizmus elleni fellépésre - írta meg a Times Now.

Csütörtök éjszaka több pakisztáni légicsapást jelentettek a tálibok által irányított Afganisztán fővárosában, Kabulban. Az akció néhány órával azután történt, hogy Khawaja Asif pakisztáni védelmi miniszter kemény figyelmeztetést adott, miszerint „elég volt”, és kijelentette, hogy Iszlámábád nem tűrheti tovább az országon belül működő állítólagos terrorista menedékhelyeket. A pakisztáni DAWN hírportál idézte Zabihullah Mujahid tálib szóvivőt, aki elmondta, hogy robbanás hangja hallatszott Kabul városában, de károkról nem érkezett jelentés. A szóvivő nyugalomra intett, és közölte, hogy az incidens kivizsgálása folyamatban van.

A pakisztáni akció éppen akkor történt, amikor Amir Khan Muttaqi afgán ügyvezető külügyminiszter Indiában tartózkodik, és pénteken kulcsfontosságú tárgyalásokat folytat S. Jaishankar indiai külügyminiszterrel. Korábban a pakisztáni nemzetgyűlésben Khawaja Asif védelmi miniszter figyelmeztette Afganisztánt:

Elég volt, a türelmünk elfogyott. Az afgán területről érkező terrorizmus tűrhetetlen.

Asif elmondta, hogy három évvel ezelőtt magas rangú tisztviselőkkel együtt látogatott Kabulba, ahol figyelmeztették a városban működő terroristákat, hogy zárják be búvóhelyeiket, de nem kaptak határozott garanciákat.

Elmondtuk az afgán tisztviselőknek, hogy 6000-7000 ember telepedett le a területükön, akik fenyegetést jelentenek számunkra. Garanciákat követeltünk arra, hogy ezek az egyének nem térnek vissza Pakisztánba, de az afgán hatóságok nem voltak hajlandók ilyen biztosítékokat adni

- mondta, hozzátéve, hogy Kabul még pénzügyi megállapodást is javasolt, hogy ezek az egyének ott maradjanak.

A tálibok megerősítették a kabuli incidenst, és közölték, hogy vizsgálat van folyamatban. Nyugalomra intették a lakosságot, biztosítva őket, hogy a helyzet ellenőrzés alatt áll. A légicsapásokról szóló hivatalos megerősítés Pakisztán részéről még várat magára. Nem megerősített jelentések szerint pakisztáni vadászgépeket láttak Kabul felett a feltételezett légicsapásokat követően, és több robbanást is jelentettek.

Kapcsolódó cikkünk

Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá

Meglepő ország került fel az amerikai AMRAAM szuperrakéta vásárlóinak listájára: Washington kényes döntést hozott

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna-háború-oroszrszág-rakéta-sorozatlövő-uragan-frontvonal
Globál
Oroszország egy lépéssel megnyerheti a háborút, Moszkva egy területen nagyon elhúzott a legnagyobb riválisától – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility